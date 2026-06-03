La consellera de Servicios Sociales se compromete a superar la barrera de las 200.000 personas atendidas en un año

El entendimiento entre el Consell y Vox se ha hecho patente una vez más en las Cortes Valencianas. Esta vez en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, donde la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha defendido los presupuestos de su departamento después de que el viernes se anunciaran las cuentas autonómicas de 2026.

La consellera ha defendido su primer presupuesto al frente del departamento, al que accedió en diciembre. En primer lugar, subraya que contará con 2.731 millones de euros en 2026, 144 más que en las cuentas anteriores. “Los presupuestos sociales más importantes de la historia” y “más inversión que nunca” han sido algunos de los calificativos que ha aportado la consellera. También se ha celebrado la prestación de servicios sociales a 191.636 personas en 2024, “42.000 más que en 2023”, asegurando Albalat que “nunca se habían atendido a tantas personas” y comprometiéndose a superar la cifra de los 200.000 atendidos en periodo anual.

Las 2.000 quejas del Síndic de Greuges se quedarán cortas en 2026 Nathalie Torres — Diputada de Compromís

Pero todos los datos tienen réplica, tal como han hecho ver los grupos de izquierdas en las intervenciones. La socialista Silvia Gómez ha negado que hayan bajado las listas de espera y ha acusado a la consellera de “ser la ejecutora de la destrucción del plan Convivint, que quería dar dotaciones a personas dependientes, mayores, con enfermedades mentales y discapacidad”. Mientras que Nathalie Torres, de Compromís, también vehemente, ha recordado las 2.000 quejas al Síndic de Greuges por la gestión de la Conselleria. “Se quedarán cortas en 2026”, ha vaticinado.

Iniciativas y proyectos concretos

En colación con las quejas emitidas al Síndic, fue el propio defensor autonómico, Ángel Luna, quien criticó el modelo del “contrato programa”, un convenio de coordinación y financiación para dotar de fondos a las entidades locales y que se hagan cargo de los servicios que despliega la Conselleria. Luna lo definió como una “carga burocrática”, como una fuente de “interinidad” de los trabajadores y señaló la “incapacidad” del procedimiento para “atender a los ciudadanos”.

Ustedes se ponen la medalla por proyectos iniciados con el Botànic Silvia Gómez — Diputada del PSPV

El modelo fue en su momento activado por el Botànic, pero el Consell actual lo mantiene con entusiasmo, ya que el contrato programa será “reforzado para trabajar con escenarios estables hasta 2028”, es decir, hasta la siguiente legislatura. En cuanto a instalaciones concretas, Albalat ha defendido la rehabilitación del antiguo asilo de Orihuela, para convertirlo en una nueva residencia para mayores, un proyecto que acumula sucesivos retrasos.

No entendemos por qué introducen en los objetivos en materia de infancia y adolescencia la ideología de género Ángeles Criado — Diputada de Vox

También se ha comprometido a aumentar la aportación de la administración para el transporte a centros de días para personas con discapacidad en Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada; a crear nuevas plazas residenciales para personas con salud mental en Dénia, a licitar la residencia para personas mayores de Juan XXIII, barrio de Alicante, con 124 plazas, que prevén finalizar a finales de 2027, o a la apertura de un centro de día en Gata de Gorgos.

Ninguna persona vulnerable se va a quedar sin atención Elena Albalat — Consellera de Servicios Sociales

Sin embargo, la primera referencia al centro de salud mental de Santa Faz, en Alicante, ha procedido de Nathalie Torres, que considera “una vergüenza” que no aparezca en los presupuestos después de haberse detectado plagas, así como por el deterioro de las instalaciones que los familiares de los usuarios han llevado a la Fiscalía. A su vez, la socialista Silvia Gómez le ha acusado de “ponerse la medalla” por proyectos iniciados con el Botànic

Sintonía con Vox

El otro partido de la oposición, Vox, con el que el PP acostumbra a llevar a cabo las aprobaciones parlamentarias (como previsiblemente se hará con los presupuestos), se ha mostrado totalmente favorable al discurso de la consellera.

Albalat ha correspondido cayendo en el discurso de los ultras ante los argumentos de la diputada Ángeles Criado, que ha dicho “no entender por qué introducen en los objetivos en materia de infancia y adolescencia la ideología de género”. “Les puedo asegurar que cuando miramos los problemas que tiene la infancia y trabajamos no tenemos en cuenta nunca la perspectiva de género ni otras cosas”, ha respondido la consellera, quien, eso sí, después de que Vox reivindicara, esta vez a través de Miriam Turiel, la “prioridad nacional”, ha replicado que “ninguna persona vulnerable se va a quedar sin atención”.