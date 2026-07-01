El PP y Vox cierran en el pleno de la Diputación de Alicante la comisión del caso Baño entre acusaciones por blindar a Mazón

El caso Baño ha vuelto este miércoles al pleno de la Diputación de Alicante para quedar cerrado en el plano político provincial, al menos para el PP y Vox. Los dos grupos han aprobado las conclusiones de la comisión de investigación sobre el bono comercio con 17 votos a favor, frente al rechazo del PSOE y la abstención de Compromís. La izquierda ha convertido el debate en una acusación directa al gobierno provincial por cerrar en falso la investigación, permitir que Carlos Baño utilizara la institución para defenderse y evitar la comparecencia del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.

El pleno ha debatido la elevación de las conclusiones al máximo órgano de la institución. El PSOE ha votado en contra con doce diputados, por la ausencia de Pilar Díaz, y Compromís ha obtado por la abstención tras criticar también la falta de documentación y de voluntad para aclarar todas las derivadas del caso.

El bono comercio se gestionó con transparencia y benefició a los alicantinos Ana Serna — Vicepresidenta primera de la Diputación (PP)

El eje político lo ha marcado Raúl Ruiz. El diputado socialista ha defendido que el bono comercio era una buena idea para apoyar al pequeño comercio tras la pandemia y ha situado el problema en el modelo diseñado por el PP en la Diputación durante la etapa de Mazón. Según su lectura, la institución pudo haber creado una plataforma única para toda la provincia, con un procedimiento transparente y centralizado, pero optó por un sistema que abrió la puerta a contratos menores, convenios, subcontrataciones y pérdida de trazabilidad sobre el dinero público.

En ese esquema ha colocado el papel de Nexo Retail. Ruiz ha recordado que la empresa se constituyó pocos días después de que la Diputación aprobara las bases del programa y de la llegada de Baño a la presidencia de la Cámara de Comercio. “Nexo Retail apareció en el momento exacto”, ha afirmado. El socialista la ha definido como una mercantil recién creada, sin experiencia acreditada, que acabó entrando en el circuito del dinero público. “No es una casualidad, es una arquitectura política”, ha rematado.

La comisión se cierra pero no las responsabilidades políticas del caso Baño Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

La crítica más dura ha llegado por el uso de la comisión. Ruiz ha acusado al PP de haber dado a Baño “la oportunidad de utilizar esta institución como una herramienta de defensa”. El presidente de la Cámara y de Facpyme compareció pero se negó a contestar a las preguntas de los grupos. Para el PSOE, esa escena resumió el alcance limitado de la investigación. “Baño vino y no respondió”, ha apuntado Ruiz, antes de añadir que Mazón “no ha comparecido” porque el PP “lo ha blindado”. “La comisión se cierra pero no las responsabilidades políticas”, ha advertido en su réplica.

Compromís no no ha apoyado las conclusiones, aunque tampoco ha votado en contra. Su portavoz, Ximo Perles, ha justificado la abstención por la documentación que, según ha explicado, no se facilitó durante los trabajos, especialmente los expedientes de justificación de las subvenciones de los ayuntamientos. También ha cuestionado el relato del PP sobre las comparecencias y ha recordado que los populares votaron contra el orden planteado por el PSOE, aunque después defendieran que no habían rechazado la presencia de Mazón.

El PSOE quiere montar un circo partidista en un asunto que está judicializado Gema Alemán — Portavoz de Vox en la Diputación

Perles ha coincidido con el fondo de la crítica sobre Baño. Ha admitido que tenía derecho a no declarar pero ha subrayado que no estaba obligado a acudir a la comisión. “Lo incoherente es que viniera por voluntad propia y luego no respondiera. Utilizó este espacio para lavar su imagen”, ha afirmado. El portavoz de Compromís ha apuntado además a un expediente de la Cámara de Comercio con elementos que, a su juicio, no quedaron aclarados. “No ha habido voluntad de investigar, sino de cerrar cuanto antes la comisión”, ha resumido.

El PP ha defendido las conclusiones por boca de Ana Serna, vicepresidenta primera de la Diputación y presidenta de la comisión. La dirigente popular ha acusado al PSOE de intentar “manchar el nombre” de la institución y ha defendido que el bono comercio se gestionó con transparencia. “Por mucho que repita 500 veces una mentira, no va a ser verdad”, ha respondido a Ruiz. También ha negado que su grupo votara contra la comparecencia de Mazón y ha alegado que el desacuerdo fue sobre el orden de las comparecencias, porque el PP quería escuchar antes a alcaldes de municipios que habían trabajado con Facpyme.

Baño utilizó la comisión para lavar su imagen y no para dar explicaciones Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación

Serna ha centrado parte de su intervención en reprochar al PSOE que se levantara de la comparecencia de Baño y no acudiera a las últimas sesiones. En su respuesta, Ruiz ha rechazado que municipios socialistas hubieran contratado con Nexo Retail y ha precisado que lo hicieron con Facpyme, como otros ayuntamientos de la provincia. La propia Serna ha corregido después una mención inicial a Nexo Retail y ha aclarado que quería referirse a Facpyme.

Vox ha apoyado al PP en la votación y ha pretendido rebajar la comisión a una ofensiva partidista del PSOE. Su portavoz, Gema Alemán, ha acusado a los socialistas de buscar titulares y de montar “un circo partidista en un asunto judicializado”. Con ese respaldo, populares y ultras han aprobado las conclusiones y han dado por cerrada la comisión en la Diputación. La oposición, en cambio, ha dejado abierto el frente político y Ruiz ha pedido mirar también hacia la gestión de las ayudas a Alicante Gastronómica.