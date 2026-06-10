La comisión del caso Baño en la Diputación de Alicante se cierra en 20 minutos entre acusaciones de bloqueo al PP

La comisión de investigación del caso Baño en la Diputación de Alicante ha quedado cerrada este miércoles en apenas 20 minutos y entre acusaciones de bloqueo al PP. La última reunión ha servido para que los populares aprobaran sus conclusiones con un texto muy breve, centrado en negar que la institución provincial mantuviera contratos o convenios con la Cámara de Comercio de Alicante, Facpyme o empresas vinculadas a ellas dentro del programa bono comercio. El PSOE y Compromís han votado en contra y han denunciado que el órgano termina sin haber esclarecido el fondo político del caso.

La propuesta firmada por la presidenta de la comisión, la vicepresidenta provincial Ana Serna, sostiene que, tras examinar los expedientes de 2022, 2023 y 2024, “no existe ningún convenio o contrato con la Cámara de Comercio de Alicante ni con Facpyme ni ninguna otra empresa relacionada con dicha Cámara”, y que tampoco se ha acreditado “ninguna ilegalidad”. El texto que se elevará al pleno concluye que no hubo relación contractual o convenio entre la Diputación y esas entidades en el programa bono comercio, ni se detectaron irregularidades al respecto.

La única implicación de la Diputación fue hacer llegar el dinero a los ayuntamientos Ana Serna — Vicepresidenta primera de la Diputación (PP)

La conclusión del PP reduce así el análisis al papel administrativo directo de la Diputación. Serna ha defendido que la institución actuó con “absoluta transparencia” y ha sostenido que la comisión “nunca tendría que haber tenido comienzo”. La dirigente popular ha acusado al PSOE de intentar “embarrar, crispar y manchar el nombre” de la Diputación y ha remarcado que la única intervención provincial en los bono comercio fue transferir fondos a los ayuntamientos para que cada municipio, desde su autonomía local, decidiera cómo gestionarlos. “No ha habido ninguna implicación con Facpyme ni otra empresa”, ha resumido.

Las vicepresidentas de la Diputación, Ana Serna y Marina Sáez, abandonan este miércoles la institución / Jose Navarro

El PSOE ha rechazado de plano esa lectura y ha acuado al PP de utilizar su mayoría para dar carpetazo a la comisión sin aclarar la relación entre el expresidente de la Diputación y de la Generalitat Carlos Mazón y Carlos Baño, presidente de la Cámara y de Facpyme. El diputado socialista Raúl Ruiz ha afirmado que la sesión confirma que los grupos habían acudido “a perder el tiempo” y a escuchar al PP “defender a Mazón y Baño” y sostener que “todo está bien” y que el caso responde a “casualidades”.

Para Ruiz, el cierre de la comisión deja sin investigar la cuestión que, a juicio del PSOE, estaba en el origen del escándalo: el modelo de gestión implantado durante la etapa de Mazón en la Diputación y su relación con Baño. “Es una vergüenza que el PP termine con una comisión que debía aclarar el problema con el que nació este escándalo”, ha señalado. El diputado socialista también ha criticado que las conclusiones populares se limiten a “dos párrafos” después del “registro policial en Facpyme” y de la detención del presidente de la Cámara de Comercio.

La comisión acaba aquí pero quedan todavía muchas dudas pendientes de esclarecerse Raúl Ruiz — Diputado del PSOE en la Diputación de Alicante

El grupo socialista ha presentado sus propias conclusiones, en las que sostiene que los bonos comercio eran una herramienta útil para apoyar al comercio local, pero que el modelo impulsado bajo la presidencia de Mazón favoreció la dispersión administrativa, la falta de control y la aparición de intermediarios vinculados a su entorno. Ruiz ha avanzado que el debate continuará en el pleno provincial, donde se llevará la propuesta aprobada por el PP. “La comisión acaba aquí pero nosotros no vamos a dejar de exigir que se rindan responsabilidades porque hay muchas dudas todavía sin esclarecerse”, ha advertido.

El diputado socialista Raúl Ruiz atiende este miércoles a los medios tras la reunión de la comisión / Jose Navarro

Compromís también ha voyado en contra y ha centrado su crítica en la falta de documentación y en la derivada de Alicante Gastronómica. Su portavoz, Ximo Perles, ha señalado que su grupo pidió expedientes de justificación de subvenciones y que no se les entregó ninguno. También ha reprochado que Carlos Baño compareciera sin que los grupos pudieran hacerle preguntas.

Perles ha admitido que no consta una relación administrativa directa entre la Diputación y Facpyme en el expediente de los bono comercio pero ha advertido de que eso “no significa que la contratación de Facpyme haya sido correcta” ni que todos los expedientes hayan quedado fiscalizados. El portavoz valencianista ha indicado que la comisión se cierra “sin haber aportado los documentos” solicitados y ha afirmado que las conclusiones del PP se limitan a decir que no hay relación administrativa entre la Diputación y Facpyme “y aquí se acaba todo”.

Se cierra una comisión sin haber aportado los documentos que hemos demandado Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

La otra línea abierta por Compromís apunta a Alicante Gastronómica. Perles ha apuntado que su grupo investiga las subvenciones concedidas a la Cámara de Comercio para la organización del certamen y que ha presentado un requerimiento formal fuera de la comisión sin obtener respuesta por ahora. Si no reciben una contestación satisfactoria, ha avanzado, acudirán al Tribunal de Cuentas. Según el portavoz, todo apunta a que se habrían ocultado “ingresos importantes” y a que la Diputación habría evitado requerir esa información a la Cámara, lo que podría derivar, a su juicio, en una eventual responsabilidad contable.

La investigación judicial, dirigida por el magistrado Francisco Javier de la Torre, se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos tras negarse a declarar. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad. La comisión política se cierra ahora con la tesis absolutoria del PP y con la oposición denunciando que quedan sin aclarar las principales responsabilidades políticas.