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Comisión de Les Naus en las Cortes, en directo | Pavón señala a Barcala en Les Naus y pide que comparezca para aclarar la venta del solar
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Pavón pide que Barcala comparezca y señala la rapidez de la oferta ganadora
Pavón ha afirmado que el caso le ha “estallado” a Luis Barcala y ha defendido que el alcalde debe pasar por la comisión porque es, a su juicio, una figura fundamental para aclarar lo ocurrido. Ha recordado que Barcala aprobó la enajenación en Junta de Gobierno en 2018 y ha añadido que alguna responsabilidad tendrá. También ha puesto el foco en la rapidez con la que se presentó la oferta de la empresa que acabó construyendo Les Naus, apenas una hora después de abrirse el plazo, algo que considera materialmente imposible por la complejidad de la documentación.
Pavón cuestiona que Les Naus pueda llamarse vivienda social
El exvicealcalde ha recordado que después supo que existía un proyecto del Patronato de Vivienda para construir 111 viviendas sociales en el solar, con un gasto previo de medio millón de euros. Pavón ha señalado que, viendo en manos de quién han acabado parte de los pisos, resulta difícil hablar de vivienda social. Ha apuntado a adjudicatarios con alto poder adquisitivo y ha cuestionado que hubiera suficiente control sobre el cumplimiento de los requisitos.
Pavón vincula la venta del solar a la deuda heredada de la etapa de Alperi
Miguel Ángel Pavón ha situado el origen de la enajenación del solar de Les Naus en la “mala gestión” de gobiernos anteriores, en referencia a la etapa de Luis Díaz Alperi. Según ha explicado, la Concejalía de Hacienda buscaba fondos para afrontar una deuda municipal y puso el foco en esa parcela. El exedil ha insistido en que Guanyar y Esquerra Unida no eran partidarios de vender suelo público, aunque en un gobierno de coalición tuvieron que asumir cesiones.
El PP insiste en el pliego técnico y Pavón habla de hechos “sospechosos”
Javier Gutiérrez ha preguntado a Pavón si conocía el residencial Les Naus y ha insistido en que de su concejalía salió el pliego de condiciones técnicas. El diputado popular ha sostenido que las características del edificio coinciden con las fijadas en aquella etapa. Pavón ha respondido que no conoce el residencial y ha defendido que, hasta que el expediente salió adelante por decisión de la Junta de Gobierno local, ocurrieron hechos “muy sospechosos”.
Pavón niega que el tripartito vendiera el solar de Les Naus
El PP ha insistido en atribuir al tripartito el origen político de la operación y ha reprochado a Pavón que su área fijara la valoración de un solar situado en una zona de alto valor urbanístico. Javier Gutiérrez ha acusado al gobierno de izquierdas de vender el terreno a un promotor privado pese a que, según ha dicho, existían otras posibilidades. Pavón lo ha rechazado: ha defendido que el tripartito no vendió ni aprobó nada y que la decisión final correspondió al gobierno de Barcala.
El PP trata de vincular a Pavón con el origen del expediente
El diputado popular Javier Gutiérrez ha centrado su turno en el inicio de la venta del solar y ha recordado que Pavón era concejal de Urbanismo cuando se realizó la valoración de la parcela. El PP ha sostenido que de su área salió el precio por el que se enajenó el terreno y ha cuestionado que el exedil preguntara qué hacía en la comisión. Pavón ha respondido que el precio lo fijó un técnico municipal.
Pavón sitúa la responsabilidad en Barcala y la Generalitat
Pavón ha insistido, a preguntas del PSOE, en que acude a la comisión porque está obligado, pero ha situado la responsabilidad política del caso en el equipo de gobierno de Alicante y en la Generalitat. José Díaz le ha preguntado después por una moción socialista de 2018 para seguir, controlar y fiscalizar con transparencia el expediente de enajenación de la parcela. Pavón ha recordado que fue rechazada y, tras consultar la documentación, ha señalado que contó con los votos en contra del PP.
El PSOE ironiza con la presencia de Pavón y apunta a la etapa de Barcala
El diputado socialista José Díaz ha abierto su turno preguntando a Pavón si él, algún familiar o alguna expareja tenían una vivienda en Les Naus o habían intervenido en el expediente. Pavón ha respondido que no a todas las cuestiones y Díaz le ha preguntado qué hacía entonces compareciendo en la comisión. Después, el socialista ha repasado fechas clave de la licitación, la adjudicación de la parcela o la licencia de obras y Pavón ha contestado que en todas ellas gobernaba Luis Barcala.
Primer choque entre Vox y Compromís en la comisión
La primera tensión de la comisión ha llegado durante el turno de Compromís. María José Calabuig ha acusado a PP y Vox de llamar a comparecientes que, a su juicio, no tienen responsabilidad en el caso y de no citar a Barcala, Mazón, Pérez Llorca o Camarero. La presidenta de la comisión, Ana Vega, de Vox, le ha interrumpido para pedirle que formulara preguntas a Pavón y no valoraciones políticas. Calabuig ha protestado y ha replicado que estaba en su turno de palabra.
Pavón sitúa las irregularidades tras la reactivación del expediente por el PP
A preguntas de Compromís, Pavón ha defendido que era necesario conocer el valor de la parcela para iniciar el proceso de enajenación. La diputada María José Calabuig le ha preguntado por la coincidencia entre la llegada de Barcala a la Alcaldía, la reactivación del expediente y la salida de la oposición de la mesa de contratación. Pavón ha afirmado que las irregularidades del expediente se producen, a su juicio, a partir de la reactivación por parte del PP, y ha insistido en que las personas adjudicatarias de pisos están vinculadas a ese partido.
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