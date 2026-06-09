La Generalitat anuncia la creación del primer centro europeo para mejorar la previsión de fenómenos extremos

Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática. Es el nombre que recibirá la entidad pública que la Generalitat promoverá, según ha anunciado este martes el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, durante su intervención en la 12ª Asamblea Regional y Local Euromediterránea (Arlem).

El cargo público ha desvelado una propuesta con la que el Consell pretende mejorar la previsión de fenómenos meteorológicos extremos. La iniciativa, que se llevaría a cabo a través de la alianza “con varios países de la cuenca mediterránea”, según explican desde la Generalitat, recogería información meteorológica de diversos lugares para “traducirla en acciones públicas concretas que permitan mejorar la respuesta de estos países” ante dichos fenómenos meteorológicos.

Según ha expresado Mérida, de lo que se trata es de “aumentar la capacidad estratégica porque”, pese a disponer de información, hay que “mejorarla y transformarla en acciones concretas, cosa que hasta ahora no se había realizado”. Por ello, el CMIC “aplicará la inteligencia artificial a la gestión del conocimiento meteorológico para traducir los datos en acciones concretas”.

De esta manera, la futura entidad pública desplegará una acción para responder ante eventos drásticos como inundaciones, precipitaciones extremas, calor urbano, salud, vulnerabilidad, sequía, agua, agricultura, riesgos costeros, marinos, grandes incendios, catástrofes ambientales y economía de la adaptación, según ha enumerado desde la Generalitat.

El CMIC, además, cuenta, ha dicho el comisionado para la Recuperación, con una dotación económica inicial de un millón de euros procedentes de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, liderada por Jorge Blanco y adscrita a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación encabezada por Vicente Martínez Mus. El proyecto contará también con la colaboración de Samira Khodoyar, investigadora del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, y participa en el sistema de parques metropolitanos que impulsa la Generalitat.

La iniciativa ha sido anunciada en la Arlem, que reúne a representantes locales y regionales de la Unión Europea y de otras zonas del Mediterráneo para estudiar cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible. Serviría, a su vez, para “conciliar las políticas públicas con el medio ambiente”. La enseñanza de la dana, que causó 230 muertos en la provincia de Valencia en octubre de 2024, es también un incentivo para llevar a cabo este proyecto.

Tal como ha expresado Mérida, “de la dana se pueden extraer muchas lecciones, pero una de las más importantes es que la naturaleza tiene que convertirse en aliada, y para ello es necesario conocerla para, en base a datos fiables, planificar las políticas públicas”.