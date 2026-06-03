El PP y Vox rechazan en la Diputación de Alicante apoyar al profesorado valenciano en plena huelga educativa

La huelga educativa ha entrado este miércoles de lleno en el pleno de la Diputación de Alicante. El PP y Vox han tumbado una moción del PSOE en apoyo al profesorado valenciano y en defensa de una educación pública de calidad, en plena huelga educativa contra la Generalitat. La iniciativa socialista reclama reconocer la legitimidad de las reivindicaciones docentes e instar al Consell y a la Conselleria de Educación a retomar una “negociación real”, con calendario y dotación presupuestaria, sobre plantillas, ratios, burocracia, infraestructuras, climatización, inclusión y valenciano.

La votación ha dejado 14 votos a favor, de PSOE y Compromís, y 16 en contra, de PP y Vox. Ha faltado al pleno el diputado popular Bernabé Cano. El PP ha intentado rebajar el contenido de la moción con una enmienda que el PSOE ha rechazado al considerar que vaciaba la propuesta. El diputado popular José Antonio Bermejo ha planteado mantener los dos primeros puntos, pero sustituir los apartados referidos a la negociación con los sindicatos y eliminar buena parte del texto final.

La izquierda exige ahora al Consell lo que no resolvió durante ocho años José Antonio Bermejo — Diputado del PP en la Diputación de Alicante

La enmienda popular proponía que la lengua base del alumnado quedara fuera de la negociación, al entender que las familias tienen reconocido por la normativa el derecho a participar y decidir sobre el castellano y el valenciano. También sustituía la petición de una propuesta global, concreta y presupuestada por un llamamiento más genérico a atender las necesidades de la comunidad educativa. La diputada socialista Yolanda Seva ha rechazado esa fórmula: “La enmienda del grupo popular reduce nuestra propuesta a nada”.

Seva ha defendido que la moción no se limita a una cuestión laboral ni retributiva, sino que afecta al conjunto del sistema educativo. La diputada socialista ha condenado además la agresión sufrida por una profesora jubilada en València y ha centrado su intervención en las reivindicaciones de los docentes. “La situación de la educación tendría que preocupar a todas las administraciones”, ha señalado, antes de acusar a la Generalitat de no estar “a la altura” y de intentar enfrentar al profesorado con las familias.

Defender la escuela pública es defender a cada niño, venga de donde venga Yolanda Seva — Diputada del PSOE en la Diputación de Alicante

La representante socialista ha insistido en que las demandas sobre plantillas, ratios, infraestructuras, lengua, burocracia o inclusión están vinculadas a la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado. En su réplica final, Seva ha apelado también a su experiencia como docente y ha rechazado los datos esgrimidos por Vox sobre las condiciones laborales del profesorado. “Esta moción no va solo de profesores, va de alumnos, de familias, de igualdad de oportunidades”, ha afirmado.

Compromís ha respaldado la moción con una intervención dura contra el PP. Su portavoz, Ximo Perles, ha agradecido al PSOE la iniciativa y ha expresado su apoyo a los docentes que están secundando la huelga. “Cada día de huelga les cuesta una fortuna por el bien de la escuela pública y los niños”, ha afirmado. Perles ha acusado al gobierno valenciano de judicializar el acuerdo de plantillas heredado del Botànic y de dejar sin dotación real el Plan Edificant.

Los problemas no se solucionan con huelgas que perjudican al alumnado Gema Alemán — Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

Vox ha votado en contra de la moción y ha situado el debate en su marco habitual sobre “adoctrinamiento ideológico” y libertad de elección de las familias. Su portavoz, Gema Alemán, ha señalado que la propuesta socialista pretende alimentar “el relato victimista de la izquierda” y ha defendido que los problemas educativos no se solucionan “con huelgas que perjudican al alumnado y mociones partidistas”.

El PP ha evitado entrar de lleno en el fondo de las reivindicaciones docentes y ha centrado buena parte de su respuesta en reprochar al PSOE y Compromís su gestión durante los años del Botànic. Bermejo ha apuntado que la izquierda pretende exigir ahora al actual Consell lo que, a su juicio, no resolvió en ocho años. “Por respeto a las familias, a los profesores en huelga y a los que están negociando en la conselleria no les voy a contestar”, ha dicho en un primer turno.

El PP judicializó el acuerdo de plantillas y dejó el Plan Edificant sin dotación Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

El cruce más tenso de este punto ha llegado entre Perles y Bermejo. El portavoz de Compromís ha acusado al diputado popular de mentir sobre la negociación educativa del Botànic, mientras Bermejo ha ironizado con las declaraciones de Joan Baldoví sobre calendarizar reivindicaciones. Perles le interrumpió con un “me río de usted” y el presidente de la Diputación, Toni Pérez, le ha llamado al orden.

Moción de Vox

El pleno ha derivado después en un debate más bronco con una moción de Vox sobre corrupción a raíz de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La iniciativa, cargada de acusaciones al Gobierno central y de referencias ideológicas sobre inmigración, separatismo y “prioridad nacional”, ha salido adelante con los votos del PP y Vox y el rechazo del PSOE y Compromís.

El PP ha marcado distancia con el tono del texto pero no con su votación. La portavoz popular, Loreto Serrano, ha afirmado que el “argumentario” de la moción no gustaba a su grupo aunque sí los puntos de acuerdo, centrados en condenar los casos de corrupción y pedir elecciones generales. Por último, Serrano ha asegurado que el país está “indignado”.

El PSOE y Compromís han cargado contra el contenido de la iniciativa. El portavoz socialista, Vicente Arques, ha calificado la moción de “terrorismo político” y ha señalado que su referencia a la inmigración es racista. “Cuidado con el vocabulario”, ha advertido el también alcalde de l’Alfàs del Pi.

La tensión ha obligado a Toni Pérez a intervenir durante la réplica de Alemán. El presidente provincial ha pedido a la portavoz de Vox que no añadiera “cosas que no están demostradas por nadie” y que se ciñera a la cuestión de la moción. Alemán ha respondido que se estaba limitando su “libertad de expresión”. Arques ha aclarado después que no había llamado racista a la representante ultra personalmente, sino a la moción y al partido que la defiende.