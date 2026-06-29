Puente se deja querer por Alicante: “Estoy a lo que el partido decida”

Óscar Puente no se postula como cabeza de lista del PSOE por Alicante para las próximas elecciones generales pero tampoco cierra la puerta. El ministro de Transportes admite que le resulta “halagador” que se piense en él para encabezar la candidatura socialista por la provincia y se remite a lo que decida el partido. “Quedaría un poco raro que yo encabezara la lista por Alicante”, ha señalado por su condición de secretario provincial del PSOE de Valladolid y exalcalde de esa ciudad, aunque ha añadido: “Estoy a lo que el partido decida y a ayudar donde el partido crea que soy más útil”.

Puente ha abordado esa posibilidad en una entrevista en Radio Alicante, en la que también ha repasado varios proyectos de infraestructuras pendientes en la provincia tras la reunión mantenida este lunes con asociaciones vecinales sobre el Parque Central. Su nombre circula desde hace meses en quinielas socialistas para las generales por Alicante, una provincia clave por el número de escaños que reparte y donde el PSOE arrastra equilibrios internos complejos. El ministro ya debutó el pasado 1 de Mayo en la manifestación de Alicante y el 13 de abril protagonizó la presentación del Parque Central junto al alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Pese a esos movimientos, no acudió a la zona de autoridades en ninguna de las siete mascletás de Hogueras.

El ministro ha reforzado, en cualquier caso, su vínculo personal con Alicante. “Mi vida pivota ahora mismo sobre Alicante”, ha afirmado. Ha recordado que su mujer es de aquí, que se ha comprado una casa y que cada vez pasa más tiempo en la provincia. “Me resulta halagador que se piense que yo puedo ayudar en Alicante”, ha insistido, antes de definirla como una tierra con “posibilidades enormes”, más de dos millones de habitantes y “mucho potencial”. A su juicio, Alicante “ha conseguido mucho con poca ayuda” y a cualquier responsable político le motiva apoyar a un territorio con esa capacidad de crecimiento.

Me resulta halagador que se piense que puedo ayudar en Alicante Óscar Puente — Ministro de Transportes

La entrevista ha tenido también un marcado contenido alicantino en materia de infraestructuras. Sobre el Parque Central, Puente ha defendido que la futura zona verde tendrá algo más de 150.000 metros cuadrados, aunque ha admitido que parte de esa superficie acogerá aprovechamientos urbanísticos. Según sus cálculos, unos 30.000 metros cuadrados podrían estar ocupados por viviendas y otros 120.000 quedarían destinados al parque. “No podemos regalar el suelo”, ha indicado sobre los terrenos de Adif. Si el Ayuntamiento considera que esas viviendas no deben ejecutarse ahí, ha añadido, puede compensar esa edificabilidad en otro ámbito.

El ministro ha vinculado el avance del proyecto a la ordenación pormenorizada, que depende del Ayuntamiento. Según ha explicado, el gobierno local le ha trasladado que pretende aprobarla inicialmente antes de final de año, para abrir el periodo de alegaciones, y de forma definitiva en abril de 2027. Puente también ha anunciado que pedirá a Barcala adelantar el concurso de ideas del futuro parque para que los equipos de arquitectos y paisajistas empiecen a trabajar sin esperar a que culmine toda la tramitación. En paralelo, ha avanzado que en la reunión de Avant del 15 de julio llevará una propuesta para dignificar la parcela mientras llega la obra, con actuaciones sobre suciedad, ratas, restos de obra, conexiones o alguna calle pendiente de asfaltar.

El titular de Transportes ha rechazado además que las plusvalías urbanísticas condicionen el desarrollo del Parque Central. Según ha señalado, la financiación está pactada entre ministerio, Ayuntamiento y Generalitat y será “íntegramente pública”. Las plusvalías, ha añadido, servirán para resarcir a Adif por inversiones ya realizadas en virtud del convenio firmado en 2019 pero no para decidir si el parque sale adelante.

Mi vida pivota ahora mismo sobre Alicante, cada vez estoy más a gusto Óscar Puente — Ministro de Transportes

Otro de los asuntos abordados ha sido el entorno de Casa Mediterráneo y el futuro Parque del Mar. Puente ha explicado que se trata de una parcela de Adif, por lo que no necesita financiación de otra administración, aunque sí un acuerdo con el Ayuntamiento sobre la ordenación. El ministerio trasladó una propuesta de convenio en 2023 y ahora estudia una contrapropuesta municipal. El ministro espera cerrar el acuerdo este año y ha defendido que el ámbito permite desarrollar “un gran parque” con pocas viviendas.

La Variante de Torrellano ha dejado una de las novedades más concretas. Puente ha asegurado que el proyecto está en redacción desde el 8 de junio, después de haber sido licitado y adjudicado. La actuación permitirá conectar Alicante con el aeropuerto y Elche sin utilizar las vías de la costa, llamadas a desaparecer. El ministro ha explicado que no se electrificará la vía actual porque está previsto retirarla cuando funcione la variante. El objetivo, según ha indicado, es acelerar al máximo la redacción, con un plazo de 24 meses, y llegar a 2028 en condiciones de licitar la obra.

La variante tendrá también efectos sobre el puerto, ya que la entrada ferroviaria dejaría de realizarse parcialmente por San Gabriel para concentrarse en el nuevo trazado. Puente ha enlazado esa actuación con el desarrollo logístico portuario y con la ampliación del aeropuerto, donde ha defendido una inversión superior a los mil millones de euros centrada en la terminal. A su juicio, la pista no es ahora el principal problema, sino la capacidad para crecer en viajeros.