El PSPV pide retirar los 1,5 millones a la obra sin licencia de la sede de la Cámara y destinarlos a inversiones en Alicante

El diputado del PSPV en las Cortes Valencianas, José Díaz, ha anunciado que el grupo socialista presentará una enmienda a los presupuestos de la Generalitat para eliminar la subvención nominativa de 1,5 millones de euros para las obras sin licencia de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante y destinar esos recursos a otras inversiones para la ciudad.

Díaz ha calificado de "escandalosa e injustificable" la decisión del Consell de mantener esta ayuda pública para un proyecto que "se ejecutó sin licencia, sobre el que pesa una orden de derribo de parte de la construcción y que ni siquiera se desarrolla en un inmueble propiedad de la Cámara de Comercio, sino en un local alquilado".

Las declaraciones del diputado alicantino llegan dos días después de que este viernes se conociera que la Conselleria de Hacienda, que dirige José Antonio Rovira, prevé mantener la subvención nominativa de 2024 a favor de la entidad cameral que preside Carlos Baño para la ejecución de unas obras que ya llevan más de un año paralizadas tras hacer público INFORMACIÓN que el proyecto carecía de licencia.

"El Partido Popular siempre encuentra dinero cuando se trata de proteger a los suyos" José Díaz — Diputado autonómico del PSPV

"Lo de este Consell ya no es una cuestión de prioridades, es una cuestión de privilegios. Mientras a los alicantinos y valencianos se les pide sacrificios, el Partido Popular siempre encuentra dinero cuando se trata de proteger a los suyos", ha valorado Díaz.

"Proyecto rodeado de irregularidades"

El diputado socialista ha recordado que la subvención se mantiene en favor de una entidad presidida por Carlos Baño, al que ha definido como "el hermanísimo de Mazón". Para el PSPV, la situación de Baño resulta "especialmente llamativa" tras su detención y posterior puesta en libertad con cargos de fraude de subvenciones y falsedad en la investigación del denominado caso Bono Comercio.

"Lejos de exigir explicaciones o asumir responsabilidades, el Consell vuelve a reservar 1,5 millones de euros para apuntalar un proyecto rodeado de irregularidades. Es una decisión políticamente injustificable y éticamente indecente", ha señalado.

José Díaz también ha acusado al Consell de ignorar los informes que alertaban de las anomalías urbanísticas de la actuación y de utilizar los presupuestos autonómicos para mantener una red de privilegios en lugar de atender las necesidades reales de la ciudadanía.

Cuestión de "prioridades"

El diputado alicantino ha añadido que "con 1,5 millones de euros se podrían impulsar inversiones prioritarias para Alicante, reforzar la atención primaria, acelerar infraestructuras sanitarias pendientes como el Centro de Salud de La Condomina, mejorar equipamientos públicos o reforzar las políticas de vivienda. Cualquier destino sería más útil para los alicantinos que seguir financiando unas obras sin licencia".

En este sentido, Díaz ha sido especialmente crítico con las prioridades reflejadas en las cuentas autonómicas. "Entre financiar un centro de salud, vivienda pública o equipamientos para los barrios, y financiar unas obras ilegales vinculadas al entorno más próximo del Partido Popular, Pérez Llorca ha elegido lo segundo. Esa es la verdadera prioridad que reflejan estos presupuestos", ha lamentado.

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Por todo ello, el portavoz socialista ha avanzado que el PSPV-PSOE registrará una enmienda para suprimir esta subvención durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos y redirigir esos fondos a proyectos de interés general para Alicante. "Cada euro público debe estar al servicio de los ciudadanos, no de los privilegios de unos pocos. Mantener esta ayuda después de todo lo ocurrido es una auténtica provocación y un ejemplo más de cómo el Partido Popular utiliza las instituciones para proteger a los suyos", ha concluido.