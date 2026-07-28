Ferraz designa a Trini Amorós como candidata del PSOE a la Alcaldía de Alicante sin acudir a primarias

Ferraz ha cerrado sin primarias la candidatura socialista a la Alcaldía de Alicante. La Comisión Federal de Listas ha aprobado este martes la excepcionalidad solicitada para la agrupación de la capital y ha designado a Trini Amorós como cabeza de cartel del PSOE para las elecciones municipales de 2027, confirmando así la noticia adelantada por INFORMACIÓN.

La decisión convierte en oficial una operación que la dirección de Diana Morant llevaba semanas madurando y que se precipitó tras el anuncio de Ana Barceló de que no optaría a la reelección. Amorós, actual portavoz adjunta del grupo municipal, será la octava candidata distinta que presentan los socialistas en Alicante en las últimas ocho citas electorales, una sucesión que refleja la falta de continuidad del partido en su principal plaza municipal de la provincia.

La Comisión de Listas ha atendido la petición formulada desde la federación valenciana y ha aplicado uno de los mecanismos excepcionales previstos por el PSOE para evitar una consulta a la militancia. La agrupación alicantina permanece desde hace más de un año bajo la dirección de una gestora, una situación que permite a los órganos superiores asumir las competencias sobre el proceso y establecer un procedimiento singularizado para elegir al cabeza de lista.

En las bases aprobadas recientemente por el Comité Federal se incluyen excepciones al proceso de votación interno para las citas electorales de 2027. Entre ellas, se recoge que no haya primarias en los ayuntamientos en los que el PSOE ejerza la Alcaldía y el dirigente local aspire a la reelección. Además, el documento base establece que las "competencias sobre primarias atribuidas a las ejecutivas que se encuentren en situación de gestora [como es el caso de Alicante] serán desarrolladas por sus correspondientes ejecutivas de ámbito superior, excepto resolución expresa de la Comisión Ejecutiva Federal".

El mismo texto añade que "la Comisión Federal de Listas, de oficio o a propuesta de los ámbitos territoriales, podrá establecer procedimientos singularizados para la elección de la persona que ocupe el primer puesto a las alcaldías de los municipios de más de 20.000 habitantes". Y así ha sido con la designación de Trini Amorós como alcaldable al margen del periodo de primarias que se debe abrir en otros municipios de la provincia.

Candidata

El resultado es una designación directa que despeja cualquier duda sobre la candidata, aunque no apaga el malestar interno. Veteranos como José Asensi y Juana Serna, críticos como María José Adsuar o Domènec Ruiz Devesa y representantes próximos al entorno de Ángel Franco, como Quico Fenollar, habían coincidido en defender el voto interno. Sus posiciones compartían una valoración generalmente positiva de Amorós, acompañada del rechazo al procedimiento utilizado para elevarla a la candidatura, confirmado este martes por Ferraz.

El precedente de 2023 añade carga política a la decisión. Entonces, la apuesta de Ximo Puig por Ana Barceló también parecía cerrada, aunque la candidatura impulsada por María José Adsuar obligó a celebrar unas primarias. Barceló se impuso por 459 votos frente a 204 y quedó legitimada para confeccionar la lista y dirigir la campaña. Adsuar, hoy integrante de la ejecutiva de Morant, ha vuelto a sostener esta semana que aquel proceso no impidió después trabajar por la candidata vencedora.

Ferraz ha optado ahora por una vía distinta. Fuentes socialistas defienden que la designación ha sido acordada entre las estructuras implicadas y que Amorós reúne las condiciones para “liderar el proyecto socialista y recuperar la Alcaldía de Alicante”, que el PSOE ha ostentado en 3 de los últimos 31 años. La dirección presenta su elección como una candidatura de consenso, con capacidad para unir al partido y construir una alternativa al gobierno de Luis Barcala.

Versión oficial

El PSPV busca con esta decisión evitar que la elección del candidato pudiera abrir de nuevo una batalla interna en una organización intervenida precisamente para reducir la influencia que Ángel Franco ha ejercido durante décadas desde la sombra. La designación pretende cerrar ese frente antes de que cobre fuerza, aunque las críticas acumuladas muestran, como era previsible, que la decisión no ha sido recibida con unanimidad entre las familias alicantinas.

La posición de José Díaz, diputado autonómico y portavoz de la gestora, ha sido la más alineada con la dirección. Uno de los nombres que sonaron inicialmente como posible alcaldable, había pedido respetar los tiempos y dejar la decisión en manos de Ferraz y Valencia. La resolución de la Comisión Federal de Listas deja ahora despejada esa incógnita y confirma la apuesta definitiva de Morant por Amorós.

La futura candidata acumula una larga trayectoria política. Es concejala en Alicante desde 2019 y anteriormente fue diputada autonómica, alcaldesa de Guadalest, jefa de Gabinete en la Subdelegación del Gobierno y en la Conselleria de Sanidad, además de asesora en la Diputación y administrativa en el Síndic de Greuges. En 2023 ocupó el quinto puesto de la lista encabezada por Barceló y actualmente ejerce como portavoz adjunta.

Su designación abre ya la carrera municipal de 2027 en una ciudad estratégica para los socialistas y en la que el PP gobierna desde 2018 de manera ininterrumpida. Amorós tendrá por delante el reto de recomponer una agrupación todavía bajo gestora, integrar a las familias que reclamaban primarias y construir una candidatura capaz de disputar la Alcaldía a Luis Barcala, también confirmado por el PP como alcaldable en 2027.