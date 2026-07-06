Millana reaparece en el PSOE de Alicante con una plataforma que busca influir en las candidaturas de 2027

Con la agrupación aún bajo tutela, Miguel Millana vuelve a mover ficha en el PSOE de Alicante. El exsecretario general local, forzado a dimitir el año pasado en la operación que dio paso a la actual gestora, encabeza ahora la creación de un grupo de trabajo bajo la denominación “Objetivo 2027” con el que pretende intervenir en el debate interno del socialismo alicantino antes de las elecciones municipales y autonómicas.

El movimiento se presenta como un espacio de reflexión abierto a militantes, simpatizantes y personas progresistas para aportar iniciativas al programa electoral. Sin embargo, el acta fundacional va más allá del plano programático y plantea “abrir un período de selección, debate y propuesta de perfiles idóneos” para la futura dirección del partido cuando concluya la provisionalidad de la gestora, así como para las candidaturas electorales.

La plataforma fue constituida la pasada semana en la sede provincial del PSOE, en la calle Pintor Cabrera, y tiene previsto reunirse todos los jueves a las 19.30 horas. Según el documento, el grupo cuenta con autorización del presidente de la gestora, José Antonio Amat, para celebrar esos encuentros. Junto a Millana aparecen como integrantes iniciales Francisco Rubio, Lupe Herrera, Manuel Vergara, Manuel Hernández, Tania Peralta, Jeny Jaramillo y Javier Prats.

El propio Millana defiende que “Objetivo 2027” nace para “reforzar la alternativa socialista a las derechas” y para incorporar a cargos públicos, militantes y simpatizantes con el fin de proponer candidatos tanto a las citas electorales como a la futura dirección del partido. Esa precisión sitúa el movimiento en el terreno de la reorganización interna de una agrupación intervenida desde mayo del año pasado.

Queremos reforzar la alternativa socialista e incorporar cargos, militantes y simpatizantes Miguel Millana — Ex secretario general del PSOE de Alicante

La gestora se activó tras la dimisión forzada de Millana y la disolución de la ejecutiva local. Las direcciones provincial y autonómica impulsaron entonces una operación política para tratar de contener el peso histórico de Ángel Franco, cuya influencia había marcado durante décadas la vida orgánica del socialismo alicantino. Al frente de la dirección provisional se colocó a Amat, dirigente eldense y persona de confianza de la dirección autonómica.

El regreso de Millana se produce en una agrupación donde distintos sectores han intentado mover el tablero. Primero lo hicieron militantes afines a Alejandro Soler, que reclamaron por carta a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, el fin de la gestora, la convocatoria de una asamblea y un proceso de primarias. La dirección autonómica intentó rebajar entonces esa presión y replicó que no iba a “perder ni un minuto” en debates orgánicos porque la prioridad era reforzar la oposición al gobierno de Luis Barcala.

En paralelo, Franco trata de articular una mayoría interna con Quico Fenollar, que se ha venido presentado como “coordinador de la mayoría” y ha sondeado a distintas familias socialistas para explorar un acuerdo que pudiera venderse ante València como salida a la provisionalidad. Esa tesis parte de la idea de que, si Alicante alcanza un acuerdo interno suficiente, el PSPV podría facilitar una asamblea para cerrar la etapa de la gestora.

Desde la dirección autonómica, en cambio, se desmintió de forma categórica esa posibilidad. Fuentes del PSPV negaron que se hubiera abierto esa vía y defendieron que la gestora seguirá vigente durante un largo periodo, incluso más allá de las elecciones municipales de 2027. Morant también respaldó públicamente a Amat en una visita a Alicante. “Le digo que tome vitaminas, que tiene mucho trabajo que hacer”, afirmó entonces, en una frase que apuntaló la idea de que la dirección provisional no se tocará a corto plazo.

Fragmentación interna

En ese contexto, la iniciativa de Millana añade un nuevo elemento a la fragmentación interna del PSOE local. Su grupo identifica precisamente esa división como uno de los problemas a abordar y cuestiona que la militancia se organice por influencia de “pretendidos líderes”, afinidades personales, relaciones de parentesco o amistad. El diagnóstico tiene carga política porque procede de un sector que también busca ganar presencia en la discusión sobre la futura dirección y las candidaturas.

La batalla orgánica se cruza con la falta de una apuesta cerrada para la candidatura socialista a la Alcaldía de Alicante. A menos de un año de las municipales de 2027, la capital continúa siendo una de las plazas más delicadas para el PSPV. La portavoz municipal, Ana Barceló, y el diputado autonómico José Díaz han perdido fuerza como opciones principales, mientras la dirección busca una tercera vía que todavía no termina de aparecer. En ese tablero se cita con prudencia a Trini Amorós, portavoz adjunta municipal.

El movimiento de Millana no supone, al menos por ahora, una petición expresa de cierre de la gestora como la que formularon los afines a Soler ni una operación de mayoría como la que intenta Franco a través de Fenollar. Sí abre otra vía de presión sobre una dirección provisional concebida para sacar a la agrupación de las viejas dinámicas internas. El PSOE de Alicante encara así el calendario hacia 2027 con varias familias moviendo posición, una gestora que el PSPV quiere mantener y una candidatura municipal todavía sin resolver.