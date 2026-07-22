Óscar López mantiene en Alicante la defensa del Gobierno a Zapatero

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha mantenido este miércoles en Alicante la defensa del Gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero tras las últimas declaraciones conocidas en el caso del rescate de Plus Ultra. Durante una visita a las instalaciones de Ciudad de la Luz, López ha asegurado que no dispone de “ningún solo elemento” para dudar del expresidente socialista y ha apelado a la presunción de inocencia.

Las palabras del ministro llegan después de que el empresario eldense Julio Martínez se ratificara ante el juez de la Audiencia Nacional en su versión sobre la participación de Zapatero en las gestiones relacionadas con la ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea. Martínez señaló al expresidente como la persona que marcaba los pasos que debían seguirse, aunque afirmó desconocer con quién pudo hablar o si intermedió directamente ante algún organismo para agilizar el rescate.

López ha defendido que la operación superó los controles previstos por la Administración. “Las ayudas han pasado por todos los requisitos, informes y filtros, con cinco o seis organismos implicados. Todos ellos han dado luz verde. Es una operación correcta”, ha afirmado.

El ministro ha insistido en que, por el momento, se conoce “la versión de una parte” y ha considerado que Zapatero deberá ofrecer la suya. “Yo he tenido el orgullo y el privilegio de trabajar con él y jamás he visto ningún comportamiento que no fuera absolutamente respetable”, ha añadido antes de recordar que “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Preguntado por el hecho de que directivos de Plus Ultra conocieran con antelación la decisión sobre la ayuda, López ha evitado entrar en los detalles y se ha remitido de nuevo a la tramitación del expediente. “Está más que probado que esa operación se hizo de forma absolutamente correcta por parte del Gobierno, con todos los trámites, filtros y organismos”, ha sostenido.

La visita del ministro ha dejado también una referencia a Diana Morant, proclamada ya candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat. López ha elogiado a su compañera en el Consejo de Ministros, aunque ha rehusado fijar cuándo debería abandonar sus responsabilidades en el Ejecutivo para centrarse por completo en la carrera autonómica.

No tengo ningún solo elemento para dudar de Zapatero; dará sus explicaciones Óscar López — Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

“De Morant solo puedo mostrar cariño y las mejores palabras. Trabajo con ella todos los días. Ojalá hubiera mucha gente en política como ella, comprometida y honesta”, ha señalado. Sobre su continuidad en el Gobierno, ha situado la decisión en manos del presidente Pedro Sánchez y de la propia ministra. “Hay dos personas implicadas: el que nombra y cesa, que es el presidente del Gobierno, y ella. Ninguna de esas dos personas soy yo”, ha zanjado.

López también ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por haber aprobado los presupuestos autonómicos con el apoyo de Vox. A su juicio, la Comunidad Valenciana fue “cabeza de puente” de los acuerdos entre el PP y la formación de extrema derecha y ha lamentado que no se convocaran elecciones tras la salida de Carlos Mazón.

El ministro ha vinculado esa crítica con la financiación autonómica y con la votación en el Congreso sobre la condonación de deuda. Ha defendido que la medida permitiría a la Comunidad Valenciana ahorrar “miles de millones” y ha reclamado al PP valenciano una posición constructiva para mejorar los recursos de la autonomía. “No deberían votar en contra de que la Comunidad Valenciana se ahorre miles de millones que podrían destinarse a los servicios públicos”, ha afirmado.

La intervención ha incluido además un duro ataque a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP diera por agotada la etapa del Gobierno y volviera a poner el foco en la corrupción. López ha señalado que su trayectoria al frente del principal partido de la oposición “solo ha servido” para entregar el PP a Vox y “llenar España de fango”.

“Es imposible diferenciar al PP de Vox. Son las mismas ideas y las mismas propuestas”, ha manifestado. Frente a las críticas de Feijóo, el ministro ha reivindicado el crecimiento económico, el empleo, la subida de las pensiones y del salario mínimo y el liderazgo de España en energías renovables. A su juicio, el líder popular se ha convertido en “un agorero que pronostica el fin todos los días”.

Sobre la posibilidad de que Óscar Puente encabece en el futuro una candidatura socialista por Alicante, López ha evitado dar valor a la especulación. “En este país se habla mucho. Puente puede encabezar cualquier candidatura”, ha respondido.