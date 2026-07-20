La Generalitat propone recrear las rutas de Jaume I en Alicante en el 750 aniversario de su muerte

Un personaje histórico para el recuerdo. La Generalitat ha anunciado este lunes la programación para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, fundador del antiguo Reino de Valencia, que falleció el 27 de julio de 1276 a la edad de 68 años. El Consell ha presentado en València una serie de actividades culturales, educativas, turísticas e institucionales para divulgar el legado de Jaume I El Conqueridor y acercar a la ciudadanía la figura del monarca, así como difundir su “huella histórica, jurídica y cultural”, según expresan desde el gobierno autonómico a través de un comunicado en el que reivindican la “identidad” del monarca medieval.

En las tres provincias, entre ellas la de Alicante, la Generalitat ha asegurado que habrá “volteo de campanas” el lunes 27 de julio, sin concretar lugares exactos. Tampoco ha aportado muchos detalles sobre la iniciativa turística “Camins de Jaume I”, promovida por Turisme Comunitat Valenciana. Según explican desde el Consell, estas rutas permitirán “redescubrir enclaves históricos vinculados al monarca en las tres provincias y reforzar la dimensión territorial y vertebradora de esta conmemoración”.

Rutas

En la propia web de turismo se proyecta un mapa titulado “El itinerario de la Conquista”, en referencia a las rutas que Jaume I y sus tropas hicieron para incorporar la actual Comunidad Valenciana a la antigua Corona de Aragón. El momento más destacado de esta expedición fue la conquista de València, que se dio el 9 de octubre de 1238. La llegada a la actual provincia de Alicante fue más tardía, y la Generalitat propone paradas en ocho municipios, ordenados según el folleto de norte a sur.

La primera parada es Dénia, conquistada en 1244 pero ocupada por los cristianos décadas más tardes debido a las dificultades en la repoblación. La segunda es Cocentaina, conquistada en 1248 por Jaume I, y la siguiente propuesta es Alcoy, donde “los cristianos ocuparon las alquerías musulmanas hacia 1245, aunque no fue hasta 1256 cuando” la ciudad” recibió la carta puebla y acabó organizándose en el actual emplazamiento”.

Acto del 750 aniversario de la muerte de Jaume I en València. / INFORMACIÓN

También se propone Villena, conquistada por la Orden de Calatrava “en nombre de Jaume I” en el año 1240, pero que pasaría a la corona castellana cuatro años más tarde, en virtud del Tratado de Almizra. Alicante, Elche y Orihuela, también pasaron a manos castellanas a través del mismo tratado tras la conquista de Alfonso X el Sabio, aunque se reincorporaron a la Corona de Aragón a principios del siglo XIV, con Jaume II en el trono.

La otra localidad propuesta para ser visitada es Biar, que ocupó una situación estratégica en términos geopolíticos durante la conquista y por ser frontera entre Castilla y Aragón. Las rutas, según el propio folleto de la Generalitat, pretenden “recuperar los caminos y las estancias del monarca para ofrecer una propuesta de turismo cultural que alcanza su propia figura histórica, la Edad Media y las fricciones entre las diversas concepciones del mundo que había en aquella época”. En la Generalitat aclaran que la propuesta de rutas “no es un itinerario lineal”.

El grueso, fuera de Alicante

Las actividades concretadas, eso sí, tendrán lugar en las provincias de Valencia y de Castellón. La más destacada será la Misa de Angelis y el Te Deum en la Catedral de València, junto a un concierto en el Centre del Carme de Cultura Contemporánea, que se celebrará el lunes, día de la efeméride. Ese mismo 27 de julio el Real Monasterio de Santa María del Puig, también en la provincia de Valencia, acogerá otra jornada conmemorativa que incluirá una ofrenda floral a Jaume I.

Por otra parte, entre septiembre y diciembre, el Archivo del Reino de Valencia acogerá una exposición documental sobre la creación del antiguo Reino, mientras que la Biblioteca Valenciana organizará talleres, representaciones teatrales y actividades familiares inspiradas en el Llibre dels Fets, que detalla el recorrido de la conquista en boca del propio monarca.

A su vez, destaca la celebración, del 5 al 7 de octubre, del congreso "Jaume I y la formación del Reino de Valencia", que reunirá en València a especialistas académicos para profundizar en el estudio del contexto histórico y la trascendencia institucional de su reinado. Desde el ámbito educativo, la Generalitat impulsará una edición especial del concurso "Desafío Minecraft Education", destinada a acercar la historia valenciana al alumnado mediante herramientas innovadoras y nuevos lenguajes digitales.

Estatua de Jaume I en València. / INFORMACIÓN

La programación cultural se completará con el Festival Jaume I en el Real Monasterio de Santa María de El Puig; un ciclo de cine medieval en la Filmoteca Valenciana, conferencias especializadas en el Museu de Belles Arts de València, conciertos de los conservatorios superiores de València y Castellón, propuestas de arte y pensamiento contemporáneo en el Centre del Carme de València, una instalación escultórica y musical inspirada en la figura del monarca o el proyecto musical y audiovisual "9 d’Octubre, Llum de Futur", promovido por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Desde el ámbito de Justicia se desarrollarán, además, nuevas jornadas histórico-jurídicas sobre el legado institucional de Jaume I, actividades divulgativas en torno al Real Monasterio de Santa María de El Puig y distintas iniciativas orientadas a la promoción y difusión del patrimonio histórico valenciano.

Asimismo, la Generalitat se sumará a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de València en la organización de la gran exposición dedicada a la figura del monarca, que tendrá lugar en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM).

Participación del Consell

Durante la presentación, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha remarcado que esta conmemoración “trata de reflexionar sobre la vigencia de un legado que siete siglos y medio después sigue siendo fundamental para comprender quiénes somos y cómo se forjó la personalidad histórica, jurídica e institucional de nuestra tierra”.

Por su parte, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha subrayado que la Generalitat ha diseñado “una programación amplia, diversa y vertebradora”, integrada por iniciativas que llegarán a todo el territorio valenciano y a públicos de todas las edades. Ortí ha afirmado que el propósito de esta conmemoración es “generar conocimiento, fomentar la participación ciudadana y acercar nuestra identidad y nuestra historia a las nuevas generaciones”, mediante propuestas que combinan investigación, divulgación, educación, patrimonio y cultura.

Por último, durante el acto, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha explicado que “el proceso de construcción y consolidación de la identidad de un pueblo viene determinado tanto por los acontecimientos históricos que marcan su evolución como por la acción de aquellas personas cuya contribución resulta determinante para comprender su origen y desarrollo”.

En este sentido, ha defendido que profundizar en el conocimiento de esa aportación, preservar su memoria y favorecer su difusión entre las generaciones presentes y futuras constituye “una tarea de gran interés público que los poderes públicos deben asumir como parte de su responsabilidad institucional, tal y como hace el Consell con la conmemoración del legado de Jaume I”.