El PP alicantino saca músculo en Elche a la espera de que Génova confirme a Pérez Llorca

El PP de la provincia de Alicante sacará músculo este viernes en Elche en torno a Juanfran Pérez Llorca. La cena de verano de los populares alicantinos reunirá a unos 1.300 militantes, simpatizantes y cargos del partido en la Torre dels Vaillo, en el primer gran acto provincial con el presidente de la Generalitat ya al frente del Consell y del PPCV. La cita llega, además, a la espera de que Génova confirme formalmente si Pérez Llorca será el candidato del PP a la Generalitat en las elecciones de 2027.

El encuentro estará encabezado por el propio Pérez Llorca, el presidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz. También está prevista la presencia de los principales referentes territoriales del partido en la provincia, con alcaldes y cargos institucionales, y varios miembros del Consell. La vicepresidenta Susana Camarero ha confirmado su asistencia y se da por descontada la presencia de los consellers alicantinos José Antonio Rovira y Marián Cano.

La convocatoria funciona como una demostración de fuerza territorial en una provincia clave para el PPCV. Alicante ha sido en los últimos años uno de los principales graneros electorales y orgánicos del partido y el acto de Elche servirá para proyectar unidad. El último gran encuentro provincial fue la apertura del curso celebrada en septiembre en Benidorm, cuando Carlos Mazón todavía lideraba el PP valenciano. Ahora el foco se desplaza a Pérez Llorca, que encara el arranque del ciclo electoral con el mando institucional ya asumido pero todavía pendiente del sello definitivo de la dirección nacional.

La cita no contará, en principio, con representación de Génova. La dirección nacional del PP estará este viernes y sábado en el Congreso de Nuevas Generaciones, en Valladolid. La ausencia llega después de varias visitas recientes de dirigentes nacionales a la Comunidad Valenciana. Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado han protagonizado actos en Valencia y Castellón en las últimas semanas, aunque la dirección estatal mantiene sin resolver públicamente la candidatura de Pérez Llorca a la Generalitat.

"Buena gestión"

El último episodio se ha producido este jueves en València. Tellado ha aplaudido la “buena gestión” de Pérez Llorca al frente de la Generalitat y ha elogiado su perfil municipalista pero ha evitado confirmarlo como candidato. El secretario general del PP ha destacado que el jefe del Consell asumió el cargo en condiciones difíciles y le ha atribuido haber consolidado la estabilidad y avanzado en la reconstrucción, aunque no ha despejado la incógnita sobre 2027. Pérez Llorca, por su parte, ha tratado de dar normalidad a la situación y ha asegurado que vive ese proceso con tranquilidad. “No pido nada”, ha afirmado.

En ese contexto, el acto de Elche permitirá al presidente exhibir respaldo en la provincia sin necesidad de esperar al pronunciamiento formal de Madrid. El PP alicantino quiere convertir la cena en una imagen de cohesión, presencia territorial y capacidad de convocatoria en la antesala de un curso político decisivo. La presencia de 1.300 asistentes, si se cumplen las previsiones internas, reforzará esa lectura pese a coincidir con un elemento que ha condicionado toda la organización, el partido de España contra Bélgica en el Mundial.

El fútbol ha obligado a mover el horario. La cena estaba prevista inicialmente con discursos a partir de las 20.30 horas pero el partido de la selección, fijado a las 21 horas, ha llevado al PP a adelantar media hora el arranque político. Las intervenciones de Pérez Llorca, Toni Pérez y Pablo Ruz se concentrarán desde las 20 horas para que terminen antes del inicio del encuentro. Después, la organización instalará pantallas para que los asistentes puedan seguir el España-Bélgica durante la cena.

Cierre de curso

La coincidencia con el Mundial también introduce un punto de color en una cita que el PP quiere presentar como cierre de curso. No será solo una cena orgánica, sino una velada diseñada para combinar discursos, militancia y partido de la selección. La dirección provincial asume que el fútbol competirá con la política pero confía en que la cifra de asistentes prevista sirva precisamente para reforzar la imagen de músculo.

La jornada tendrá además una dimensión institucional previa. El Consell celebrará por la mañana su pleno en La Nucia, otro municipio alicantino gobernado por el PP, antes de que el eje político del día se traslade por la noche a Elche. Esa doble presencia en la provincia permite a los populares resaltar el peso de Alicante en la nueva etapa de Pérez Llorca y en la estrategia de los populares valencianos hacia 2027.

El acto de la Torre dels Vaillo llega, por tanto, en un momento de transición vigilada. Pérez Llorca acumula gestos de respaldo interno y elogios de la dirección nacional, aunque Génova sigue sin convertirlos en una proclamación explícita. Mientras llega esa decisión, el PP de Alicante se dispone a ofrecerle una fotografía de apoyo numerosa en una provincia decisiva. Sin grandes ceremonias de proclamación y con la maquinaria provincial en marcha.