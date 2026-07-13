Orgullo institucional
La Subdelegación del Gobierno en Alicante reivindica la diversidad como una fortaleza democrática
El subdelegado, Manuel Pineda, preside una mesa redonda sobre los retos del colectivo LGTBI y participa en la colocación de la bandera arcoíris en la fachada institucional
La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha celebrado este lunes la mesa redonda “Diversidad que suma: construyendo una sociedad más inclusiva”, un encuentro centrado en los avances, retos y oportunidades para seguir garantizando la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI.
El acto, presidido por el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha reunido a representantes institucionales, entidades y personas expertas, que han compartido experiencias y reflexiones sobre la necesidad de promover una sociedad basada en el respeto, la igualdad y la no discriminación.
La diversidad enriquece nuestra convivencia y refuerza una democracia basada en la igualdad
Durante su intervención, Pineda ha destacado que “la diversidad es una fortaleza que enriquece nuestra convivencia y refuerza nuestra democracia”. También ha destacado el compromiso del Gobierno de España con la protección de los derechos de todas las personas y con la lucha frente a cualquier forma de discriminación y delito de odio.
Tras la mesa redonda, se ha colocado la bandera LGTBI en la fachada de la Subdelegación del Gobierno en Alicante como muestra del compromiso institucional con los valores de igualdad, libertad y respeto.
La iniciativa se enmarca en la voluntad de la Subdelegación de seguir impulsando espacios de encuentro y sensibilización que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva, diversa y respetuosa con los derechos humanos.
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