Guerra de cifras en el presupuesto de la Generalitat para Alicante

De 416 millones de euros a 291. Es lo que el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca ha recortado en los presupuestos autonómicos presentados por su ejecutivo y que se aprobarán, previsiblemente, a finales de julio con los votos del PP y de Vox. Al menos, eso es lo que reflejan los cálculos del PSPV tras analizar el borrador de las cuentas, que se encuentran en fase de presentación de enmiendas parciales, cuyo plazo se agota el lunes, después de haberse tumbado las enmiendas a la totalidad en el pleno del pasado 17 de junio. Las fechas para los plenos en los que se debatirá el presupuesto definitivo se fijan en los días 21 y 22 de julio.

A falta de la inclusión de enmiendas que puedan aprobarse y que procederían, previsiblemente, de las dos formaciones llamadas a aprobar las cuentas, el escenario que se deja en Alicante, según datos proporcionados por los socialistas, es de un segundo recorte consecutivo. Ya el año pasado se rebajaron 70 millones respecto a 2024. El argumento, en aquel momento, era el esfuerzo requerido para acometer la reconstrucción en la provincia de Valencia tras el desarrollo de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos.

A este dato cabría sumar la baja ejecución de las cuentas en Alicante, ya que de los 416 millones contemplados en las cuentas del año pasado solo se movilizaron 152, es decir, un 36 % del total.

El ámbito con más inversión contemplada es el de Sanidad, donde irían a parar 121,5 millones en inversiones

El presupuesto global de la Generalitat previsto para 2026 asciende a 33.305 millones de euros, un 3,1 % más que el año anterior, y desde el gobierno autonómico no han facilitado datos territorializados hasta que INFORMACIÓN les ha proporcionado los cálculos del PSPV, un mes después de que se presentaran las cuentas, pese a la insistencia previa.

En este aspecto, desde la Conselleria de Economía y Hacienda, liderada por José Antonio Rovira, aseguran que los Presupuestos de 2026 “mejoran la inversión territorializada en la provincia de Alicante tanto en importe como en porcentaje de población”. A través de las sumas entre inversiones reales y transferencias de capital o subvenciones, cifran en más de 15 millones de euros los fondos respecto a las cuentas anteriores, alcanzando un 39 %, según sus datos, de la inversión total cuando la población de la provincia de Alicante representa el 37 % del conjunto de la Comunidad.

Para alcanzar este porcentaje incorporan las transferencias de capital, subvenciones realizadas a organismos para llevar a cabo proyectos, que para 2026, según datos del PSPV, alcanzan los 18,8 millones de euros y, sumadas a las inversiones, alcanzarían los 291 millones, una cifra muy inferior a los 416 millones de las cuentas anteriores. Desde el Consell no han facilitado la cifra concreta de inversiones totales previstas para Alicante, más allá del aumento que han calculado. Entre las transferencias de capital figura la subvención de 1,5 millones de euros para la reforma de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante, paralizada el año pasado después de que INFORMACIÓN desvelara que las obras se estaban llevando a cabo sin licencia.

El proyecto con más fondos previstos es la Ciudad de la Justicia de Alicante

José Muñoz, síndic del PSPV, cree que "el trato a Alicante es sangrante", ya que "los presupuestos vuelven a dar la espalda a la provincia por tercer año consecutivo" mientras el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se dedica a vender humo y a vaciar la caja con regalos fiscales a los grandes patrimonios y rentas".

Proyectos

El ámbito con más inversión contemplada es el de Sanidad, donde irían a parar 121,5 millones en inversiones (el año pasado ejecutó algo más de la mitad de esa cantidad). El proyecto con más fondos previstos de esta Conselleria es la reforma del Hospital Marina Baixa, de la Vila Joiosa, en el que se plantea una inyección de más de 28 millones después de una ejecución de más de 7,5 millones en el ejercicio anterior.

Hay otros proyectos relacionados con la Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez, previstos para el nuevo ejercicio presupuestario y que también lo estuvieron en el anterior, aunque no recibieron ninguna ejecución. Es el caso del centro de salud de Garbinet, en Alicante, que cuenta con 5,5 millones para este año tras salir a licitación en febrero y tras una primera adjudicación en 2022 que resultó infructuosa.

En Educación, de los 34,7 millones contemplados, casi dos tercios van al IES Pere Maria Orts de Benidorm, que acumula un retraso de 17 años

Lo mismo ocurre con los centros de salud proyectados en Castalla, Dénia, San Vicente del Raspeig y ampliaciones en los de El Campello, Elche-San Fermín, Guardamar, Mutxamel, Torrevieja La Loma, Villena y Onil; con las reformas de los departamentos de salud de Alicante y Dénia y con la del Hospital de San Vicente del Raspeig.

Otras consellerias

El segundo departamento que más invierte en Alicante es el de Justicia, con 50,5 millones previstos. Casi la totalidad de la cantidad cifrada iría a parar a la Ciudad de la Justicia, que ya recibió fondos (18,4 millones) en el curso anterior. La conselleria liderada por Nuria Martínez invertiría, también, 5 millones en el edificio de Sanidad Exterior del Puerto, donde a principios de junio se inauguró la conocida como Casa de la Concordia en el lugar donde el Botànic pretendía erigir el Instituto de la Memoria Democrática. Por otra parte, hay un destacado recorte del 85 % de los fondos, respecto al año pasado, del Palacio de Justicia de Torrevieja, que sigue sin proyecto tres años después de incluirse en las cuentas autonómicas.

También tiene un peso destacado Agricultura, que prevé invertir 34,5 millones, con prioridad para el Plan Vega Renhace II, la fase segunda del post trasvase Júcar-Vinalopó y un nuevo proyecto para reducir el riesgo de inundación del margen izquierdo del río Segura en el azarbe del Señor, que requerirá 4 millones.

En Educación, de los 34,7 millones contemplados, casi dos tercios van al IES Pere Maria Orts de Benidorm, que acumula un retraso de 17 años; y para el CEIP La Almadraba de Alicante, que lleva otros 10 años de espera, centros de enseñanza que ya contaron con elevadas inversiones ejecutadas en el año anterior. Respecto a Medio Ambiente e Infraestructuras, curiosamente se proyectan menos fondos de los ejecutados en el presupuesto del año pasado: 27,8 millones después de haber recibido un total de 29. De la cantidad citada, 18,6 millones destinados al mantenimiento, reparación y conservación de las redes de carreteras en la provincia.

Destacan otros proyectos como la aportación para el antiguo asilo de Orihuela, con casi 3,1 millones para construir un Centro Especializado de Atención a Mayores después de que la Generalitat comprara el edificio en 2023. También cabe destacar que en la Conselleria de Vivienda y Empleo, liderada por Susana Camarero, una de las más presentes en Alicante a propósito del Plan Vive para promocionar vivienda protegida, la inversión no alcanzará los 200.000 euros.