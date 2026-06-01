Sin rastro de la memoria democrática y con ensalzamientos a Suárez y al rey Juan Carlos: así ha abierto sus puertas la Casa de la Concordia en Alicante

De pretender crear el espacio central para el tratamiento de la memoria democrática en la Comunidad Valenciana a señalar a quienes "intentan reabrir heridas" y "cuestionar los consensos". La rebautizada como “Casa de la Concordia” ha sido inaugurada este lunes en Alicante, en lo que fue el antiguo edificio de Sanidad del puerto, junto al Club de Regatas, a propósito de una muestra que repasa lo que fue la Transición en la provincia de Alicante.

De hecho, en su intervención, la consellera de Justicia, Nuria Martínez, no ha hecho referencia alguna que evocara la primera función que se proyectó en dicho espacio. Con el Botànic se pensó en un edificio que albergara funcionarios y que sirviera como espacio central para tratar la memoria democrática en la Comunidad y situar a Alicante, a su vez, como “capital” de esta disciplina teniendo en cuenta que fue la última ciudad en ser conquistada por las tropas franquistas.

Aspecto exterior de la Casa de la Concordia. / Alex Domínguez

Este lunes, sin embargo, no ha habido ni una sola mención a la represión en Alicante durante la dictadura. Se ha inaugurado una exposición que se podrá ver durante el mes de junio y posteriormente, desde el equipo de la conselleria, a preguntas de INFORMACIÓN, han aclarado que el edificio será “de uso expositivo, concebido con carácter multidisciplinar, que prevé acoger exposiciones, coloquios y otras actividades de promoción de los valores democráticos y la concordia”.

"Décadas de división y enfrentamiento"

Durante el acto, según ha expresado la consellera en su discurso, la Casa de la Concordia “nace con la vocación de preservar la memoria y poner en valor uno de los momentos más importantes de la historia de España”, en referencia a la Transición, así como a promover “un lugar destinado al encuentro, a la convivencia y a la participación ciudadana”. Entre las escasas menciones que se han hecho a la dictadura ha destacado la definición que la consellera ha hecho, describiendo esta etapa como “décadas de división y enfrentamiento”, que ha contrapuesto a “la generación de españoles” que participaron en la Transición.

Inauguración de la Casa de la Concordia. / Alex Domínguez

Más allá de la "sociedad civil", de la que ha valorado su “contribución desde la Guerra Civil” en un lapsus que posteriormente ha corregido, la consellera se ha centrado en dos nombres concretos. Se trata del entonces presidente del Gobierno con la UCD, Adolfo Suárez, y del actual rey emérito Juan Carlos I, quienes “encarnaron los valores de la concordia, de la moderación y del sentido de estado” e hicieron posible “una Transición pacífica”.

En su relato ha contrapuesto estos protagonistas a quienes pretenden “quedar atrapados en el pasado”, “reabrir heridas” o “cuestionar el valor de los consensos” cuando, según decía, “la democracia española no nació de la nada, sino desde el entendimiento y el compromiso por el bien común”.

El edificio de Sanidad y la exposición

El espacio convertido en Casa de la Concordia es de 1905 y se usó para sanidad exterior (dedicada a los viajeros portuarios) y policía de aduanas junto al puerto de Alicante. En 2022 fue cedido a la Generalitat con la función inicial citada y cuenta con 372 metros cuadrados, en los que se incluye la instalación de 12 por 31 metros que ha experimentado modificaciones con unas obras que culminaron en noviembre tras sucesivos retrasos.

Uno de los paneles de la exposición en la Casa de la Concordia. / Alex Domínguez

La intención es que la sala sea “polivalente”, que también pueda acoger “actos o reuniones de trabajo” y que cuente con dos despachos en la zona trasera. Las obras han sido pagadas en su mayor parte con fondos europeos. En total los trabajos exigieron una inversión de 1,45 millones de euros.

En cuanto a la exposición con la que se estrena la instalación, la ha presentado su comisario, Luis Vidal, que se ha ayudado del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante para conseguir imágenes que reflejan los rostros de los políticos más destacados de la Transición, así como de acontecimientos como manifestaciones o el entierro del joven antifascista asesinado en Alicante en 1977, Miquel Grau. También hay espacio para protagonistas locales como Enrique Cerdán Tato, Asunción Cruañes o Juan Antonio Montesinos, así como para los movimientos vecinales, manifestaciones de los trabajadores o el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Entre los presentes destacaba la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, de Vox, la formación con la que el PP aprobó en la cámara autonómica la llamada Ley de Concordia, que sustituía la anterior de Memoria Democrática. También Marisa Gayo, diputada autonómica del PP, que fue ponente del texto legal, así como su síndic, el alcoyano Nando Pastor. Tampoco ha faltado a la cita Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ni los concejales Antonio Peral (Urbanismo) y Cristina García (Infraestructuras), esta última también diputada provincial y responsable de Transparencia, así como los principales cargos de la Conselleria de Justicia.