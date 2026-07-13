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Orgullo institucional

La Subdelegación del Gobierno en Alicante reivindica la diversidad como una fortaleza democrática

El subdelegado, Manuel Pineda, preside una mesa redonda sobre los retos del colectivo LGTBI y participa en la colocación de la bandera arcoíris en la fachada institucional

Representantes institucionales, entidades y expertos participan en la mesa redonda celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Alicante

Representantes institucionales, entidades y expertos participan en la mesa redonda celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Alicante

Manuel Pineda: «Es impensable que una tierra cuyo motor es la agricultura se quede sin trasvase» / Pilar Cortés

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Borja Campoy

Borja Campoy

Alicante

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha celebrado este lunes la mesa redonda “Diversidad que suma: construyendo una sociedad más inclusiva”, un encuentro centrado en los avances, retos y oportunidades para seguir garantizando la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI.

El acto, presidido por el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha reunido a representantes institucionales, entidades y personas expertas, que han compartido experiencias y reflexiones sobre la necesidad de promover una sociedad basada en el respeto, la igualdad y la no discriminación.

La diversidad enriquece nuestra convivencia y refuerza una democracia basada en la igualdad

Manuel Pineda

— Subdelegado del Gobierno en Alicante

Durante su intervención, Pineda ha destacado que “la diversidad es una fortaleza que enriquece nuestra convivencia y refuerza nuestra democracia”. También ha destacado el compromiso del Gobierno de España con la protección de los derechos de todas las personas y con la lucha frente a cualquier forma de discriminación y delito de odio.

Tras la mesa redonda, se ha colocado la bandera LGTBI en la fachada de la Subdelegación del Gobierno en Alicante como muestra del compromiso institucional con los valores de igualdad, libertad y respeto.

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La iniciativa se enmarca en la voluntad de la Subdelegación de seguir impulsando espacios de encuentro y sensibilización que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva, diversa y respetuosa con los derechos humanos.

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