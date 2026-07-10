El PP se conjura en Elche para exhibir a Alicante como el bastión de Pérez Llorca ante Génova

El PP de Alicante ha convertido este viernes su cena de verano en Elche en una demostración de fuerza alrededor de Juanfran Pérez Llorca. Nadie ha pronunciado la palabra candidato. Tampoco ha habido referencias explícitas a la decisión que debe tomar Génova sobre las próximas autonómicas. El mensaje político estaba en la composición de la foto, en la nómina de asistentes y en el tono del acto. La provincia aparece unida en torno al presidente de la Generalitat y quiere presentarse como su principal bastión interno.

La cita ha reunido a 1.300 personas en la Torre dels Vaillo, con el aforo cubierto, una amplia representación del Consell y los principales alcaldes del PP alicantino. La lectura era evidente entre los propios populares. “Estamos aquí para demostrar la fuerza que tiene Pérez Llorca tanto en su Consell como en la provincia. No es fácil reunir a tanta gente una noche de verano y con un partido de la selección”, resumía uno de los cargos presentes antes del inicio de los discursos.

El PP convierte Elche en el escaparate del apoyo de Alicante a Juanfran Pérez Llorca ante Génova / Áxel Álvarez

Pérez Llorca llegó pasadas las ocho de la tarde acompañado por Toni Pérez y Pablo Ruz, presidente provincial y alcalde anfitrión, junto a Macarena Montesinos, César Sánchez, Gerardo Camps, Julia Parra, Miguel Melgarejo y Ana Serna. En la entrada le esperaban miembros del Consell como Susana Camarero, Vicente Martínez Mus, José Antonio Rovira, Marian Cano, Juan Carlos Valderrama, Elena Albalat, Marciano Gómez o Miguel Barrachina, además de Luis Barcala y el síndic popular en las Cortes, Nando Pastor. El grupo accedió al recinto al ritmo de Todos los besos, de Siloé, antes de una cena adelantada para no pisar el España-Bélgica del Mundial.

Sin unidad no hay futuro para seguir cambiando municipios, diputaciones y la Generalitat Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

La presencia municipal ha completado la imagen de poder territorial. Estaban Barcala, Ruz, Toni Pérez, Eduardo Dolón, Pepe Vegara, Juanjo Berenguer, Santi Román, Bernabé Cano, Rafael García, Lourdes Aznar o Marcos Zaragoza, entre otros alcaldes. El acto era formalmente provincial, aunque ha funcionado como una escenificación del peso alicantino dentro del PPCV en un momento en el que Pérez Llorca ya ejerce el mando institucional tras la salida de Carlos Mazón y sigue pendiente de la bendición orgánica definitiva.

El presidente ha construído su intervención sobre dos ideas: gestión y unidad. Ha recordado que “en esta provincia empezó el cambio” que llevó al PP a la Generalitat y ha situado Alicante como el territorio desde el que se ordenó el partido para dejar atrás al Botànic. “Para poder hacer cambio, lo primero era unidad en el partido”, ha afirmado. Después ha remachado el mensaje: “Sin unidad no hay futuro”. Era una advertencia interna revestida de balance político.

Sin partido no hay gobierno y sin equipo no se transforma la sociedad a la que servimos Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

A partir de ahí, Pérez Llorca ha sacado pecho de la acción del Consell. Ha cargado contra la presión fiscal del Botànic, ha defendido que la Generalitat está construyendo o ampliando siete hospitales y ha citado el inicio del TRAM de Elche como ejemplo de inversión. También ha aprovechado la huelga educativa para acusar al PSOE y Compromís de reclamar ahora lo que, a su juicio, no atendieron cuando gobernaban. Ha dicho entender parte de las reivindicaciones, aunque ha cuestinado que no se plantearan antes y ha revindicado el plan de 3.000 millones anunciado por el Consell.

El tramo final ha mirado más allá de la Comunidad Valenciana. Pérez Llorca ha pedido a los suyos que descansen en agosto, aunque les ha emplazado a volver “con las pilas cargadas” en septiembre. El motivo no ha sido solo la agenda autonómica y municipal, sino la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas. El presidente ha dado por hecho que Pedro Sánchez intentará agotar la legislatura, aunque ha sostenido que los procedimientos judiciales pueden precipitar el calendario. “Tenemos que estar preparados”, ha insistido, antes de reclamar movilización para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa.

El PP de la provincia de Alicante es un partido que está unido en torno a un futuro común Pablo Ruz — Alcalde de Elche

Toni Pérez había preparado antes ese terreno. El presidente de la Diputación y del PP provincial ha reivindicado el “músculo” del partido, ha recurrido al fútbol para hablar de equipo y ha dejado una frase de manual orgánico: “Sin partido no hay gobierno”. Pablo Ruz ha abierto el acto como anfitrión, con una defensa de Elche y de la unidad provincial.

La cena ha terminado con las pantallas ya pendientes de la selección y varios cargos con camisetas de España. Pérez Llorca ha cerrado el guiño al pedir que el PP fuera durante 90 minutos “marea roja” para volver después a ser “marea azul”. La metáfora ha servido también para el acto. En Elche, el PP de Alicante ha querido enseñar disciplina, volumen y alineamiento. Una fotografía pensada para la provincia, aunque con destinatario en Madrid.