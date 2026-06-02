La Diputación de Alicante crea un servicio de análisis territorial para asesorar a los ayuntamientos

La Diputación de Alicante ha presentado este martes a los ayuntamientos de la provincia su nuevo Servicio de Inteligencia Económica y Territorial, una herramienta vinculada al área de Desarrollo Económico con la que la institución provincial pretende ofrecer apoyo técnico a los municipios en la planificación y toma de decisiones. El proyecto combina análisis de datos, información estratégica, informes sobre tendencias y una red de colaboración entre técnicos, agentes de desarrollo local, entidades públicas y sectores productivos.

La jornada se ha celebrado en el Palacio Provincial con la asistencia de alcaldes y concejales de distintos municipios. La iniciativa se articula a través de una unidad específica de trabajo y de la denominada Comunidad de Inteligencia de la Provincia de Alicante, concebida como una red estable para compartir conocimiento, metodologías y buenas prácticas. La Diputación plantea este servicio como un instrumento de apoyo a los ayuntamientos, sin sustituir su autonomía municipal, para detectar oportunidades, identificar riesgos y optimizar recursos.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha defendido la utilidad de esta herramienta en un contexto en el que los responsables municipales tienen que tomar decisiones en escenarios cada vez más complejos. “Hace falta coser la provincia”, ha señalado durante la presentación. Pérez ha insistido en que el objetivo es conocer mejor la realidad de cada territorio para gestionar con más información y acercar las administraciones a las necesidades de la ciudadanía.

Hace falta coser la provincia para tomar decisiones más acertadas en cada municipio Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

El presidente provincial ha destacado que la Diputación quiere poner sus recursos al servicio de los municipios, especialmente en cuestiones que afectan a la planificación económica y territorial. “Este es un nuevo servicio, con una unidad específica, con técnicos que vienen a ayudarnos a avanzar en el análisis”, ha explicado. Pérez ha situado la iniciativa dentro de una visión municipalista y ha remarcado que las decisiones públicas deben ser “oportunas y, sobre todo, útiles”, siempre desde el “máximo respeto” a la autonomía de los ayuntamientos.

La unidad operativa tendrá como función transformar información dispersa en conocimiento útil para los gobiernos locales. Para ello, trabajará con datos, informes y análisis orientados a anticipar cambios, detectar oportunidades de desarrollo, evaluar riesgos y facilitar estrategias de medio y largo plazo. La Diputación sostiene que el servicio se basará en metodologías de inteligencia territorial y prospectiva ya aplicadas en otros ámbitos nacionales e internacionales.

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha presentado el nuevo instrumento como una herramienta para “ayudar en la toma de decisiones” en un entorno “cada vez más complejo”. Pastor ha señalado que las mejores decisiones son las que se adoptan con más información y análisis y ha defendido que el servicio nace para apoyar a los ayuntamientos en el diseño de estrategias más eficaces. A su juicio, supone una “visión moderna de la administración pública” y permitirá reforzar el posicionamiento estratégico de los municipios.

La información ayuda a diseñar estrategias más eficaces y útiles para la gestión pública Carlos Pastor — Diputado provincial de Desarrollo Económico

Pastor también ha destacado la creación de la Comunidad de Inteligencia de la Provincia de Alicante, una red pensada para compartir experiencias, metodologías y buenas prácticas entre municipios. Según ha explicado, el objetivo es generar sinergias y reforzar la capacidad de cada territorio “sin que ningún municipio se quede atrás”. La Diputación prevé que esta comunidad integre a profesionales del ámbito local ya formados en inteligencia territorial, pensamiento estratégico y prospectiva.

El jefe del área de Desarrollo Económico, Ángel Navarro, ha concretado que el modelo busca “detectar oportunidades y anticiparse a los cambios”. Navarro ha explicado que, cuando se habla de inteligencia económica y territorial, se alude a la capacidad de convertir información en conocimiento útil para identificar riesgos y oportunidades. El sistema, según ha detallado, tendrá un componente estratégico, colaborativo, prospectivo y proactivo, con la intención de no limitarse a reaccionar cuando los problemas ya han aparecido.

Navarro ha señalado que el servicio trabajará con información procedente de múltiples fuentes, contrastada y orientada a la toma de decisiones. La metodología incluirá la obtención de datos, su análisis, la identificación de riesgos y oportunidades y la difusión del conocimiento en diferentes formatos y canales. “La inteligencia solo tiene valor cuando llega a tiempo y sirve para actuar”, ha resumido.

La inteligencia territorial permite anticiparse a los cambios y detectar oportunidades Ángel Navarro — Jefe del área de Desarrollo Económico

La segunda pieza del modelo será la comunidad provincial de inteligencia, que pretende crear una red estable entre ayuntamientos basada en el conocimiento compartido. Según la Diputación, más de 300 funcionarios y profesionales de entidades locales se han formado durante los últimos años en pensamiento estratégico y prospectiva aplicada al territorio. Ese capital humano podrá participar en reuniones semestrales, foros de intercambio, un espacio online, un banco de ideas y mecanismos de acompañamiento por parte de analistas.

La institución provincial enmarca el proyecto en la necesidad de mejorar la planificación pública ante retos que no se limitan a un solo municipio, como la innovación, el empleo, la captación de oportunidades económicas o la adaptación a cambios sociales y territoriales. El propósito es facilitar a los ayuntamientos información precisa para tomar decisiones con mayor fundamento y reforzar la cooperación entre administraciones locales.