El PSOE señala pagos al entorno de Baño en una ayuda de 365.000 euros a Alicante Gastronómica

El PSOE llega al cierre de la comisión de investigación del caso Baño en la Diputación de Alicante con un nuevo frente vinculado a Alicante Gastronómica. Los socialistas exigen al equipo de gobierno del PP que aclare si parte de la subvención concedida en 2023 a la Cámara de Comercio de Alicante para la organización del certamen acabó beneficiando al entorno más cercano de Carlos Baño, presidente de la Cámara y de Facpyme.

La petición se produce en la semana en la que la comisión provincial encara su final. El órgano tiene prevista una última reunión este miércoles 3 de junio para presentar conclusiones, el mismo día en que también se celebra el pleno ordinario de la Diputación. El PP ya avanzó en la anterior sesión su intención de no prolongar más los trabajos, después de tres reuniones marcadas por el choque político, la comparecencia a puerta cerrada de Baño sin aceptar preguntas y la ausencia de Carlos Mazón, presidente de la Diputación cuando se impulsó el modelo de bono comercio tras el covid.

El nuevo foco planteado por el PSOE se centra en la ayuda de Alicante Gastronómica correspondiente a 2023. Los socialistas recuerdan que, bajo la presidencia provincial de Mazón, la Diputación incrementó en 100.000 euros la subvención destinada al evento, que pasó de 265.000 a 365.000 euros. Tras analizar la documentación justificativa, el grupo sostiene que 32.226 euros, el 8,83 % del total concedido, se justificaron mediante pagos a sociedades, entidades o personas vinculadas al entorno de Baño.

El principal gasto señalado es una factura de 18.029 euros emitida por Sercacin S. A. por trabajos de “apoyo en la gestión organizativa”. Según el PSOE, se trata de una sociedad vinculada a la Cámara de Comercio y de la que el propio Baño fue presidente y consejero delegado. Los socialistas añaden que esa mercantil fue disuelta después por falta de actividad. El diputado provincial Raúl Ruiz cuestiona que una empresa presidida por el presidente de la Cámara facture a la entidad que él mismo dirige y que ese gasto sirva después para justificar una subvención pública.

“Estamos hablando de dinero público y, por tanto, de recursos que deben gestionarse con la máxima transparencia. Lo que exigimos es saber si una parte de esta subvención acabó beneficiando al entorno más próximo de Carlos Baño”, afirma Ruiz.

La documentación analizada por el PSOE también incluye gastos de personal por importe de 6.119 euros. De esa cantidad, 3.428 euros corresponderían a Javier del Cotillo Contrí, jefe de gabinete de Baño en la Cámara de Comercio. El grupo socialista sostiene que el expediente no concreta qué funciones desempeñó Del Cotillo en Alicante Gastronómica ni justifica de forma suficiente la imputación de parte de su salario a la ayuda provincial.

Exigimos saber si una parte de esta subvención benefició al entorno de Carlos Baño Raúl Ruiz — Diputado del PSOE en la Diputación de Alicante

“Si el evento ya contaba con numerosas contrataciones para tareas de organización, coordinación y comunicación, es legítimo preguntarse qué trabajo adicional realizó el jefe de gabinete de Carlos Baño para que parte de su sueldo se cargara a esta ayuda pública”, señala Ruiz. El PSOE reclama al PP que detalle qué controles realizó sobre esos gastos antes de dar por justificada la subvención y si considera compatibles esas relaciones con los principios de transparencia y buena gestión de fondos públicos.

La comisión llega a este punto prácticamente liquidada. La tercera sesión, celebrada hace un par de semanas, duró apenas un cuarto de hora y quedó sin intervenciones después de que los cuatro alcaldes y exalcaldes socialistas citados comunicaran que no acudirían mientras no comparecieran antes Mazón y otros responsables políticos reclamados por el PSOE. La presidenta de la comisión y vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, señaló entonces que a los socialistas “no les interesa esclarecer la verdad” y defendió que no tenía sentido “alargar esta pantomima”.

El PP encamina así el cierre de un órgano que nació para analizar la relación de la Diputación con el caso de los bono comercio pero que se ha desarrollado con escaso margen para el interrogatorio político. Baño compareció en la segunda sesión, leyó una defensa escrita y no aceptó preguntas. El PSOE abandonó aquella reunión y después cuestionó la credibilidad de unas conclusiones sin la documentación reclamada, sin preguntas al presidente de la Cámara y sin la presencia de Mazón.

La investigación judicial, dirigida por el magistrado Francisco Javier de la Torre, se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Baño fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos tras negarse a declarar. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

El debate sobre Alicante Gastronómica abre ahora otra derivada en vísperas del cierre formal de la comisión. Compromís ya puso el foco en la anterior sesión en el destino de fondos vinculados al certamen y anunció que llevaría el asunto al pleno por otras vías. El PSOE, por su parte, sostiene que la documentación de la subvención de 2023 obliga a revisar los gastos imputados antes de dar por cerrado el capítulo político del caso en la Diputación.