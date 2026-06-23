Bernabé usa la condena de Ábalos para cargar contra Mazón: “Está aforado y escudado en un sueldo”

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido este martes en Alicante la reacción del PSOE tras la condena a 24 años y tres meses de prisión del exministro y ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos pero ha intentado desplazar el foco político hacia el PP valenciano y, en especial, hacia el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. Bernabé ha enmarcado sus declaraciones durante su presencia en las Hogueras, en una jornada en la que el caso Ábalos sigue atravesando la agenda pública del socialismo.

El Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso de las mascarillas. También ha impuesto 19 años y ocho meses de cárcel a su exasesor Koldo García y cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama. La sentencia ha abierto un nuevo frente político para el PSOE por el peso orgánico e institucional que tuvo Ábalos, que fue ministro de Transportes y uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez en el partido.

Preguntada por el caso, Bernabé ha afirmado que “el PSOE ha sido claro, contundente y preciso”. La delegada ha defendido que “la corrupción distingue a quien la hace, pero más a quienes actúan ante ella” y ha situado la respuesta del partido como elemento diferencial frente al PP. “El PSOE dejó fuera inmediatamente a Ábalos, antes incluso de que se conociera el contenido del caso”, ha señalado.

Bernabé ha insistido en que el partido actuó, a su juicio, con rapidez. “Lo único que puedo decir es que el PSOE, a quien tengo el honor de representar, siempre actúa con la mayor contundencia y rapidez”, ha añadido. La frase resume la línea de defensa socialista tras la condena de marcar distancia con el exministro, presentar su salida del partido como una reacción temprana y tratar de convertir el caso en una comparación con la gestión que el PP hace de sus propios escándalos.

La corrupción distingue a quien la hace, pero más a quienes actúan ante ella Pilar Bernabé — Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

Ese ha sido precisamente el giro elegido por la delegada. Bernabé ha sostenido que en la Comunidad Valenciana hay “185 condenados por corrupción del PP” y ha acusado a los populares de mantener a algunos de ellos en posiciones de responsabilidad. Su ataque más duro lo ha dirigido contra Mazón, expresidente de la Generalitat y actual diputado autonómico.

“Para mí el más claro e indecente, y el que más vergüenza y daño hace a los valencianos y las valencianas, es que en las Cortes hay un señor con un moreno insoportable, aforado y escudado en un sueldo por no ir a trabajar, que se llama Carlos Mazón”, ha afirmado Bernabé. La delegada ha rematado esa comparación asegurando que “eso es lo que distingue la diferencia entre el PSOE y el PP”.

La intervención de Bernabé llega en plena agenda festera de Alicante, pero en un contexto político condicionado por la condena a Ábalos. El lunes, la ausencia de la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en la mascletà ya se había justificado después de conocerse la sentencia. El caso ha obligado al socialismo valenciano a responder en plenas Hogueras a una resolución judicial de fuerte impacto nacional, mientras sus dirigentes tratan de separar la responsabilidad penal del exministro de la actuación del partido.

La delegada ha optado por esa misma línea: defender la respuesta orgánica del PSOE y llevar la comparación al terreno valenciano, con Mazón como principal objetivo político. La condena de Ábalos, sin embargo, mantiene al socialismo ante una cuestión incómoda por el perfil del condenado y por el papel que desempeñó durante años en la dirección federal.