La Diputación de Alicante impulsa el nuevo bono comercio entre advertencias para no repetir los errores del caso Baño

La Diputación de Alicante aprobó este martes el regreso del bono comercio con una dotación de 25 millones de euros, la más cuantiosa de la historia del programa que nació tras el covid, y la advertencia expresa del PSOE para que no se repitan los errores asociados a las campañas investigadas en el caso Baño. La convocatoria ha salido adelante con 24 votos a favor y la única abstención de Compromís, en un pleno extraordinario en el que el equipo de gobierno también ha rechazado que la segunda fase del Plan +Cerca pueda destinarse a inversiones municipales.

Los socialistas han respaldado el nuevo programa por considerar que supone una ayuda directa para las familias, los trabajadores autónomos y el pequeño comercio. Su diputado Raúl Ruiz ha cuestionado, sin embargo, que la Diputación mantenga el mismo modelo descentralizado de anteriores ediciones y vuelva a limitar su papel a transferir el dinero a los ayuntamientos. Ruiz ha reprochado al PP que no haya optado por licitar un servicio común de gestión o por impulsar un convenio provincial que permita centralizar el funcionamiento de las campañas. A su juicio, la fórmula elegida “repite errores del pasado” y deja a la institución en una posición débil tras la investigación judicial abierta sobre los bonos de 2022 y 2023.

El bono comercio vuelve así dos años después con la mayor dotación anual desde su creación, aunque sin introducir condiciones provinciales específicas sobre la forma en la que cada consistorio deberá gestionar las ayudas. Los ayuntamientos decidirán si participan, los requisitos de acceso, los establecimientos adheridos y el sistema de ejecución, mientras la Diputación financiará el 50 % del valor de las compras.

Los remanentes solo pudieron utilizarse tras el decreto aprobado por el Gobierno en junio Marina Sáez — Vicepresidenta segunda de la Diputación (PP)

La recuperación se produce después de que la comisión de investigación provincial sobre el caso Baño quedara cerrada con los votos del PP y Vox, el rechazo del PSOE y la abstención de Compromís. La oposición cuestionó entonces la falta de documentación y de responsabilidades políticas, además del uso que el presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme, Carlos Baño, hizo de su comparecencia para defender su actuación sin responder a las preguntas de los grupos.

La causa judicial se centra en la gestión de las campañas de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Baño fue detenido en marzo y quedó posteriormente en libertad con cargos después de negarse a declarar. Su defensa indicó que la investigación aborda presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

El bono comercio es algo positivo, aunque el modelo elegido repite los errores del pasado Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

El segundo gran asunto del pleno ha sido la aprobación de la segunda fase del Plan +Cerca, dotada con 31 millones de euros para gastos corrientes de los municipios y entidades locales menores. El programa provincial transfiere fondos a los ayuntamientos para que atiendan necesidades ordinarias como suministros, mantenimiento de instalaciones y otros servicios municipales. La propuesta ha recibido 24 votos favorables y la abstención de Vox.

Compromís ha intentado ampliar el destino de las ayudas para que los ayuntamientos pudieran emplearlas también en inversiones. Su portavoz, Ximo Perles, ha defendido que las realidades municipales son distintas y que algunas localidades tienen proyectos a punto de ejecutarse que no podrán financiar con esta convocatoria.

El equipo de gobierno de Toni Pérez impide que el Plan +Cerca pueda financiar inversiones locales

La enmienda ha sido rechazada por los quince votos del PP y Vox, frente a los diez apoyos del PSOE y Compromís. La vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha argumentado que modificar ahora las bases exigiría informes y cambios estructurales incompatibles con los plazos disponibles. También ha reprochado a Perles que no planteara esta posibilidad cuando se aprobó la primera fase del programa.

El diputado de Compromís ha respondido que ya trasladó la propuesta durante la comisión informativa y ha acusado al equipo de gobierno de no haber tenido interés en estudiarla. Perles ha definido la tramitación como una muestra de falta de planificación y ha recordado que las subvenciones deberán ejecutarse antes de que concluya el año.

La Diputación debe priorizar las necesidades de los alicantinos antes que ayudas exteriores Gema Alemán — Portavoz de Vox en la Diputación

El PSOE ha compartido las dudas sobre los plazos. Ismael Vidal ha advertido de las dificultades que puede provocar una convocatoria aprobada en julio, especialmente en los municipios pequeños y en riesgo de despoblación, obligados a tramitar y justificar el gasto en pocos meses.

El pleno también ha aprobado la modificación presupuestaria que habilita los fondos para ambos programas. El expediente ha recibido 24 votos favorables y la abstención de Vox, que ha cuestionado una partida de 200.000 euros destinada a cooperación internacional. Su portavoz, Gema Alemán, ha defendido que esa ayuda debía tramitarse de forma separada y que la Diputación debería priorizar las necesidades de las familias alicantinas.

El equipo de gobierno llega tarde y vuelve a demostrar una evidente falta de planificación Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación

Sáez ha justificado la partida por su carácter humanitario y ha señalado que las instituciones destinan recursos a territorios afectados por situaciones de emergencia. También ha defendido que la modificación de crédito se tramita ahora porque el decreto estatal que permite emplear parte de los remanentes se aprobó en junio.

La sesión se ha celebrado con seis ausencias. No han asistido los diputados populares Juan de Dios Navarro y Bernabé Cano ni los socialistas Pilar Díaz, José Ramiro, Manuel Ros y Francis Rubio.