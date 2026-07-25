El PSPV presiona al PP para que recupere los pisos de Les Naus que quieren vender Rocío Gómez y el gestor de la cooperativa

El PSPV-PSOE ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat, ambas administraciones en manos del PP, a que ejerzan de forma inmediata el derecho de tanteo sobre las viviendas protegidas de Les Naus que pretenden vender la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y el gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana.

Los socialistas sostienen que ambas administraciones disponen de los instrumentos legales para impedir estas operaciones y recuperar los inmuebles para destinarlos nuevamente a su función social.

La petición llega después de que trascendiera la intención de Gómez de desprenderse de la vivienda protegida que posee en Les Naus. La exedil comunicó el pasado 29 de abril a la Conselleria de Vivienda su voluntad de transmitir el inmueble, un procedimiento que obligaría a identificar un comprador, respetar el precio máximo fijado para este tipo de viviendas y acreditar que el futuro propietario cumple los requisitos económicos y patrimoniales exigidos por la normativa. Antes de autorizar la venta, la administración con derecho de tanteo puede adquirir el piso en las mismas condiciones pactadas.

En este escenario, el Ayuntamiento de Alicante podría quedar en una posición preferente para comprar la vivienda de una exintegrante de su propio equipo de gobierno que dimitió tras estallar la polémica por las adjudicaciones de las viviendas protegidas de Les Naus.

El portavoz socialista en la comisión de investigación de Les Naus, José Díaz, ha asegurado que "ya sabemos que quieren vender, ahora toca actuar: impedir las operaciones, recuperar los pisos y devolverlos a su finalidad social".

Frentes abiertos

En el caso de Francisco Ordiñana, el PSPV reclama igualmente que se ejerza el derecho de tanteo sobre la vivienda protegida que pretende transmitir a una empresa de la que él mismo es administrador único, una operación que este diario desveló poco después de estallar el caso Les Naus. "No podemos permitir que una vivienda protegida pase del bolsillo de Ordiñana al de su propia empresa mediante una operación societaria diseñada a medida", ha denunciado José Díaz.

Los socialistas reclaman además que se aclare "de inmediato" si ya se ha formalizado el convenio anunciado entre la Generalitat y el Ayuntamiento para que el Consistorio asuma el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. A su juicio, si ese acuerdo ya está firmado corresponde actuar al gobierno municipal de Luis Barcala; si todavía no se ha formalizado, la competencia seguiría siendo de la Generalitat.

"Aquí no hay vacío legal, ni excusa administrativa. Si firmaron el convenio que anunciaron, tiene que actuar Barcala. Si todavía no lo han firmado, tiene que actuar la Generalitat. Lo que no pueden hacer es pasarse la pelota mientras estas viviendas protegidas corren el riesgo de acabar convertidas en negocio. Alguien debe recuperarlas antes de que se consume una nueva vergüenza en Les Naus", ha afirmado el portavoz socialista.

Asimismo, Díaz ha sostenido que ambas administraciones conocen ya las operaciones proyectadas y ha advertido de que "si no actúan, no será por falta de información, sino por falta de voluntad para enfrentarse a los privilegiados de Les Naus".

El problema de la vivienda

El portavoz socialista ha criticado que "mientras miles de alicantinos y alicantinas no pueden acceder a una vivienda, algunos se adjudicaron a sí mismos un piso protegido y ahora pretenden hacer negocio con él". En referencia a Ordiñana, ha añadido que "el colmo de la desvergüenza es que el señor Ordiñana quiere vendérselo a sí mismo a través de su propia empresa. El tanteo existe precisamente para impedir que una vivienda protegida acabe convertida en el pelotazo particular de quienes controlaron la cooperativa".

Por último, Díaz ha advertido de que "o recuperan inmediatamente esas viviendas para la ciudadanía o estarán amparando el pelotazo de quienes se las autoadjudicaron y ahora pretenden hacer negocio con ellas. Ni ventas, ni sociedades propias, ni un privilegio más. Tanteo inmediato y viviendas para quienes las necesitan. Quien tenga la obligación de impedir este saqueo y no actúe dejará de ser espectador: será parte del saqueo".