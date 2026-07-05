La proclamación de Morant abre el melón municipal del PSOE provincial

La proclamación de Diana Morant como candidata autonómica del PSPV abre la primera ventana del calendario interno socialista hacia 2027. La dirección valenciana quiere reservar julio para reforzar el liderazgo de la ministra y situarla como alternativa a Juanfran Pérez Llorca, antes de entrar de lleno en las candidaturas municipales. Después vendrían las grandes ciudades, con un mapa todavía desigual en la provincia de Alicante y con varias plazas pendientes de primarias, gestoras o equilibrios internos.

La voluntad del PSPV sería llegar a la conferencia política del fin de semana del 20 de septiembre, prevista en la Universidad de Alicante, con las principales candidaturas al menos encarriladas, aunque en el propio partido admiten que el objetivo no será sencillo. La excepción más clara es Elche, donde la maniobra de Alejandro Soler dejó fijado desde principios de año que Héctor Díez será el alcaldable socialista de 2027, antes incluso del calendario que pretendía marcar Morant.

El plan de la secretaria general de la federación valenciana pasa también por abrir el proceso más allá de la militancia en aquellas plazas donde haya primarias. La dirección autonómica quiere que el lema de «unir, abrir y liderar» tenga traducción orgánica, con consultas más permeables a la sociedad civil y con un partido menos encerrado en sus equilibrios internos. La fórmula, en todo caso, tendría que encajar con Ferraz y con los criterios que marque el Federal para las ciudades de más de 20.000 habitantes, donde intervienen la dirección provincial, el PSPV y la dirección federal.

La conferencia política en la UA tras el verano es el primer examen orgánico de la secretaria general

En Alicante, la agrupación local continúa bajo una gestora presidida por el eldense José Antonio Amat tras la dimisión forzada de Miguel Millana, en un movimiento para contener el peso histórico de Ángel Franco. La capital es una de las plazas más delicadas y, de momento, no hay una apuesta cerrada. La portavoz municipal, Ana Barceló, y el diputado autonómico José Díaz han perdido fuerza como opciones principales, mientras se busca una tercera vía que no termina de aparecer. En ese contexto se cita, con mucha prudencia, a Trini Amorós, portavoz adjunta municipal, vista en Hogueras muy cerca de Morant.

Benidorm apunta, en cambio, a uno de los pulsos más abiertos. El diputado autonómico Mario Villar ya ha movido ficha con un vídeo para anunciar que se presenta, mientras Pere Rostoll, jefe de Comunicación del Ministerio de Transportes liderado por Óscar Puente, lo anunció esta semana en una agrupación tensionada tras la última asamblea del pasado jueves. El margen para un pacto parece estrecho, porque los dos sectores quieren encabezar la lista, aunque se quiere intentar que el proceso quede resuelto en la primera quincena de septiembre para no llegar con la batalla abierta a la conferencia política del PSPV en Alicante. Villar trasladó en la asamblea su disposición a una candidatura de integración, según resumen fuentes socialistas, mientras Rostoll replica que esa vía ya se intentó antes: "Yo ya le ofrecí tres veces un acuerdo, al cual se ha negado él".

En Orihuela, Carolina Gracia no continuaría como candidata municipal y podría mirar hacia las listas autonómicas, lo que abre otra plaza con riesgo de primarias. El escenario de partida sitúa a Luis Quesada y Antonio Zapata como posibles aspirantes, aunque en el entorno de Morant también se trabaja con la opción de una tercera vía, la de Ainara Navarro, secretaria de Organización local, exconcejala y asesora de Sandra Gómez en Bruselas desde 2024.

Más incógnitas

Alcoy y San Vicente concentran dos incógnitas de naturaleza distinta. Toni Francés, alcalde alcoyano desde 2011, todavía no ha comunicado si repetirá y ha situado su decisión "en las próximas semanas", mientras Lorena Zamorano, secretaria general local, aparece como posible relevo tras imponerse en el último proceso orgánico al candidato avalado por el propio Francés. En San Vicente, la dirección autonómica mantiene su apuesta por Asun París, aunque la agrupación sigue en precario, bajo el control de una gestora, tras la dimisión de parte de la ejecutiva y con el exalcalde Jesús Villar como posible actor interno.

En el bloque de plazas más encarriladas aparecen Elda y Torrevieja. Rubén Alfaro figura como candidato natural del PSOE eldense, pese a las quinielas que a veces lo sitúan fuera del municipio, mientras Bárbara Soler se mantiene como apuesta clara en Torrevieja salvo giro extraordinario, en una ciudad históricamente difícil para el partido y donde la operación se interpreta más como carrera de fondo que como apuesta inmediata.

El objetivo de la dirección socialista sería evitar que las batallas locales contaminen la primera pantalla de Morant como candidata autonómica, aunque el calendario promete tensión a partir de septiembre. Entre primarias, gestoras, relevos pendientes y equilibrios entre Ferraz, la federación valenciana y la dirección provincial, el PSPV afronta la confección de sus listas municipales como una prueba interna de cohesión antes de disputar en 2027 la recuperación de poder territorial en la provincia.