El PSOE aporta más datos sobre la presunta “trama de contratación” del entorno de Baño con fondos públicos

Una “trama” para beneficiar al entorno familiar del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. Es lo que ha señalado el grupo del PSOE en la Diputación de Alicante, que asegura que tanto la mujer como el hermano del representante empresarial se habrían visto beneficiados de fondos procedentes de Alicante Gastronómica y el uso Fira Alacant, y piden al presidente de la institución provincial, Toni Pérez, del PP, una “revisión exhaustiva de las subvenciones”.

Según los socialistas, “han aparecido nuevas facturas” que demostrarían esta acusación, una de ellas de más de 130.000 euros, impuestos no incluidos, vinculadas a Alicante Gastronómica 2023, evento respaldado por la Diputación, para poner en valor los platos alicantinos y que preside Gema Amor, exdiputada del PP y exconsellera y, a su vez, esposa de Carlos Baño.

Esta factura habría sido emitida por la Sociedad Valenciana Fira Alacant SA, entidad pública de la que Carlos Baño es vicepresidente y consejero, e incluiría conceptos como “alquiler de instalaciones, seguridad, limpieza, azafatas, atención sanitaria, consumo eléctrico y gestión comercial”. Los socialistas consideran que la documentación plantea “nuevas dudas” sobre el uso de fondos públicos dirigidos al evento.

El diputado provincial Raúl Ruiz, también concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, ha puesto también en cuestión la contratación, por parte de Fira Alacant, de la empresa propiedad de Gema Amor, Aligastro Events SL, “para desarrollar labores de gestión, coordinación y captación de patrocinadores, colaboradores, instituciones y jurados”.

En este aspecto, Ruiz cree que “si Fira Alacant facturó a la Cámara de Comercio la gestión comercial del evento, resulta imprescindible aclarar por qué posteriormente subcontrató esos mismos trabajos a una empresa propiedad de la esposa de Carlos Baño” y quiere saber “si esos servicios estaban incluidos en la factura global, quién los autorizó y qué control ejerció la Diputación”.

Raúl Ruiz sospecha la existencia de un “conflicto de intereses” debido a las responsabilidades de Baño y de Amor y a las contrataciones públicas, que podrían haber favorecido a sus empresas de manera intencionada. “Es legítimo preguntarse por qué nadie consideró que esta concentración de cargos exigía una vigilancia extraordinaria”, ha justificado el diputado provincial.

Otras facturas

Ha habido, también, otras facturas sacadas a la luz por parte del grupo socialista, como una de 2.178 euros, IVA incluido, que emitió Alicante Gastronómica a la Cámara de Comercio por un “catering solidario posteriormente incorporado a la justificación de la subvención ante la Diputación”. En el PSOE piden que se aclare “si es compatible percibir esos ingresos y, al mismo tiempo, facturar servicios financiados con una subvención pública”.

A su vez, se detecta la existencia de una factura de 6.650 euros emitida por una empresa “vinculada al entorno familiar directo de Carlos Baño”, ya que su vicepresidente es su propio hermano, Francisco Baño Marhuenda.

Esta sucesión de pagos, según Raúl Ruiz, merece explicaciones del presidente de la Diputación, Toni Pérez. “Hay que comprobar que los gastos son necesarios, que no existen duplicidades, que los precios se ajustan al mercado y que no concurren conflictos de intereses”, ha indicado el diputado socialista, cuyo grupo solicitará más documentación “para determinar qué controles ejerció la Diputación y si verificó adecuadamente los pagos realizados”.

Acusaciones previas

No es la primera vez que desde el PSOE señalan pagos al entorno de Baño desde la Diputación de Alicante. El lunes los socialistas recordaron que, bajo la presidencia provincial de Mazón, la Diputación incrementó en 100.000 euros la subvención destinada al evento, que pasó de 265.000 a 365.000 euros. Tras analizar la documentación justificativa, el grupo sostuvo que 32.226 euros, el 8,83 % del total concedido, se justificaron mediante pagos a sociedades, entidades o personas vinculadas al entorno de Baño.

El principal gasto señalado fue una factura de 18.029 euros emitida por Sercacin S. A. por trabajos de “apoyo en la gestión organizativa”. Según el PSOE, se trata de una sociedad vinculada a la Cámara de Comercio y de la que el propio Baño fue presidente y consejero delegado. Los socialistas añadieron que esa mercantil fue disuelta después por falta de actividad. El diputado provincial Raúl Ruiz cuestionó que una empresa presidida por el presidente de la Cámara facture a la entidad que él mismo dirige y que ese gasto sirva después para justificar una subvención pública.

La documentación analizada por el PSOE y que el grupo hizo pública el lunes también incluía gastos de personal por importe de 6.119 euros. De esa cantidad, 3.428 euros corresponderían a Javier del Cotillo Contrí, jefe de gabinete de Baño en la Cámara de Comercio. El grupo socialista señaló que el expediente no concreta qué funciones desempeñó Del Cotillo en Alicante Gastronómica ni justifica de forma suficiente la imputación de parte de su salario a la ayuda provincial.

Actualmente, Baño está siendo investigado por parte de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por un presunto delito de fraude de subvenciones por haberse podido lucrar a través de una sociedad instrumental en el contexto de una campaña de la Diputación, la del bono comercio. Estas acusaciones condujeron a la detención de Baño el pasado 14 de marzo, siendo puesto en libertad horas después. La investigación ha sido motivo de una comisión de investigación en la Diputación de Alicante que está prácticamente liquidada, a falta de conclusiones, y en la que el PP ha blindado a Baño, que pudo declarar a puerta cerrada y sin aceptar preguntas; y en la que ha permitido que el expresidente de la Diputación y de la Generalitat, Carlos Mazón, con quien Baño ha reconocido públicamente su amistad, no comparezca.