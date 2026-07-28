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El Tribunal de Cuentas concluye que Casa Mediterráneo de Alicante sufre “carencias” en su control económico interno

Desde la entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores acusan al órgano fiscalizador de “deshonestidad” por no haber hecho referencia a sus alegaciones

Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo

Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo

Rafa Arjones

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Manuel Lillo

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“Debilidades”, “carencias” o “falta de dirección” son algunos de los problemas que el Tribunal de Cuentas ha detectado en la gestión de Casa Mediterráneo. Los ejercicios de 2024 y 2025 de la entidad, ubicada en Alicante y adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, han sido fiscalizados por el citado tribunal a través de un informe.

El documento advierte “falta de dirección, asistencia técnica y supervisión” por parte del Ministerio que dirige José Manuel Albares como para “construir un instrumento eficaz en el que se apoye para el desarrollo” de las funciones de la entidad, entre las que está estrechar lazos entre los países de las riberas de la región euromediterránea, así como contribuir a potenciar la imagen de España en el área.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas destaca también una planificación “deficiente”, hecho que impediría conocer el grado de consecución de sus objetivos estratégicos. También señala que el 93,8 % de las actividades organizadas tuvieron lugar en España, principalmente en Alicante, lo que limitaría su impacto en los países en los que la entidad pretende desarrollar sus actuaciones.

Por otra parte, el estudio apunta que la situación financiera de Casa Mediterráneo empeora año a año, con resultados negativos desde 2017, y considera que su remanente de tesorería, al que se está recurriendo, puede durar cinco años más en caso de mantenerse la tendencia actual, o incluso dos o tres si se llevan a cabo las obras de ampliación previstas de la sede.

La entidad, además, "no cuenta con un plan de contratación" y ha aumentado los gastos de personal en un 58 % entre 2023 y 2025. El informe, eso sí, señala aspectos positivos como la mejora en el cumplimiento de recomendaciones formuladas en años previos, y reconoce un “esfuerzo” para corregir algunas de las deficiencias señaladas.

Una de las fórmulas que Casa Mediterráneo contempla para aumentar ingresos es alquilar su sede, ubicada en la antigua Estación de Benalúa, para eventos y otras actividades, con los que prevé ingresar hasta 100.000 euros al año. En septiembre comenzará la acogida de estos actos externos en las instalaciones después de haber incorporado una cláusula que permite cesiones temporales en el nuevo contrato con Adif, entidad que depende del Ministerio de Transportes y que es propietaria de los terrenos en los que se halla la sede de la entidad.

Casa Mediterráneo es una entidad pública adscrita a Exteriores y en la que participan otras administraciones como la Generalitat, la Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Xàbia.

"Deshonestidad"

Desde Casa Mediterráneo rechazan los argumentos del informe. Andrés Perelló, presidente de la entidad, señala que dicho estudio “no está completo, es preliminar” y considera “un acto de deshonestidad” por el hecho de no haber incorporado las 78 páginas de alegaciones que entregó Casa Mediterráneo.

Entre las críticas realizadas por Perelló está el hecho de que el Tribunal de Cuentas no considere como “internacionales” actos hechos en Alicante. “Es un desprecio a la casa, a la ciudad y a la provincia”, afirma, y se pregunta si “no es internacional un acto al que asisten nueve jefes de gobierno a Alicante, veinte embajadores o ministros, como ocurrirá en octubre”, dice en referencia a las tres conferencias iberoamericanas centradas en Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación que tendrán lugar en dicho mes.

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Además, recuerda que la plantilla de la entidad está autorizada por el Ministerio de Hacienda desde 2023 y que el propio estudio concluye que “el estado contable de la casa refleja fielmente el estado de las cuentas”. Por último, Perelló afirma que este miércoles enviará una queja a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, “alegando deshonestidad”.

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