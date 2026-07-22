Los rodeos del PP para no destinar la subvención para las obras de la Cámara de Comercio al Rico Pérez de Alicante: de Zapatero al Botànic

Muchos rodeos y una negativa anunciada. La del PP a retirar la subvención a la Cámara de Comercio de Alicante para las obras de la nueva sede ubicada en Panoramis, en el puerto. El millón y medio de euros previsto para estos trabajos, que ya estaba incluido en las cuentas anteriores y que no se ejecutó, se mantiene pese a la polémica. Estas obras, tal como destapó INFORMACIÓN en abril del año pasado, se llevaron a cabo sin la pertinente licencia y fueron paralizadas cuando el escándalo saltó a la luz pública.

Es por eso que en los presupuestos autonómicos, que este miércoles el PP y Vox han aprobado en las Cortes Valencianas, los grupos de izquierdas han intentado enmendar la cantidad prevista aludiendo los vínculos del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, con la Generalitat. Concretamente con el expresidente, Carlos Mazón, a quien definió como su “hermano”. Cabe recordar, a su vez, que Mazón conserva su plaza en excedencia como director gerente de la entidad cameral, función que desempeñó hasta 2019, cuando fue investido presidente de la Diputación de Alicante.

El Consell ha elegido 10.000 personas en una grada insegura para salvar a Carlos Baño José Díaz — Diputado del PSPV

El PSPV ha propuesto, a través de una enmienda, retirar la subvención y dedicarla a la seguridad del José Rico Pérez, el estadio en el que el Hércules CF disputa sus partidos y cuya titularidad pertenece al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que depende de la Generalitat. José Díaz, diputado socialista, ha defendido la propuesta en el último tramo del debate presupuestario, relativo a la sección de Gastos Diversos, con argumentos irónicos en los que señalaba que “la afición debería entrar al estadio con la bufanda y no con casco, chaleco y arnés”. Incluso ha llegado a pedir que los asistentes al estadio “no elijan entre la camiseta del equipo y un equipo de protección individual”.

El millón y medio de euros iría destinado, según Díaz, a “una auditoría general y a obras urgentes para dejar de jugar a la ruleta rusa con la seguridad de miles de alicantinos”. Y retirar, a su vez, dicha cantidad para financiar las “obras ilegales” en Panoramis, “en un inmueble que ni siquiera pertenece a la Generalitat ni a la propia Cámara”. Sin embargo, el Consell “ha elegido 10.000 personas en una grada insegura para salvar a Carlos Baño”.

Más críticas

El diputado socialista también se ha remitido al debate que hubo sobre esta cuestión en la comisión parlamentaria previa, cuando diputada del PP Mari Carmen Contelles quiso tranquilizar a los alicantinos aludiendo a unos “informes técnicos” que se estarían llevando a cabo para acometer actuaciones y preservar la seguridad en el estadio. Díaz ha pedido información sobre esos informes, a los que la diputada no se ha referido.

De hecho, en sus réplicas, no ha sido hasta el final que Contelles ha hecho mención al tema. Y lo ha hecho para echar en cara al anterior ejecutivo autonómico, el del Botànic, que “se pasaron ocho años sin hacer nada y tuvo que intervenir el Ayuntamiento de Alicante”. No ha habido alusión a los informes por parte de la diputada del PP, pese a que anteriormente Díaz se ha remitido a la información facilitada por el Consell sobre los presuntos informes. El gobierno autonómico, según el diputado socialista, “contestó que el IVF no dispone de informes técnicos ni de auditorías actualizadas, que no ha encargado ninguna evaluación sobre la seguridad estructural, que desconoce cualquier obra ejecutada y que no participa en reuniones con el club desde julio de 2023”, que es cuando el PP accedió a la Generalitat.

Se pasaron ocho años sin hacer nada en el Rico Pérez y tuvo que intervenir el Ayuntamiento de Alicante Mari Carmen Contelles — Diputada del PP

En su turno de intervención, la diputada del PP ha hecho una comparativa entre los presupuestos aprobados en la actual legislatura autonómica y la ausencia de cuentas a nivel estatal. “Juanfran Pérez Llorca 3 Pedro Sánchez 0”, ha celebrado con argot futbolístico y olvidando que este es el primer presupuesto aprobado por el actual presidente de la Generalitat, ya que los dos anteriores que se han activado en la legislatura actual fueron con Mazón como jefe del Consell. Contelles tampoco se ha olvidado de citar a “Julito" Martínez, amigo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (a quien se ha referido como "el joyero"), que en sede judicial lo ha señalado por presuntamente orquestar el rescate de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia.

En cuanto a las enmiendas, la mayor parte de los argumentos de la diputada del PP se ceñían a la “falta de rigor técnico” que, según ella, contenían las propuestas del PSPV y de Compromís para justificar su rechazo. También ha recriminado la “duplicación” de estas propuestas, por haberlas “presentado en diferentes secciones” y así “aumentar claramente y artificialmente el número y” simular “que tienen una alternativa a este presupuesto”.

Contelles no ha respondido a otras enmiendas en clave alicantina como la de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda), cuya rehabilitación queda pendiente después de que el edificio haya estado cerrado por plagas en este curso. El PSPV, a través de José Díaz, propone destinar 2,3 millones a “actuaciones urgentes” porque “la Easda se cae a pedazos”, y ha censurado la ausencia de referencias por parte del PP a esta cuestión durante la comisión. En el pleno de este miércoles tampoco ha habido alusiones a la propuesta.