El PP y Vox blindan los 1,5 millones para la sede de la Cámara de Carlos Baño pese a las obras ilegales

El PP y Vox han rechazado en la comisión de Presupuestos de las Cortes la enmienda del PSPV que planteaba retirar los 1,5 millones de euros reservados a la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante y destinar ese dinero a una auditoría y a obras urgentes en el estadio José Rico Pérez. La votación mantiene intacta una ayuda que lleva dos ejercicios presupuestada sin ejecutarse y que sigue vinculada a un proyecto marcado por las irregularidades urbanísticas.

La propuesta socialista planteaba transferir los fondos al Instituto Valenciano de Finanzas, propietario del estadio, para realizar una inspección integral y acometer una primera fase de actuaciones en seguridad, evacuación, accesibilidad y conservación. El objetivo era intervenir sobre un recinto que recibe a miles de aficionados cada dos semanas y cuya necesidad de mejora reconocen tanto el IVF como el Hércules, aunque ambas partes mantienen discrepancias sobre quién debe asumir cada actuación.

Frente a esa alternativa, el PP y Vox han optado por conservar la partida destinada al convenio con la Cámara. El dinero permanece así reservado para una sede cuyas obras fueron paralizadas, con actuaciones ejecutadas sin todas las autorizaciones necesarias y una planta que el Ayuntamiento considera que se puede ilegalizar y que ordenó su demolición. El inmueble, además, no pertenece ni a la Generalitat ni a la propia entidad cameral.

El diputado socialista José Díaz ha planteado la votación como una elección entre mantener el respaldo económico a la operación de la Cámara o actuar en un estadio de titularidad autonómica. Ha recordado que los 1,5 millones ya aparecieron en los presupuestos de 2024 y 2025 sin llegar a ejecutarse y ha acusado al Consell de conservar la ayuda pese a que el convenio estaría caducado y las irregularidades son conocidas.

El PP y Vox prefieren mantener el cheque de Baño antes que actuar en el Rico Pérez José Díaz — Diputado autonómico del PSPV

“Dos años, dos presupuestos y 1,5 millones inutilizados”, ha resumido Díaz. El parlamentario ha insistido en que la enmienda señalaba expresamente al IVF como destinatario de los fondos y ha reprochado al PP que utilizara como argumento el convenio entre el organismo y el Hércules para descartar el cambio de asignación. “Baño sí, alicantinos no”, ha lanzado para sintetizar la posición que atribuye al Consell.

La respuesta del PP ha llegado por boca de Mari Carmen Contelles. La diputada ha defendido que el mantenimiento y la conservación del Rico Pérez dependen del reparto de responsabilidades establecido entre el IVF y el Hércules y ha señalado que ambas partes disponen de informes técnicos y trabajan para determinar las necesidades del estadio. Según ha afirmado, el Consell adoptará las medidas necesarias una vez queden definidas las obligaciones de cada parte.

Contelles ha evitado respaldar de forma expresa las actuaciones cuestionadas en la sede de la Cámara, aunque ha defendido la continuidad del apoyo público a las entidades camerales. El argumento del PP es que la legalidad se comprobará cuando se presenten las facturas y los proyectos para justificar la subvención. “No se pagará nada que sea ilegal”, ha asegurado.

Esa posición mantiene la ayuda sin despejar de antemano las dudas que rodean al proyecto. Los populares no retiran la partida pese a las irregularidades ya detectadas, sino que aplazan el examen de los gastos al momento en que la Cámara solicite el abono. Tampoco han aclarado durante el debate por qué resulta necesario conservar por tercer presupuesto consecutivo una subvención que no ha podido ejecutarse en los dos anteriores.

No se pagará ninguna actuación irregular cuando se revisen las facturas y los proyectos Mari Carmen Contelles — Diputada autonómica del PP

La enmienda formaba parte de la batería de propuestas parciales del PSPV a las cuentas autonómicas de 2026. Los socialistas han utilizado el debate para obligar al PP y Vox a pronunciarse sobre la continuidad del convenio y contraponerla a las necesidades del Rico Pérez. La mayoría que sostiene al Consell ha tumbado la iniciativa y ha dejado los 1,5 millones en su destino original.

El rechazo se produce además en pleno caso Baño. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, figura como investigado en la causa judicial sobre la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios.

La investigación, dirigida por el magistrado Francisco Javier de la Torre, analiza presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad. Baño fue detenido el 13 de marzo y quedó después en libertad con cargos tras negarse a declarar, mientras la UDEF registró la sede de Facpyme.

Con la votación de este miércoles, el PP y Vox mantienen abierta la posibilidad de financiar la sede pese al escenario urbanístico y judicial que rodea a la operación. El PP confía el control a la futura justificación de los gastos mientras el PSPV considera que conservar la partida supone seguir priorizando a la Cámara frente a una actuación urgente en un inmueble público.