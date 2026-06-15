El PSPV lleva a Alicante su ofensiva contra los presupuestos de Pérez Llorca por la caída de la inversión

El PSPV ha trasladado este lunes a Alicante su ofensiva contra los presupuestos de la Generalitat para 2026 con un mensaje centrado en la provincia. El síndic socialista en las Cortes, José Muñoz, y el secretario general del PSOE alicantino, Rubén Alfaro, han acusado al Consell de Juanfran Pérez Llorca de reducir la inversión prevista para Alicante y de presentar unas cuentas que, a juicio de los socialistas, reflejan un gobierno “paralizado”, condicionado por Vox y marcado por la continuidad política de Carlos Mazón.

Aunque la comparecencia se enmarca en la enmienda a la totalidad que el PSPV ha registrado contra el proyecto presupuestario, los socialistas han situado el foco en el impacto territorial de las cuentas. Alfaro ha señalado que la inversión prevista para la provincia se queda en 286 millones de euros, frente a los 610 millones de 2023. Eso supone, según sus cálculos, una caída del 53,1 %. “Estos presupuestos no hay por dónde cogerlos”, ha afirmado el líder provincial del PSOE, que ha acusado al Consell de “olvidar” a Alicante y de no responder a las necesidades de su tejido productivo y social.

Muñoz y Alfaro han comparecido acompañados por los diputados autonómicos alicantinos Mayte García, Ramón Abad, José Díaz, Ana Belén Juárez, Charo Navalón, Marisa Navarro y Yaissel Sánchez, además de los diputados provinciales Raquel Marín, Iván Manuel Ros, Francis Rubio, Raúl Ruiz y Yolanda Seva. La puesta en escena ha buscado resaltar el peso provincial de una crítica que los socialistas quieren convertir en argumento político frente al primer presupuesto de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat.

Según ha explicado Alfaro, el Consell presupuestó el año pasado 416 millones para la provincia y solo ejecutó 151 millones, un 36 %. “Yo le pregunto a la sociedad alicantina, a las asociaciones empresariales, a los sindicatos y a las universidades quién discrimina a Alicante si no es el Consell de Pérez Llorca”, ha afirmado. El dirigente socialista ha descrito al gobierno valenciano como un ejecutivo “ausente, paralizado y desnortado”.

Los presupuestos de Pérez Llorca solo piensan en sí mismo y en su futuro político José Muñoz — Síndic del PSPV en las Cortes

El síndic socialista ha elevado después el marco político. Muñoz ha defendido que los presupuestos de Pérez Llorca “solo piensan en sí mismo” y los ha presentado como una herramienta para reforzar sus opciones internas en el PP. A su juicio, el presidente de la Generalitat busca “contentar a Feijóo” para ser candidato y “contentar a Abascal” para que Vox le permita sostenerse. En esa línea, ha vinculado las cuentas con el rechazo del Consell a los 3.700 millones que llegarían a la Comunidad Valenciana con la reforma del sistema de financiación planteada por el Gobierno. “No puede oponerse al postulado de Génova, que es decir que no”, ha señalado.

Muñoz también ha conectado el debate presupuestario con los servicios públicos. El síndic ha sostenido que las cuentas buscan degradar la educación, la sanidad y la vivienda pública para favorecer al operador privado. En educación, ha vinculado su crítica a las cinco semanas de huelga educativa, a los conciertos y a la situación de las infraestructuras. El PSPV plantea, según ha anunciado, presupuestos alternativos con más recursos para profesorado, reducción de ratios y un nuevo plan Edificant para centros educativos.

En vivienda, el síndic ha enlazado su crítica con el caso de Les Naus. Muñoz ha lamentado que el decreto aprobado durante la etapa de Mazón eliminara controles y dejara en manos del promotor la adjudicación de viviendas protegidas. También ha asegurado que, más de cuatro meses después del estallido del caso, el Consell no ha cambiado ese modelo.

La comparecencia ha derivado además hacia la dana y “la continuidad” entre Mazón y Pérez Llorca. Muñoz ha acusado al nuevo presidente de haber mantenido y premiado a responsables políticos que, según el PSPV, no gestionaron adecuadamente la emergencia. En ese punto ha citado a la vicepresidenta Susana Camarero y al conseller José Antonio Rovira, al que ha reprochado su actuación durante la jornada de la dana.

Las cuentas olvidan a Alicante y no responden a los problemas reales de la provincia Rubén Alfaro — Secretario general del PSOE en la provincia de Alicante

El síndic en las Cortes ha avanzado que el PSPV se reunirá con colectivos de la sociedad civil para recoger propuestas a los presupuestos. Este lunes, según ha indicado, tienen previsto reunirse con representantes del sector audiovisual alicantino. También ha aludido al malestar de sectores empresariales y ha citado a Hosbec como ejemplo de que incluso ámbitos tradicionalmente interlocutores del Consell se han “rebelado” contra el PP. Además, ha criticado que las cuentas mantengan una aportación de 1,5 millones a la Cámara de Comercio de Alicante para “una obra que carece de licencia”.

Alfaro, por su parte, se ha mostrado convencido de que las enmiendas que sí prosperarán serán las de Vox, porque, según ha sostenido, el presupuesto ya está pactado con la formación ultra. El dirigente eldense ha afirmado que “la debilidad de Pérez Llorca” sitúa a la Comunidad Valenciana en un “callejón sin salida” y ha contrapuesto esa situación a los años del Botànic, en los que, según ha dicho, pese a la infrafinanciación había “un esfuerzo tremendo de ingeniería financiera” para sostener los servicios públicos.

Muñoz también se ha referido a la reunión entre Pérez Llorca y el ministro de Hacienda, Arcadi España, y ha señalado que el presidente valenciano debería aceptar la propuesta del Gobierno sobre financiación: “Si fuera presidente de otra comunidad tendría más defensa, pero siendo presidente de la Comunidad Valenciana la única respuesta que le puede dar a la propuesta de financiación es un sí”.

El síndic ha cerrado su crítica con otro reproche técnico al proyecto presupuestario: la ausencia de ley de acompañamiento. Muñoz ha advertido de que esa situación genera “inseguridad jurídica” porque, según ha asegurado, no se conocen las medidas fiscales que deben sostener los ingresos previstos. A su juicio, el Consell plantea unas cuentas sin aclarar el nivel real de ingresos y condicionado por Vox.