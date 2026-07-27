Las familias del PSOE de Alicante exigen primarias ante la apuesta de Morant por Trini Amorós

La apuesta de Diana Morant por Trini Amorós para encabezar la candidatura socialista a la Alcaldía de Alicante en 2027 no ha cerrado el debate interno. Más bien lo ha abierto. Distintas familias del PSOE alicantino reclaman que la elección pase por unas primarias, cuestionan que el nombre de la actual portavoz adjunta en el Ayuntamiento se haya conocido antes por la prensa que por los cauces del partido y rechazan que la existencia de una gestora sirva para apartar a la militancia de una decisión de este calibre.

El malestar no se dirige tanto contra Amorós, a la que la mayoría reconoce experiencia, trayectoria y conocimiento de la ciudad, como contra el procedimiento elegido por la dirección autonómica. El PSPV pretende evitar una nueva batalla orgánica en una agrupación que lleva más de un año intervenida, aunque ese intento de que no se revolucione el patio amenaza ya con provocar el efecto contrario.

La gestora debería promover el debate interno, no impedir que la militancia decida José Asensi — Exsenador

El exsenador José Asensi niega que la candidatura pueda darse por resuelta. “Está muy bien que Amorós quiera presentarse, pero otra cosa es que ya esté decidido que sea ella”, advierte. A su juicio, solo el Comité Federal puede establecer una excepción y no existe ninguna circunstancia extraordinaria que justifique impedir que los militantes expresen su opinión. “Las primarias se han establecido para legitimar a los candidatos”, añade.

Su crítica alcanza también a la situación orgánica de la agrupación. Asensi considera que la gestora se ha prolongado demasiado, ha dejado al partido “muerto” y debería haber promovido precisamente el debate interno que ahora se intenta evitar. “Que haya una gestora no implica que no tenga que haber primarias, al contrario”, defiende.

Las primarias pueden reforzar la candidatura y abrir el proceso a otras opciones Juana Serna — Expresidenta del PSPV

En una línea similar se pronuncia Juana Serna, expresidenta del PSPV y una de las voces veteranas del socialismo alicantino. Su valoración de Amorós es positiva, aunque supedita la candidatura al respaldo de las bases. “La valoro estupendamente. La cuestión es que la mayoría de la militancia la acepte”, afirma. Serna considera incluso factible que aparezcan uno o dos aspirantes más y recuerda que una votación no tendría por qué debilitar a la candidata elegida.

El precedente de 2023 sobrevuela todas las posiciones. Entonces, la apuesta de Ximo Puig por Ana Barceló tampoco evitó las primarias. María José Adsuar presentó una alternativa, perdió por 459 votos frente a 204 y después se integró en la campaña de la ganadora. La propia Adsuar, hoy miembro de la ejecutiva de Morant, vuelve a defender ese mecanismo.

Las primarias legitiman a los candidatos y evitan que las decisiones se impongan desde arriba María José Adsuar — Exconcejala

La exconcejala y representante del sector crítico, abanderado por afines a Alejandro Soler, evita cuestionar a Amorós, con quien asegura haber trabajado y mantener una buena relación, aunque censura que la designación se haya trasladado por medios y redes sociales. “Tener que llamar a los compañeros para preguntar si es verdad demuestra que se están haciendo mal las cosas”, reprocha. Adsuar sostiene que la excepcionalidad de la gestora no puede justificar “el menosprecio al derecho de los militantes” y recuerda que su sector lleva meses reclamando por escrito que termine esta dirección provisional.

Su experiencia de hace cuatro años le sirve además para rechazar el argumento de que unas primarias fracturan necesariamente al partido. “Yo presenté una alternativa y luego seguimos trabajando en la campaña y apoyamos a Barceló. Somos personas de partido y respetamos las reglas”, recalca.

Ningún candidato puede aspirar al respaldo social sin contar antes con el del partido Domènec Ruiz Devesa — Exeurodiputado

También Domènec Ruiz Devesa recibe la noticia “con preocupación”. El exeurodiputado, próximo a veteranos como Asensi o Serna, critica tanto la ausencia de comunicación oficial como la voluntad de evitar la consulta. A su juicio, ningún aspirante puede buscar el respaldo de la ciudadanía sin haber obtenido antes el de la militancia. Además, considera difícil de explicar que la gestora continúe más de un año después de la dimisión forzada del anterior secretario general, Miguel Millana.

El entorno de Ángel Franco mantiene por ahora una posición más cauta. Quico Fenollar, dirigente al que el histórico exsenador ha venido promoviendo para asumir responsabilidades orgánicas y electorales, valora a Amorós como una compañera respetada y una posible “gran alcaldesa”, aunque insiste en que tampoco ha recibido comunicación oficial. “Que se elijan candidatos a través de primarias es positivo siempre. Si no las quieren hacer, tendrán que argumentarlo de forma adecuada”, señala.

Si no quieren celebrar primarias, tendrán que justificarlo de una forma adecuada Quico Fenollar — Afín a Franco

Franco, que lleva décadas ejerciendo una fuerte influencia sobre la agrupación alicantina y cuyo poder trató de limitar la dirección autonómica con la creación de la gestora, no ha querido pronunciarse. Su espacio sigue discutiendo qué posición adoptar ante un proceso que puede reabrir la pugna por el control del partido y por la futura lista municipal.

La voz más prudente es la de José Díaz, diputado autonómico y portavoz de la gestora. Díaz elogia la experiencia y el compromiso de Amorós, aunque pide respetar los tiempos y deja la decisión en manos de Ferraz y Valencia. Su posición tiene un valor añadido porque fue uno de los primeros nombres que sonaron como posible alcaldable antes de que Morant se decantara por la actual portavoz adjunta.

Hay que respetar los tiempos y dejar que el partido tome la mejor decisión José Díaz — Diputado autonómico

La dirección dispone de mecanismos para evitar las primarias en una agrupación gestionada de forma provisional, aunque esa excepcionalidad tendría que ser justificada ante los órganos federales. El problema para Morant es que el intento de blindar una candidatura para evitar otra guerra interna ha encontrado ya oposición en casi todos los espacios consultados. La batalla, antes incluso de empezar oficialmente, ya está abierta.