El PP saca en las Cortes al “señor Julio” y a “el joyero Zapatero” ante las propuestas para evitar más escándalos como el de Les Naus

No se prevén sorpresas en los presupuestos autonómicos. La votación definitiva, que tendrá lugar este miércoles tras finalizar el debate sobre las enmiendas parciales, se llevará a cabo con los votos del PP y de Vox después de que las propuestas del PSPV y de Compromís para modificar las cuentas se vayan a ver rechazadas por la mayoría de derechas presente en el hemiciclo.

Así, al menos, se ha desprendido en el debate de este martes en el parlamento autonómico. Lo que debía ser una sesión centrada en las enmiendas para rectificar las cuentas se ha convertido, en gran parte, en un cruce de acusaciones en el que los argumentos han ido mucho más allá del ámbito a tratar. Los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, de hecho, se han convertido en la respuesta más recurrente tanto del PP como de Vox.

También ante temas muy lejanos, como los que ha planteado la izquierda para evitar escándalos como el del residencial Les Naus, en el barrio alicantino de La Condomina, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero. José Díaz, diputado socialista, ha pedido “más transparencia para que las casas protegidas lleguen a quien las necesita de verdad, y no a quien tiene el teléfono de Rocío Gómez o de Luis Barcala”, ha dicho en referencia a la dimitida concejala de Urbanismo por contar con un piso en la urbanización y al alcalde de Alicante.

El diputado del PSPV, Benjamí Mompó, en el pleno de las Cortes Valencianas. / José Cuellar / Cortes

En concreto, los socialistas, a través de su enmienda 78, proponen aprobar y regular un registro de solicitantes y de oferta de vivienda pública, tal como ya desarrolló el Botànic, para “garantizar la constancia telemática del orden de las solicitudes” y “el control público por parte de la conselleria en la asignación de viviendas”.

En su turno de réplica, la diputada del PP Mari Carmen Contelles se ha referido a “Julito Martínez”, que “cantó en el juzgado”, aludiendo así al testimonio del amigo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que le ha señalado en la Audiencia Nacional por “marcar los pasos a seguir” en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia. Tampoco ha desaprovechado la oportunidad José Ramón González de Zárate, también del PP, que se ha referido al “señor Julio” tras la intervención del socialista Ramón Abad. Candela Anglés se ha sumado a la lista cuando ha hablado de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia “a tiempo parcial”, Diana Morant, que la ha definido como la “hija política del joyero Zapatero”.

Propuestas rechazadas

Estas últimas palabras han llegado tras la intervención de otro diputado socialista, Benjamí Mompó, portavoz de vivienda de su grupo, que ha desgranado las propuestas en este ámbito para incluir a través de enmiendas en los presupuestos. Entre otras, están las correcciones encaminadas a paliar los efectos de la actuación de los “fondos buitre” y a impedir la venta de inmuebles en zonas céntricas siempre que no vayan destinados a uso no residencial. Sobre el citado “registro público”, ha ironizado asegurando que el alcalde de Alicante “lo está deseando” para “evitar casos como el del residencial Les Naus”.

Desde Compromís también se ha hecho referencia a este escándalo, cuya comisión de investigación desarrollada en las Cortes tendrá su tercera sesión de comparecencias este jueves. María José Calabuig, que ha tildado los presupuestos como “una estafa a los valencianos”, ha criticado “la normativa tramposa que permite casos de corrupción como Les Naus”.

La diputada de Compromís, María José Calabuig, en el pleno de las Cortes Valencianas. / José Cuellar / Cortes

Los valencianistas pretenden corregir esta normativa con adjudicaciones de los pisos “por sorteo” y que “la vivienda pública lo sea para siempre para que no se pueda especular nunca con los precios de la vivienda”. También ha pronosticado que Barcala “no vendrá” a la comisión de investigación, pese a que figura en el plan de trabajo, donde consta la lista de comparecientes, aprobada a propuesta de Vox, aunque el alcalde de Alicante aún no ha sido llamado a comparecer, como sí lo ha hecho ya, entre otros, su antecesor en el cargo, Gabriel Echávarri. Desde el PP, Candela Anglés ha responsabilizado al Gobierno central en materia de vivienda, concretamente por “no poner su parte” correspondiente de fondos para la materialización del plan estatal.

Lo cierto es que no solo el PP y Vox, que en este último caso han señalado a la izquierda por “no haber condenado la corrupción del Gobierno de España”, han eludido el debate de enmiendas aludiendo aspectos que van más allá de posibles modificaciones en el presupuesto. A modo de ejemplo, el PSOE ha iniciado su intervención refiriéndose al viaje del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a Nueva York para presenciar la final del Mundial; y a su situación de interinidad, dado que la dirección general del PP no ha confirmado que será el candidato a las próximas elecciones autonómicas.

Esta última cuestión la ha tratado Calabuig, de Compromís, que ha hablado del presidente Llorca como “un tío que pasaba por aquí” que, según ella, se beneficiaría de los presupuestos que el PP y Vox aprobarán este miércoles “para que continúe sentado unos meses más”. La terminología ha sido rechazada por Candela Anglés, del PP, por considerarla irrespetuosa hacia la máxima autoridad de la Comunidad Valenciana.