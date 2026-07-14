Los alicantinos Ariadna Vega y Álvaro Roig entran en la dirección nacional de Nuevas Generaciones

Ariadna Vega y Álvaro Roig se han incorporado al Comité Ejecutivo Nacional de Nuevas Generaciones de España, el máximo órgano de dirección de la organización juvenil del PP. Ambos dirigentes de la ciudad de Alicante serán los únicos representantes de la provincia en la nueva estructura nacional presidida por Ignacio Dancausa.

Los nombramientos se han producido tras el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, celebrado en Valladolid. El encuentro ha abierto una nueva etapa para la organización juvenil del PP con la elección de Dancausa como presidente y la renovación de sus principales órganos de dirección.

La presencia de Vega y Roig permitirá a Nuevas Generaciones de Alicante participar directamente en la toma de decisiones de la organización nacional durante los próximos años. Ambos cuentan con experiencia en la estructura juvenil del partido y han asumido distintas responsabilidades vinculadas a la participación de los jóvenes y a la representación estudiantil y asociativa.

Álvaro Roig es secretario de Comunicación de Nuevas Generaciones de la ciudad de Alicante. Actualmente cursa el grado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante y preside el Consejo de Estudiantes de la institución académica.

Participación estudiantil

Desde ese órgano representa al alumnado de la universidad y participa en iniciativas relacionadas con la defensa de sus intereses, la mejora de la vida universitaria y el impulso de la participación estudiantil. Su incorporación a la ejecutiva nacional refuerza también la presencia de perfiles vinculados al ámbito universitario dentro de la organización juvenil del PP.

Por su parte, Ariadna Vega ocupa la Secretaría General de Nuevas Generaciones de la ciudad de Alicante. Es graduada en Criminología y presidió el Consell de la Joventut d’Alacant durante los años 2023 y 2024, el principal órgano de representación juvenil de la ciudad.

Durante esa etapa desarrolló iniciativas dirigidas a fomentar la participación de los jóvenes, fortalecer el tejido asociativo y mejorar la relación de las entidades juveniles con las instituciones. Su entrada en la dirección nacional se produce después de varios años de trabajo tanto en Nuevas Generaciones como en espacios de representación juvenil.

Vega y Roig han agradecido la confianza depositada por Ignacio Dancausa y han señalado que asumirán esta nueva responsabilidad con el objetivo de trasladar a la dirección nacional las necesidades de la juventud alicantina. Ambos han reivindicado el papel de los jóvenes en el presente del PP y han defendido la necesidad de ampliar las oportunidades de participación dentro de la organización.

Los dos dirigentes consideran que su incorporación supone una oportunidad para reforzar el peso de Alicante en la nueva etapa de Nuevas Generaciones y contribuir a las líneas políticas que la organización juvenil desarrollará en todo el país. Su nombramiento deja a la provincia con dos representantes en el Comité Ejecutivo Nacional, ambos procedentes de la estructura de la ciudad de Alicante.