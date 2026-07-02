Casa Mediterráneo recuerda en Alicante el genocidio de Srebrenica con una visita institucional de Bosnia

Casa Mediterráneo ha recordado este jueves el genocidio de Srebrenica con una visita institucional de Bosnia y Herzegovina. El miembro de la Presidencia del país Željko Komšić ha participado en Alicante en el acto conmemorativo del Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La jornada, organizada por la Embajada de Bosnia y Herzegovina en España en colaboración con Casa Mediterráneo, ha reunido a representantes diplomáticos e institucionales en torno a la memoria de una de las páginas más dolorosas de la historia reciente de Europa. El acto ha servido también para reivindicar la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la construcción de la paz.

La conmemoración ha sido inaugurada por el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló; la embajadora de Bosnia y Herzegovina en España, Vesna Andree Zaimović; y el propio Željko Komšić, una de las principales autoridades del Estado bosnio. Su intervención ha puesto el foco en la importancia de preservar la memoria de las víctimas de Srebrenica y de seguir trabajando por la convivencia, la justicia y la reconciliación.

Perelló ha defendido durante el acto el papel de Casa Mediterráneo como espacio de diplomacia pública y de encuentro entre los países de la cuenca mediterránea. “Casa Mediterráneo nació para tender puentes entre los pueblos de nuestro mar común y no hay mejor forma de hacerlo que manteniendo viva la memoria de quienes sufrieron la barbarie. No puede existir una verdadera diplomacia pública sin memoria, ni una convivencia sólida sin el reconocimiento honesto del pasado”, ha señalado.

Compromiso

El director general también ha destacado que la presencia del miembro de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina “constituye un honor para Casa Mediterráneo y un símbolo del compromiso compartido con la paz, el diálogo y la cooperación entre los pueblos mediterráneos”. En esa línea, ha resaltado que la institución continuará impulsando iniciativas culturales y diplomáticas que acerquen Bosnia y Herzegovina a la sociedad española.

La programación se ha completado con la proyección de “Quo Vadis, Aida?”, dirigida por Jasmila Žbanić, una de las obras cinematográficas más reconocidas sobre la tragedia de Srebrenica. La película, nominada al Óscar a Mejor Película Internacional y galardonada con el Premio del Cine Europeo a Mejor Película, ofrece un relato de los acontecimientos vividos durante el genocidio de julio de 1995.

Con este acto, Casa Mediterráneo se ha sumado a la conmemoración internacional del genocidio de Srebrenica y ha reivindicado la memoria como herramienta para fortalecer la paz, el entendimiento entre los pueblos y la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos.