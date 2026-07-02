Comisión de Les Naus en las Cortes, en directo | Pavón señala a Barcala en Les Naus y pide que comparezca para aclarar la venta del solar

Pavón pide que Barcala comparezca y señala la rapidez de la oferta ganadora

Pavón ha afirmado que el caso le ha “estallado” a Luis Barcala y ha defendido que el alcalde debe pasar por la comisión porque es, a su juicio, una figura fundamental para aclarar lo ocurrido. Ha recordado que Barcala aprobó la enajenación en Junta de Gobierno en 2018 y ha añadido que alguna responsabilidad tendrá. También ha puesto el foco en la rapidez con la que se presentó la oferta de la empresa que acabó construyendo Les Naus, apenas una hora después de abrirse el plazo, algo que considera materialmente imposible por la complejidad de la documentación.