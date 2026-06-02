Vox anuncia que presentará enmiendas al Presupuesto del Consell para reducir partidas en materia LGTBI

Un debate con reproches y datos cruzados y una conclusión posible. Los Presupuestos autonómicos que el Consell presentó el pasado viernes podrían sufrir modificaciones propuestas por Vox a través de enmiendas. Es lo que se desprende de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda celebrada este martes en las Cortes Valencianas, la primera de las que transcurrirán esta semana (una por cada conselleria) para que cada departamento justifique las cuentas diseñadas.

La primera en hacerlo ha sido la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, titular de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que ha sacado pecho de su gestión al frente de estas competencias destacando, especialmente, que el 79 % del presupuesto total irá destinado a vivienda, que sube un 15 % respecto al año anterior; y que se ha centrado en criticar el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno central y en justificar las políticas antiokupación en sintonía con Vox.

¿Cree que es positivo ejecutar algo que ordenó Oltra en su momento? ¿Hay que vanagloriarse por ello? Nosotros creemos que no Miguel Pascual — Diputado de Vox

Sin embargo, los ultras han exhibido discrepancias, y ha habido una que han querido destacar sobre las demás. Se trata de su rechazo a los fondos en materia LGTBI, destinados a diversidad, tales como el servicio Orienta, programa de asesoramiento integral y de apoyo psicológico, social y legal para homosexuales, trans, bisexuales e intersexuales, familias y personas allegadas; el Espai de la Memòria LGTBI, que recupera y difunde fondos históricos relacionados con el colectivo; o la llamada Casa de la Diversidad, concebida para fomentar la inclusión, la integración social y la defensa de los derechos de los vulnerables.

Los presupuestos que mejorarán la política de vivienda Susana Camarero — Vicepresidenta del Consell

“Su conselleria prioriza estructuras y enfoques alejados de la realidad cotidiana de los ciudadanos, y eso es un error político y de gestión”, ha criticado Miguel Pascual, diputado de Vox, que ha anunciado que su grupo parlamentario presentará enmiendas. “Se lo vamos a dejar nítido, negro sobre blanco”, ha dicho. También ha sido significativa su crítica al argumento que ha utilizado de manera reiterada Camarero a la hora de defender su gestión, recordando que el Centro Mujer de Elche ha sido activado durante su mandato pese a que fue anunciado en su día por Mónica Oltra cuando ocupaba el departamento. “¿Cree que es positivo ejecutar algo que ordenó Oltra en su momento? ¿Hay que vanagloriarse por ello? Nosotros creemos que no”.

Sintonía con Vox

Han sido los momentos en los que el PP y Vox se han mostrado más distanciados durante la comisión. Sin embargo, durante la mayor parte de la sesión ha habido sintonía entre los grupos que, si nada se tuerce, harán posible la aprobación presupuestaria. Así, en materia de Vivienda, Pascual ha aplaudido haber “abordado de manera nítida el problema”, y ha bendecido “que se incremente la oferta”, que se “agilicen” los procesos urbanísticos o la rebaja de trámites. Sin olvidarse de la “prioridad nacional”, el concepto de moda de Vox que desde el PP han acabado aceptando en muchos casos, asegurando en este sentido que “los valencianos tienen que dejar de ser los últimos de la fila” por considerar, sin aportar datos en este aspecto, que el acceso a las ayudas llega antes a las personas procedentes de otros países.

Si dice que hace falta más control y prevención del patrimonio público, aplíquelo en el control de las adjudicaciones irregulares de vivienda pública Benjamí Mompó — Diputado del PSPV

Ante argumentos como este, Susana Camarero, en su primer turno de réplica, ha agradecido a los ultras su “sensatez”, que según ella les hará contar “con unos presupuestos que mejorarán la política de vivienda”. Y es en este punto que ha sacado a relucir el arraigo, presente en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos a petición, según ella, también de los alcaldes para que los años de empadronamiento aumenten las posibilidades de acceso a viviendas protegidas.

Una medida que se aplica tras el escándalo del residencial Les Naus, en Alicante, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero y ante el que el Consell ya anunció que reforzaría controles en las adjudicaciones, tal como recientemente han concretado a través de la ley citada.

El Consell más caro de la historia se queja de que no tiene dinero y duplica las ayudas contra la okupación María José Calabuig — Diputada de Compromís

Este escándalo, muy presente en los últimos meses en las Cortes y en otros ámbitos parlamentarios, ha pasado de puntillas en la comisión de este martes. Solo Benjamí Mompó, del PSPV, ha pedido explícitamente que “si dice que hace falta más control y prevención del patrimonio público, por favor, aplíquelo en el control de las adjudicaciones irregulares de vivienda pública”. Las disputas entre el representante socialista y la vicepresidenta, del PP, han girado en materia de vivienda en torno, fundamentalmente, al Plan Estatal promovido por el Gobierno central, discutido por el autonómico, aunque prevé fondos presupuestarios para aplicarlo. Pese a ello, Camarero considera que el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez aplica la máxima de “yo invito, tú pagas”, en referencia a los fondos que se les exige a las autonomías para llevarlo a cabo.

Por su parte, María José Calabuig, de Compromís, ha protestado porque “el Consell más caro de la historia”, tras la elevación de los salarios de una treintena de dirigentes, “se queja de que no tiene dinero y duplica las ayudas contra la okupación”, considerando que este no es el primer problema en materia de vivienda. Además, ha pronosticado que “los presupuestos no se ejecutarán”, críticas, éstas y las de los socialistas, ante las que Camarero ha sacado a relucir la ausencia de Presupuestos estatales en la presente legislatura o los últimos escándalos que afectan al PSOE, citando explícitamente a protagonistas políticos como José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos o Santos Cerdán.