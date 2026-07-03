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Llorca anuncia medidas para reducir las ratios y mejorar la climatización de las aulas

Responsabiliza de las deficiencias en Educación al Botànic

Pérez Llorca, durante su intervención en el Auditori.

Pérez Llorca, durante su intervención en el Auditori. / Toni Losas.

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Iván Fernández

Castellón

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reconocido que el sistema educativo valenciano presenta problemas que deben abordarse, como las altas temperaturas en las aulas y las elevadas ratios de alumnos por clase.

No obstante, ha defendido que estas deficiencias no se originaron durante su mandato y ha responsabilizado al anterior gobierno del Botànic de no haber impulsado soluciones durante sus ocho años al frente del Consell.

En este sentido, ha anunciado que este mismo mes comenzarán los trabajos para mejorar la climatización de los centros educativos. Asimismo, ha reivindicado su plan para reducir las ratios, que considera superior al planteado por el Gobierno central, aunque ha lamentado que, a su juicio, no cuente con el respaldo de parte del profesorado por proceder de su Ejecutivo.

Reclamación de una mejor financiación

Durante su intervención, Llorca también ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Comunitat Valenciana cuente con un ministro en un futuro Gobierno, dada la necesidad de afrontar asuntos como la infrafinanciación autonómica.

Según ha señalado, esta situación limita la capacidad de inversión de la Generalitat, especialmente en materia de infraestructuras.

El papel de las diputaciones

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha reivindicado el papel de las diputaciones como administraciones cercanas a la ciudadanía, especialmente por la atención que prestan a los municipios de menor tamaño.

Barrachina ha reclamado una mejora de la financiación por parte del Gobierno central y una reducción de la burocracia para agilizar el funcionamiento de estas instituciones y facilitar su labor.

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Además, ha defendido la necesidad de un cambio de Gobierno en España para desbloquear proyectos pendientes que afectan a las diputaciones y se ha mostrado convencida de que, tras las próximas elecciones y generales, el Partido Popular ampliará su presencia al frente de diputaciones y ayuntamientos.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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