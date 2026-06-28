Raúl Mérida: "Trabajar en la recuperación tras la dana es devolver seguridad a la gente"

Pregunta: Ya han pasado seis meses desde que fue designado comisionado por el Consell para la recuperación tras la dana. ¿Qué avances se han hecho?

Respuesta: Estoy muy contento con el trabajo realizado. Hemos sacado adelante una ayuda de 25 millones de euros destinados a familiares de las víctimas y hemos normalizado la relación. Por otra parte, las 600 solicitudes recibidas relativas a daños por fallecimiento van a resolverse positivamente este mes, y las 343 medidas del Plan Endavant que dependen de la Generalitat ya están iniciadas. Tras la dana, cuando atendimos la emergencia humanitaria y la reconstrucción, también decidimos que había que trabajar en la recuperación para toda la Comunidad Valenciana, que es devolver seguridad a la gente. Por eso hemos desarrollado la Estrategia Verde, que tiene incidencia en toda la Comunidad.

P: ¿De qué manera?

R: Utilizando la naturaleza para dar una respuesta a la propia naturaleza. Una de las actuaciones principales es la instalación de parques metropolitanos agroforestales en Valencia y municipios del entorno. El proyecto surge inspirado por el parque La Marjal de Alicante, el primer parque inundable en el que yo, además, trabajé y participé. Siguiendo el recorrido del agua nos salieron dos líneas a trazo gordo, una en el Turia y otra en el barranco del Poyo, que acaba en la Albufera. La Albufera hizo algo muy importante en la dana: retener el agua y bajarla al mar a través de la gola. En el Parque Metropolitano, de más de 1.500 hectáreas y 75 kilómetros de senderos, queremos hacer lo mismo con los dos recorridos unidos con una ciclovía de 50 kilómetros. Este verano saldrá la ejecución de las dos primeras fases (una en Alfafar-La Torre y otra en el parque de cabecera del Turia) y también el Concurso Internacional de Paisajismo, a través del que se le dará forma al parque, que incluirá senderos hipoalergénicos para personas con problemas de alergia, coworking para trabajar al aire libre, estaciones meteorológicas, espacios para personas con problemas de salud mental como el alzheimer o hilo musical.

Por un momento, Mazón no supo dimensionar la situación que se estaba dando Raúl Mérida — Comisionado para la Recuperación

P: Dice que la Estrategia Verde tendrá incidencia en toda la Comunidad Valenciana. ¿Qué tienen previsto hacer en Alicante?

R: Por un lado tenemos el Corredor Verde del río Monnegre, de 22 kilómetros de ciclovía que discurrirán por Tibi, Xixona, Mutxamel, Alicante, Sant Joan d’Alacant y El Campello y que se unirán a los 20 de ciclovía de la Vía Litoral. Además, se habilitará una pasarela que unirá el paseo de este último municipio con el de la playa de Muchavista y con una inversión de 15 millones de euros, formando una T con San Vicente del Raspeig y conectando con la EUIPO. Este proyecto ya lo había diseñado la Diputación y hemos planteado instalar la primera aula abierta de naturaleza basada en la gestión del agua a través de los antiguos molinos que existen en todo el recorrido.

P: Otro anuncio es el del Parque Fluvial de Mutxamel y Sant Joan d’Alacant. ¿Forma parte, también, de esta Estrategia Verde?

R: Sí. Abarcará 60.000 metros cuadrados de zona verde a través de una inversión de 11,5 millones y que tiene como intención mejorar la calidad del agua de las playas de El Postiguet, la Albufereta y el Cabo, además de reducir el incremento de caudales del barranco de El Juncaret. Esto responde a una petición de los dos municipios a través de la Mancomunidad de l’Alacantí para acondicionar las aguas pluviales, ya que los conductos por donde discurren se han quedado pequeños, lo que da lugar a inundaciones en caso de lluvia abundante. Por eso, aumentamos la capacidad de esos conductos para conducir las aguas pluviales a un parque con tres lagos para la decantación del agua y mejorar su calidad ambiental.

Entiendo que los familiares de las víctimas de la dana tuvieran una actitud de rechazo Raúl Mérida — Comisionado para la Recuperación

P: El proyecto se anunció con una financiación de 10 millones. ¿A qué corresponden los otros 1,5?

R: Hemos pedido a la Mancomunidad que estudie un proyecto para mejorar y que haya otro filtro más para mejorar la calidad del agua. Es muy importante que la calidad del agua que llega a La Albufereta sea la mejor posible para contribuir, también, a la mejora ambiental de toda la playa.

P: ¿Cuándo prevén culminar estos proyectos, antes de elecciones?

R: Los vamos a empezar todos este año y trabajamos con la mirada puesta en los años 2026 y 2027. Sin olvidar que hemos diseñado un proyecto que está ya en contratación para la retirada de cañas, que absorben mucha agua y generan sequía, en la cuenca del Turia, del Poyo, del Magro y del barranco de Picassent. La actuación se hará sobre 160 km lineales de cauces para la renaturalización y afectará a 53 municipios. Con esto pretendemos que los barrancos ya no sean un espacio marrón, casi gris, sino una parte renaturalizada.

Habríamos conseguido mayores objetivos si la comisión se hubiera constituido antes Raúl Mérida — Comisionado para la Recuperación

P: Recientemente anunciaron también la creación del Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática. ¿En qué consiste?

R: Es otro de los ejes de la recuperación y empezará a funcionar con carácter inmediato. Nos tenemos que basar en la ciencia para tomar decisiones. El centro contará con un comité científico con personas de reconocido prestigio, como Samira Khodayar o Jorge Olcina. El conocimiento que nos va a aportar el centro lo podremos traducir en acciones concretas que tienen que ver con los espacios climáticos para encontrar una temperatura adecuada en un momento determinado, para hidratación, sombra o en caso de lluvias torrenciales.

P: El centro que han anunciado aplicará también la inteligencia artificial. ¿De qué manera?

R: Nos permitirá gestionar adecuadamente toda la información que llegue. Hasta ahora la gestionaban departamentos estancos y muy especializados, y ahora la IA ayudará a manejar la información como un solo camino. De lo que se trata es de poner a disposición de la ciencia toda la información.

Raúl Mérida, comisiónado para la Recuperación de la Generalitat. / Pilar Cortés

P: Antes ha afirmado que han «normalizado» la relación con las víctimas de la dana. Desde el primer momento la relación ha sido muy tensa. ¿Se podría haber gestionado mejor?

R: Con la situación y la tragedia de 230 fallecidos, con lo que eso supone, es perfectamente entendible que hubiera, por parte de las víctimas, esa tensión. Yo, desde el primer momento, y en aquel entonces era secretario autonómico de Medio Ambiente, me acercaba a hablar con ellas para que nos sintieran a su lado. De hecho hemos puesto a un trabajador social solo para ellos para que nos consulten lo que necesiten sobre las ayudas.

P: Pero, ¿considera que se podría haber gestionado mejor o no?

R: No lo sé. En ese momento yo no tenía esas competencias. Me consta que desde el gobierno de la Generalitat, de Carlos Mazón, siempre se les abrió la puerta a que pudieran acercarse, pero era un momento muy tenso con muchísimo enfrentamiento. Y yo entiendo que ellas, en ese momento, tuvieran una actitud de rechazo. En cualquier caso, saben que las puertas de mi despacho están abiertas.

Los barrancos no deben ser un espacio marrón, casi gris, sino una parte renaturalizada Raúl Mérida — Comisionado para la Recuperación

P: ¿Está siguiendo el proceso judicial? ¿Cree que habrá responsabilidades penales por la gestión?

R: No tengo conocimiento para saber si habrá responsabilidades de este tipo. El proceso lo voy siguiendo y espero que cuanto antes se pueda se vaya terminando cualquier proceso de este tipo. Ante una catástrofe como esta hay un proceso de duelo en el que todavía estamos. Por mi parte estoy a disposición de cualquier cosa que se necesite.

P: ¿Cree Mazón debería dejar de ser diputado y, por tanto, dejar de estar aforado de cara a los procesos judiciales? ¿Eso ayudaría a agilizar el proceso de duelo de las familias?

R: No sé cómo influiría esa situación en el proceso de duelo, pero estamos en un sistema democrático con unas normas. Son razones y decisiones que dependen de él mismo y de la estructura actual de la Generalitat.

P: Pasados seis meses desde la dimisión de Mazón, con la distancia, ¿en qué cree que se pudo equivocar?

R: Él reconoció las cosas en las que se equivocó. No supo dimensionar en un momento determinado la situación que se estaba dando. Y creo que en ese tema todos tenemos que aprender de esa situación. Es verdad que nunca se había vivido una catástrofe de esas dimensiones. Tenemos que aprender muchas cosas, por ejemplo de la coordinación entre administraciones.

En el Corredor Verde del Monnegre instalaremos la primera aula basada en la gestión del agua Raúl Mérida — Comisionado para la Recuperación

P: En ese sentido, ¿cómo es su relación con Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la Reconstrucción tras la dana?

R: Muy buena. Los dos compartimos muchas cosas y es muy importante que la relación sea buena, porque la colaboración entre administraciones es fundamental.

P: Eso no es lo que se ha visto tras se ha visto tras la dana.

R: Para nosotros eso sí que ha sido un problema. Creo que se está notando la mejora en cuanto a las relaciones, pero no puede volver a ocurrir eso. La Comisión Mixta de la isla de La Palma se constituyó nueve días después del volcán. Aquí tardamos 476. No puede volver a ocurrir.

Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat. / Pilar Cortés

P: Y a día de hoy, ¿la Comisión Mixta funciona o es un órgano vacío de contenido?

R: La comisión funciona. En la primera reunión ya establecimos cuatro grupos de trabajo en ámbitos en los que compartimos competencias. Hemos explicado a los municipios qué hemos hecho desde cada una de las administraciones y los ayuntamientos nos han dicho qué cosas creen que no han funcionado bien. Hemos tomado nota. Es fundamental trabajar juntos y que los municipios vean que las administraciones trabajan juntas.

P: ¿En la reunión de este pasado viernes se mantuvo esta dinámica de cordialidad y cooperación?

R: Después de ver como está funcionando, es evidente que hubiésemos conseguido mayores objetivos si se hubiese constituido antes. Eso no quita para que desde el Consell sigamos reivindicando al Gobierno la ejecución de infraestructuras hidráulicas, cambios normativos para facilitar a los ayuntamientos la licitación de obras, la revisión de precios de obras públicas, la exoneración de pago de intereses en las subvenciones o la cogestión de los 946 millones del Fondo de Solidaridad.