Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negocio disco-racós HoguerasCompra Plaza Mar 2Lluvia en AlicanteDisparos autobús AlicanteOkupas harineras AlicanteDirecto VenezuelaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

VIVIENDA PROTEGIDA

Comisión de Les Naus en las Cortes, en directo | Pavón señala a Barcala en Les Naus y pide que comparezca para aclarar la venta del solar

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares / Alex Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Borja Campoy

Borja Campoy

Alicante

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents