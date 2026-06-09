El PSOE y Compromís acusan al PP de cerrar en falso la comisión del caso Baño en la Diputación de Alicante

La comisión de investigación del caso Baño en la Diputación de Alicante encara este miércoles su última reunión con la conclusión compartida por la izquierda de que el PP la cerrará en falso. El PSOE y Compromís llegarán a la sesión final con informes separados pero con la misma tesis política de que la mayoría popular ha impedido esclarecer el fondo del caso, ha limitado el alcance de los trabajos y ha dejado sin respuesta cuestiones clave sobre la gestión de los bono comercio.

El grupo socialista ya ha registrado su informe de conclusiones, que será expuesto durante la última sesión de la comisión. El documento defiende que los bonos consumo eran una herramienta útil para apoyar al comercio local pero sitúa el problema en el modelo de gestión impulsado durante la presidencia de Carlos Mazón en la Diputación. Según los socialistas, ese sistema favoreció la dispersión administrativa, la falta de control y la aparición de intermediarios vinculados a su entorno político y personal.

El informe del PSOE sostiene que la Diputación renunció a implantar una plataforma única para todos los municipios y empujó a los ayuntamientos a recurrir a contratos menores y convenios que, a su juicio, encarecieron la gestión y dificultaron la fiscalización pública. En ese contexto, los socialistas señalan a Nexo Retail Alicante SL, administrada por Carlos Baño, como una de las beneficiadas por un modelo que permitió su implantación en numerosos municipios pese a tratarse de una empresa recién creada y sin experiencia previa acreditada en este ámbito.

El dossier también apunta a Facpyme como “paraguas institucional” de una operativa que, según las conclusiones socialistas, terminó beneficiando de forma reiterada a la misma empresa. El PSOE compara ese modelo con alternativas que considera más económicas y transparentes, como la aplicada por el Ayuntamiento de Benidorm mediante la contratación directa de la plataforma tecnológica.

Esta comisión ha demostrado que el problema fue el modelo diseñado por Mazón Raúl Ruiz — Diputado del PSOE en la Diputación de Alicante

Raúl Ruiz, diputado provincial del PSOE, sostiene que las conclusiones “son contundentes” y apuntan a una “responsabilidad política evidente”. “Los bonos consumo eran una buena idea, pero el PP diseñó un sistema que permitió que una empresa vinculada al entorno de Mazón hiciera negocio con fondos públicos destinados a ayudar al comercio local”, afirma.

El PSOE también reprocha al PP el desarrollo de la comisión. Ruiz considera que el órgano “no ha podido cumplir plenamente con su función de esclarecimiento” por el bloqueo ejercido por la mayoría popular. El diputado recuerda que Carlos Baño compareció a puerta cerrada pero se negó a responder a las preguntas de los grupos y que Mazón no acudió a explicar el modelo implantado durante su etapa como presidente de la Diputación.

“Esta comisión ha sido, en gran medida, una oportunidad perdida. Carlos Baño acudió a la comisión pero se negó a responder las preguntas de los grupos políticos, vaciando de contenido una de las comparecencias más importantes. Y, además, Mazón ni siquiera ha comparecido para explicar por qué impulsó un modelo que terminó beneficiando a su entorno más próximo”, señala Ruiz.

Compromís llegará también a la última reunión con una lectura muy crítica. Su portavoz en la Diputación, Ximo Perles, centra sus conclusiones en la falta de documentación entregada a los grupos, la imposibilidad de interrogar a Baño y la negativa del PP a abrir otras derivadas que, a juicio de la coalición, merecían ser investigadas.

La conclusión que sacamos es que el PP no tiene ninguna gana de investigar nada Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

“Nosotros pedimos unos expedientes de justificación de las subvenciones y no se nos ha dado ninguno de ellos. Compareció Carlos Baño, al que no se le pudo hacer ninguna pregunta. Por lo tanto, como si no hubiera venido”, resume Perles. El portavoz valencianista reprocha además que el PP utilizara su mayoría para plantear la comparecencia de alcaldes socialistas, que finalmente no acudieron.

Para Compromís, el balance es que “nadie ha aportado un mínimo de luz al asunto”. Perles insiste en que su grupo ha identificado “irregularidades graves” en expedientes de Alicante Gastronómica y critica que tampoco se haya abierto una investigación sobre esa vía. “Hemos presentado escritos en el pleno y tampoco nos han dicho nada al respecto. Eso es lo que ha pasado y la conclusión que sacamos es que el PP no tiene ninguna gana de investigar nada”, afirma.

La investigación judicial, dirigida por el magistrado Francisco Javier de la Torre, se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos tras negarse a declarar. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

El PP encara el cierre de la comisión con una tesis opuesta. La presidenta del órgano, Ana Serna, ya avanzó en el último pleno provincial que, para los populares, las conclusiones son “muy sencillas” porque la comisión se convocó para “conocer la verdad” y, a su juicio, el resultado es que “no hay nada”. El PSOE y Compromís sostienen que el cierre formal de los trabajos no despeja las responsabilidades políticas ni las preguntas abiertas sobre el modelo de gestión.