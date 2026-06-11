La crisis interna en Sumar alcanza a dirigentes alicantinos

La crisis actual de la izquierda no solo se refleja en los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE. Sumar es otro de los casos que evidencian esta situación. Más aún desde el martes, cuando la secretaria de Organización del partido, Laura Moreno, ilicitana afincada en Madrid, anunció que dejaba su cargo expresando sus discrepancias con la dirección del partido que en 2023 impulsó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que tiene a Lara Hernández como actual coordinadora.

Moreno, que se despidió con una carta, ha recibido apoyos de personas implicadas en el partido en los últimos años, como la comunicadora Elizabeth Duval, y ha salpicado a dirigentes de la formación en la provincia de Alicante con nombres y apellidos.

Entre las razones que esgrime en su inscrito se remonta a un episodio de noviembre de 2025, que para ella fue “el más grave” y que “atentó gravemente contra los derechos de los afiliados”. Se refiere al proceso de elección de la dirección del partido en la Comunidad Valenciana, que acabó con el alicantino Xavier López, que fue concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Alicante entre 2019 y 2023, como cocoordinador de Moviment Sumar País Valencià.

López no es el único señalado, ya que Moreno apunta también a Txema Guijarro, diputado por Alicante (aunque natural de Madrid) y para quien el exconcejal alicantino trabaja como asesor en el Congreso. La ex secretaria de Organización asegura que en aquel contexto “se decidió”, en una ejecutiva del partido, que no concurrieran dos candidaturas a liderar Sumar en la Comunidad.

Cabe recordar que en aquel momento también aspiraba a encabezar la formación a nivel autonómico Roberto Buitrago, abogado laboralista, y fuentes próximas a la dirección estatal del partido apuntan que evitar una disputa entre dos candidatos “no era una orden, sino una consigna para no caer en el enfrentamiento”.

De hecho, en la propia carta, Moreno afirma que asumió este objetivo. “Era un grave atentado democrático, pero me hice cargo de la posición mayoritaria y remé a favor de un proceso de mediación para conformar una candidatura única”, que fue la que se impuso con Xavier López y Carmen Padilla y que integró, también, al citado Roberto Buitrago y a otros miembros del sector más distanciado de la dirección estatal.

Disputas internas

Previamente a este desenlace, asegura Moreno, Buitrago había logrado más avales que la otra candidatura para presentarse al proceso. Pero la ex secretaria de Organización va más allá y asegura que “el acta del sistema informático del proceso de votación que fue descartado en la ejecutiva de noviembre demuestra que la candidatura alternativa había ganado la votación”, lo que considera “un fraude sin precedentes e incompatible con los principios más elementales de la democracia interna”.

Moreno, con quien INFORMACIÓN ha intentado contactar sin éxito, parece referirse a la votación suspendida, en mitad del proceso, entre las dos candidaturas, y que dio pie a una negociación que acabó con un acuerdo entre las partes para presentar una única lista. A su vez, en este mismo proceso, el sector alineado con la dirección estatal del partido alertó de “una sospechosa afiliación masiva el día anterior al cierre del censo” que, explican fuentes de la formación, habría sido favorable a la candidatura alternativa. "Muchos de los que desembarcaron eran de Elche", aseguran, refiriéndose a la ciudad de procedencia de Laura Moreno.

Más allá de las acusaciones mutuas, personas conocedoras del conflicto recuerdan que “fue la propia secretaria de Organización la que paró el proceso, porque además era la única que tenía competencias para hacerlo”. Las mismas voces relacionan este episodio con un intento de Moreno de “adquirir poder” desde el bando liderado por Verónica Martínez, portavoz de Sumar en el Congreso y enfrentada internamente a Yolanda Díaz y a Lara Hernández, la principal acusada en la carta.

La anulación de la Asamblea Autonómica Constituyente de Movimiento Sumar País Valencià fue avalada por la Comisión de Garantías de Sumar tras una denuncia interna. Además, el órgano resolutivo señalaba en su resolución que la Secretaría de Organización, encabezada por Laura Moreno desde abril de 2025, ejerce la “autoridad estructural” en dicha Asamblea, y también tiene la “competencia” de “suspender” el órgano, tal como acabó ocurriendo.

Por último, otra de las acusaciones de Moreno contra López, Guijarro y el resto de personas alineadas con Lara Hernández, y por ende con Yolanda Díaz, es el hecho de que excluyeran en la cocoordinación a miembros de la candidatura alternativa, tal como se había pactado. Un argumento que desde la parte acusada admiten, pero que vinculan a “una denuncia de acoso pendiente de resolver” por parte de una miembro de este último sector, cercano a Yolanda Díaz, contra un militante de la parte enfrentada. El caso, afirman, se encuentra en la Comisión de Garantías.