Llorca arenga a la militancia del PP de l'Alcoià y el Comtat en un encuentro en Benillup

Las direcciones autonómica y provincial del PP aprietan a los suyos ante el año electoral que se avecina. Este lunes se ha celebrado un encuentro con alcaldes, concejales y simpatizantes del partido en las comarcas de l'Alcoià y El Comtat en la pequeña localidad de Benillup, donde unas sesenta personas se han reunido en un acto protagonizado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

En la comida, durante la que, según los presentes consultados, “no ha habido grandes anuncios”, el jefe del Consell ha hecho balance sobre los tres años de legislatura y ha defendido medidas como las rebajas fiscales o la gestión del ejecutivo autonómico ante la huelga de profesores que se desarrolló en las últimas semanas del curso lectivo y que se ha paralizado con la posibilidad de que se retome, si no se acercan las posturas, a la vuelta del periodo estival.

Sobre esta última cuestión, según las mismas voces, el presidente de la Generalitat ha reconocido que hay demandas de los docentes que son “razonables”, como “la climatización de las aulas, la bajada de las ratios o la subida de los sueldos”, pero sin embargo hay otras peticiones, como la de derogar la Ley de libertad educativa, “que corresponde a las Cortes y que no entra dentro del conflicto laboral”, testifica otro de los presentes.

Durante las intervenciones se ha puesto sobre la mesa, también, la posibilidad de que haya un anticipo de las elecciones generales y que estas se celebren a principios de 2027 o durante la primavera, ya que “la debilidad de Pedro Sánchez” podría, según sus cálculos, forzar a que se avancen los acontecimientos. Ante esta posibilidad, los dirigentes del PP presentes en la comida han animado a sus compañeros de filas a estar “preparados”.

El encuentro se produce una semana después de que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitara designar que Llorca será el candidato a presidir la Generalitat en las elecciones autonómicas previstas para el año que viene. Sin embargo, los asistentes que han acudido al encuentro confían en que esta designación llegue “pronto”, ya que “no se conoce ninguna alternativa” al presidente autonómico actual y líder del PPCV en funciones, aseguran.

De momento solo se ha confirmado a los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia, como es el caso de Luis Barcala, de Alicante, tal como ratificó recientemente Miguel Tellado, número dos de Feijóo, el pasado 19 de junio. Respecto a la activación del calendario para elegir candidatos a las alcaldías de los otros municipios, los consultados aseguran “desconocer” cuando se llevará a cabo.

Llorca ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP en la provincia, Toni Pérez; por la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna; o el síndic de la formación en las Cortes, Nando Pastor, entre otras personalidades. También figuraba Javier Sendra, que además de Secretario Autonómico de Infraestructuras y Transportes es también alcalde de Planes, en la comarca del Comtat; el diputado provincial Carlos Pastor, que aspira a repetir como candidato a la Alcaldía de Alcoy (ciudad gobernada por el PSOE); u otros representantes locales como Eva Sandín, concejala del PP en Cocentaina, donde también están en la oposición.

La visita ha coincidido en con actos cercanos del presidente de la Generalitat, que ha visitado este lunes las localidades de l'Alqueria d'Asnar como de Alcoy.