Un frente antifascista responde en Alicante a la inauguración de la sede de Falange

La inauguración de una sede de Falange en Alicante ha tenido este viernes respuesta en la calle y vigilancia policial. Unas 400 personas han participado en una manifestación antifascista contra la apertura del denominado Espacio Los Luceros, el local que la formación ha estrenado en la calle del Pilar, junto al parque de San Blas. La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo para evitar que la marcha se acercara hasta la sede y la jornada ha concluido sin incidentes.

La concentración ha arrancado a las 18 horas en la plaza de les Oliveretes, una hora antes del acto falangista. En ese punto había ya tres furgones de la Policía Nacional, una veintena de agentes nacionales y unos cinco policías locales. La protesta ha ido creciendo durante la tarde hasta alcanzar unas 400 personas, con presencia de gente de distintas edades, banderas republicanas, banderas palestinas y una pancarta de cabecera con el lema “Fora feixistes d’Alacant”.

La sede que ha inaugurado la Falange en la tarde de este viernes en el barrio de San Blas de Alicante / Pilar Cortés

La marcha ha comenzado finalmente sobre las 18.40 horas por la calle Padre Mariana, con dos furgones policiales y varios agentes de la Policía Nacional por delante. Durante el recorrido, que ha partido del centro de Alicante y ha avanzado después hacia San Blas, los manifestantes han coreado consignas como “Fuera el fascismo de nuestros barrios”, “Alicante será la tumba del fascismo”, “Pase lo que pase, lucha de clase”, “Las calles serán siempre nuestras” o “Frente al reaccionario, poder proletario”. También se ha podido ver otra pancarta con el mensaje “El fascismo ha caducado, se queda en el pasado”.

La protesta ha llamado la atención de vecinos y clientes de las terrazas, que han observado el paso de la manifestación con curiosidad. Algunos se han asomado a los balcones al escuchar los cánticos y otros han seguido el avance desde la calle. En varios momentos, los propios participantes se han saludo entre ellos con mensajes de continuidad militante, como “aquí seguimos, en la lucha”, mientras la columna avanzaba escoltada por la Policía.

Dispositivo policial

El dispositivo policial ha impedido que la concentración llegara hasta la calle del Pilar, donde Falange había convocado la inauguración de su sede a las 19 horas. La marcha ha podido avanzar hasta el entorno del instituto Miguel Hernández, ya en el barrio de San Blas, donde la Policía Nacional ha formado un cordón con ocho agentes y varios furgones para cortar el paso. Los manifestantes han quedado frenados ante el dispositivo y han sido obligados a girar hacia el centro de la ciudad, sin que se produjeran enfrentamientos.

Un portavoz de la concentración, vinculado a la Organització Juvenil Socialista, ha explicado que la movilización se había convocado como respuesta a la apertura del local falangista. “Falange ha inaugurado un local en Alicante y es algo que no se puede tolerar”, ha señalado. Según ha defendido, organizaciones del movimiento popular han impulsado la protesta “en repulsa a este tipo de inauguraciones y de movimientos fascistas”. El portavoz ha añadido que la apertura de la sede supone “un peligro contra la clase trabajadora, contra los derechos de las mujeres, contra los migrantes y contra el colectivo LGTBI”.

Mientras tanto, en el local de Falange se reunía alrededor de medio centenar de personas. La escena ha tenido el aspecto de una inauguración de sede, con asistentes tomando botellines de cerveza en el interior y en el entorno del local. En la zona permanecía un furgón policial para evitar altercados y mantener separados ambos espacios.

Espacio "abierto"

El acto falangista ha estado encabezado por Norberto Picó, jefe nacional de Falange Española de las JONS, que ha presentado el local como un espacio “cultural y abierto”. Según ha defendido, no estará dirigido solo a falangistas, sino también a personas que compartan sus “inquietudes” y quieran usarlo para formación, conferencias, reuniones o actividades. Picó ha afirmado que el espacio podrá acoger actos culturales, actividades formativas, encuentros para jóvenes y propuestas lúdicas o deportivas.

El dirigente falangista ha explicado que la organización quiere reforzar su presencia en Alicante, una ciudad que considera “importante”, y ha sostenido que cuentan con una base de militantes veteranos y jóvenes. También ha asegurado que la apertura del local les permitirá crecer entre la juventud y ha cifrado en un centenar las personas “comprometidas con el proyecto”.

La apertura del Espacio Los Luceros había puesto en alerta a los movimientos antifascistas de Alicante y a la Subdelegación del Gobierno, que en los días previos aseguró estar valorando con la Policía Nacional el dispositivo para evitar posibles incidentes. La respuesta se ha traducido finalmente en una manifestación numerosa, un despliegue policial sostenido desde la plaza de les Oliveretes hasta San Blas y dos actos separados físicamente por el cordón de seguridad.