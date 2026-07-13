Compromís carga contra las cuentas autonómicas del PP y Vox y pide 250 millones para Alicante con el foco en educación y sanidad

Compromís ha presentado 160 enmiendas al presupuesto de la Generalitat para reclamar más de 250 millones de euros adicionales para la provincia de Alicante, con la educación y la sanidad como principales prioridades. La coalición concentra 150 millones en políticas sociales y reserva otros 60 millones para actuaciones en Alicante y su área metropolitana, en una ofensiva con la que acusa al Consell del PP y Vox de aprobar unas cuentas “regresivas” y de reducir el peso inversor de la provincia.

El diputado autonómico Gerard Fullana ha situado el grueso de las propuestas en cuatro áreas. Compromís plantea 80 millones para educación, tanto en infraestructuras como en demandas de las comunidades educativas; 50 millones para sanidad, con especial atención a las condiciones del personal y a la mejora de centros; 12 millones para vivienda y ocho millones para centros sociales. A ese bloque se suman más de 100 millones en proyectos e infraestructuras repartidos por las comarcas alicantinas.

Fullana ha defendido que las enmiendas buscan corregir un presupuesto que, a juicio de la coalición, “vende a la clase media al mejor postor” y retrocede en derechos y servicios públicos. El parlamentario también ha vinculado las cuentas a la recta final de la legislatura y ha asegurado que Compromís aspira a que sean “los últimos presupuestos del PP y Vox” antes de un cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas de 2027.

Planteamos 250 millones adicionales para corregir el retroceso inversor y social en Alicante Gerard Fullana — Diputado autonómico de Compromís

La formación ha presentado además enmiendas a la ley de Medidas, con un impacto global que cifra en 200 millones para reforzar servicios públicos, de los cuales 75 millones corresponderían a las comarcas de Alicante. En este terreno, Fullana ha endurecido el discurso contra una modificación que, según ha lamentado, permitiría mantener vigentes evaluaciones de impacto ambiental de hace décadas y desbloquear proyectos urbanísticos paralizados.

Compromís considera que esa vía puede reactivar desarrollos pendientes desde los años noventa y principios de los 2000 con controles ambientales ya superados. Fullana ha hablado de “pelotazos” al servicio de fondos de inversión y ha anunciado que los servicios jurídicos de la coalición estudian acudir al Tribunal Constitucional para frenar lo que ha denomiado “pelotazos VIP” en la provincia. La formación deberá concretar ahora el alcance jurídico de esa iniciativa y los proyectos que considera afectados.

Para la ciudad de Alicante y su entorno metropolitano, la coalición calcula un paquete de 60 millones de euros. La concejala Sara Llobell ha explicado que las propuestas se dirigen a vivienda, sanidad, atención social, movilidad, medio ambiente y cultura. Entre ellas figuran la rehabilitación del parque público de vivienda, el refuerzo de personal sanitario y educativo, la creación de centros de día, una residencia de mayores en Santa Faz, centros de rehabilitación e integración social y espacios juveniles en los barrios.

Barcala debe abandonar la propaganda y defender con hechos las necesidades de Alicante Rafa Mas — Portavoz municipal de Compromís en Alicante

El bloque ambiental y de futuro incluye la recuperación del proyecto de Distrito Digital, el impulso a Vertido Cero, el Nodo Ellis y el Observatorio de Cambio Climático. Compromís también pide protección para el Cabo de la Huertaa, la sierra del Porquet y las lagunas de Rabasa, además de promover la declaración de Tabarca como Reserva de la Biosfera.

En movilidad e infraestructuras, las enmiendas reclaman completar la Vía Parque, consignar la aportación autonómica del 25 % para el Parque Central, ampliar el TRAM y avanzar en la Ronda Norte. En cultura, la coalición propone la compra del cine Ideal, una nueva biblioteca de la Generalitat y actuaciones de adecuación en el Teatro Principal.

Queremos que vivir en Alicante sea más fácil y ofrezca oportunidades en todos los barrios Sara Llobell — Concejala de Compromís en Alicante

El portavoz municipal, Rafa Mas, ha dirigido el reproche al alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, al que ha acusado de no defender ante la Generalitat las necesidades de la ciudad. Mas ha centrado sus críticas en la vivienda, el transporte, los servicios sociales y la falta de inversiones y ha afirmado que el gobierno municipal ofrece “propaganda” en lugar de proyectos ejecutables. También ha cuestionado la capacidad real de unas cuentas aprobadas con solo cinco meses por delante para completar las actuaciones comprometidas.

Compromís intenta fijar una alternativa presupuestaria basada en educación, sanidad, vivienda y servicios sociales. Por otra parte, la coalición convierte la ley de Medidas en un frente político y jurídico contra el modelo urbanístico del Consell, mientras utiliza las enmiendas locales para presionar a Barcala y situar las carencias de Alicante en el centro del debate autonómico.