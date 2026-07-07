Guerra por los fondos europeos del agua en la Diputación de Alicante

El PP y el PSOE han abierto una nueva batalla política en la Diputación de Alicante, esta vez a cuenta de los fondos europeos para modernizar la gestión del agua. El grupo socialista acusa al gobierno provincial de Toni Pérez de haber dejado perder más de 5,5 millones de euros del proyecto AIgua, mientras el equipo de gobierno lo niega y defiende que se ejecutará más del 70 % del presupuesto previsto, con el compromiso de completar las actuaciones pendientes con recursos propios.

El portavoz socialista, Vicente Arques, señala que la Diputación ha perdido 5,5 millones de financiación europea destinada a la modernización del ciclo integral del agua en la provincia. Según su versión, esa cantidad representa el 67,2 % de la subvención concedida para desarrollar el proyecto AIgua, una iniciativa financiada con fondos europeos para impulsar la digitalización y la mejora de las infraestructuras hidráulicas en municipios alicantinos.

Arques califica el balance como “uno de los mayores fracasos de gestión de toda la legislatura” y acusa al gobierno de Toni Pérez de no haber sabido aprovechar “una oportunidad histórica” para modernizar la gestión del agua. “Dejar perder más de cinco millones y medio de euros de fondos europeos es un fracaso sin paliativos”, afirma el dirigente socialista, que apunta a una falta de capacidad para ejecutar las actuaciones previstas.

Según el PSOE, el proyecto contemplaba una inversión de 8,6 millones, financiada en su mayor parte con una subvención europea de 8.2 millones. La iniciativa incluía 294 actuaciones agrupadas en 16 líneas de trabajo para mejorar la eficiencia, la digitalización y la gestión del ciclo integral del agua. Para los socialistas, el grado de ejecución ha sido insuficiente y ha terminado provocando la pérdida de una parte sustancial de la ayuda.

Utilizar el número de contratos ofrece una imagen distorsionada de la realidad Ana Serna — Vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante (PP)

“El problema no era conseguir la financiación, el problema era gestionar el proyecto”, insiste Arques. El portavoz socialista sostiene que la Diputación “ha sido incapaz” de desarrollar las actuaciones previstas y advierte de que la pérdida de financiación supone una oportunidad desaprovechada para los municipios de la provincia.

La respuesta del equipo de gobierno ha llegado a través de la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, que acusa a la oposición de “distorsionar” los datos para confundir a la opinión pública. La dirigente popular niega que se vayan a perder los 5,5 millones señalados por el PSOE y defiende que la Diputación ejecutará más del 70 % del presupuesto previsto en AIgua.

Serna explica que la ayuda concedida inicialmente a la institución provincial y a las empresas SAV y Ciclagua asciende a 8,2 millones de euros, de los que la institución provincial gestiona 4,6 millones. Según la vicepresidenta, el resto corresponde a las empresas colaboradoras. La responsable provincial argumenta además que las 294 actuaciones previstas no equivalen a otros tantos contratos, porque se han agrupado para reducir carga administrativa.

“Utilizar el número de contratos para medir el grado de ejecución ofrece una imagen completamente distorsionada de la realidad”, señala Serna, que diferencia entre el grado de financiación finalmente elegible por el Perte y el grado real de ejecución del proyecto. Según su planteamiento, la iniciativa “no se detiene ni se reduce”, ya que las actuaciones se ejecutarán aunque una parte tenga que ser asumida con financiación propia de la Diputación.

Dejar perder más de cinco millones y medio de euros es un fracaso sin paliativos Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

El equipo de gobierno sostiene que se va a ejecutar “la práctica totalidad” de las actuaciones incluidas en la memoria del proyecto y que aproximadamente el 85 % llegará a tiempo para ser subvencionadas. Serna atribuye la diferencia entre el presupuesto inicial y la ejecución final a bajas en las adjudicaciones, ahorros en algunas tareas asumidas por técnicos de la Diputación y ajustes realizados durante la tramitación.

Sobre los plazos, la diputada de Ciclo Hídrico apunta que la convocatoria del Perte no se adjudicó hasta finales de 2024 y que se trata de proyectos “muy complejos”, con una pluralidad de actuaciones. También critica que el Ministerio para la Transición Ecológica no haya ampliado el plazo de la convocatoria, como, según afirma, sí ha hecho con otros programas Perte.

“Una vez más el Gobierno central nos castiga con el tema del agua”, afirma Serna, que asegura que ninguna actuación se quedará sin ejecutar. El choque deja así dos lecturas enfrentadas. El PSOE habla de pérdida de fondos europeos y fracaso de gestión; el PP lo niega, defiende la ejecución del proyecto y traslada que la parte no cubierta por Europa se pagará con fondos provinciales.