El PSPV exige a Llorca retirar los 1,5 millones de la sede de la Cámara de Carlos Baño y destinarlos al Rico Pérez

El PSPV ha presentado una enmienda a los Presupuestos de la Generalitat para retirar los 1,5 millones destinados a la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante y dedicarlos a la reparación y mejora de la seguridad del estadio José Rico Pérez, propiedad del Instituto Valenciano de Finanazas (IVF). Este lunes a las 13 horas finaliza el plazo para que los cuatro grupos parlamentarios presenten enmiendas parciales a las cuentas autonómicas de 2026.

El portavoz socialista de Economía en las Cortes, José Díaz, ha denunciado que "el Consell lleva dos presupuestos guardando en el fondo de un cajón un cheque de 1,5 millones para la Cámara de Carlos Baño, mientras abandona un estadio de su propiedad que cada quince días recibe a miles de alicantinos".

La enmienda del PSPV propone que los fondos sean gestionados por el IVF para realizar una inspección integral, redactar los proyectos técnicos y acometer una primera fase de obras urgentes de seguridad, accesibilidad y conservación. Díaz, por su parte, ha insistido en que se trata de "preservar la seguridad" de miles de alicantinos.

Puertas y bajos vandalizados en el fondo norte del Rico Pérez. / Pereira

Todo ello una vez se delimite la naturaleza de las actuaciones y a quién debe imputarse, este último el punto de discordia entre el IVF y el inquilino del estadio, el Hércules, a la hora de acordar una intervención que ambas partes reconocen como necesaria e inaplazable.

Desafío a PP y Vox

Con esta enmienda, los socialistas pretenden que PP y Vox se vean obligados a elegir "entre seguir protegiendo el cheque de Carlos Baño y sus obras ilegales o proteger a los miles de alicantinos y alicantinas que acuden el Rico Pérez".

"Hablar de las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio es hablar de unas actuaciones paralizadas, ejecutadas sin las autorizaciones necesarias y con una planta que el propio Ayuntamiento ha considerado ilegalizable y ha ordenado demoler. Y, pese a todo, el PP sigue reservando el dinero como si no hubiera ocurrido nada", ha señalado el diputado alicantino.

El PP parece haber decretado también la presunción de subvención: pase lo que pase, a Carlos Baño siempre le esperan 1,5 millones en el presupuesto José Díaz — Diputado del PSPV en las Cortes

Sobre el presidente de la Cámara, Carlos Baño, quien fue detenido, quedó en libertad con cargos y figura como único investigado en una causa por presunto fraude de subvenciones en la gestión de los bonos comercio, Díaz ha señalado que en su partido respetan "la presunción de inocencia, pero el PP parece haber decretado también la presunción de subvención: pase lo que pase, a Carlos Baño siempre le esperan 1,5 millones en el presupuesto".

El diputado socialista ha calificado de "indecente" que la Generalitat pretenda financiar obras envueltas en escándalos y en un inmueble que no pertenece ni a la Administración autonómica ni a la propia Cámara, mientras desatiende el Rico Pérez, que sí forma parte de su patrimonio: "En el Rico Pérez hay gradas, accesos e instalaciones deterioradas y miles de personas entrando cada jornada. El Consell ha decidido dónde mirar y dónde esconder el dinero"

Una vez presentadas todas las enmiendas parciales, el siguiente paso será su debate y votación en la comisión parlamentaria de presupuestos los días 13, 14 y 15 de julio, tras lo que el proyecto de ley ya estará en disposición de llegar a su trámite final en el pleno de 21 y 22 de julio, donde quedará aprobado por los votos del PP y Vox.

2,3 millones para la EASDA

Los socialistas también han registrado una enmienda parcial para consignar 2,3 millones de euros a un plan urgente de seguridad, adecuación y nueva sede para la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA), un centro que arrastra desde hace años problemas de mantenimiento, deficiencias estructurales y episodios de insalubridad que han provocado protestas reiteradas de su comunidad educativa. La propuesta plantea que los fondos se canalicen a través del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

Estudiantes y profesores de la EASDA reclaman un nuevo centro frente a los “arreglos provisionales” / Alex Domínguez

La iniciativa contempla financiar estudios técnicos sobre el estado estructural, la seguridad y las condiciones funcionales de las instalaciones actuales, además de obras urgentes de consolidación, impermeabilización, reparación de cubiertas y fachadas, eliminación de humedades, mejora de la ventilación, climatización, extracción de gases, instalaciones eléctricas y adecuación de talleres. También prevé medidas provisionales de traslado o reubicación de la actividad docente cuando resulte necesario para garantizar la seguridad del alumnado y del personal del centro.

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La enmienda incorpora, además, la obligación de que el ISEACV apruebe en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos un plan de actuación que incluya las medidas urgentes en las actuales instalaciones, la solución propuesta para una sede definitiva, el calendario de ejecución y la programación económica plurianual. Para financiar esta nueva línea, el PSPV plantea detraer los 2,3 millones de la partida de gastos diversos destinada al desarrollo de proyectos de marcado interés económico y social para la Comunitat Valenciana, que pasaría de 22,3 a 20 millones.