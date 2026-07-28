Trini Amorós, tras ser designada alcaldable por el PSOE: “Quiero construir el Alicante que merecemos”

Trini Amorós ha compartido sus primeras impresiones después de que Ferraz confirmara su designación como candidata del PSOE a la Alcaldía de Alicante para las elecciones municipales de 2027. La actual portavoz adjunta del grupo socialista ha reivindicado sus raíces en la ciudad y ha asumido el encargo con el objetivo de “construir, junto a todas y todos, el Alicante que merecemos”.

La socialista ha trasladado su primera reacción a través de las redes sociales, después de que la Comisión Federal de Listas aprobara la excepcionalidad solicitada para la agrupación alicantina y cerrara su elección sin necesidad de celebrar primarias. “Hoy doy un paso muy importante. Lo hago con la misma ilusión y el mismo compromiso con los que siempre he vivido Alicante”, ha manifestado.

Amorós presenta así la candidatura como una prolongación de su vínculo personal con la capital. “Alicante no solo es el lugar donde vivo. Es mi historia, mis raíces y mi forma de entender la vida”, ha añadido. La futura cabeza de cartel ha resumido el inicio de esta nueva etapa con una apelación a su identidad local: “Empieza un camino que quiero recorrer con un único motor: un corazón alicantino”.

Su designación ha recibido también el respaldo público de Ana Barceló, actual portavoz municipal y candidata socialista en 2023, que anunció la pasada semana su decisión de no repetir al frente de la lista. La también exconsellera ha felicitado a Amorós y ha expresado su confianza en que afrontará el reto “con responsabilidad, compromiso y la capacidad de construir un proyecto ilusionante” para la ciudad.

Quiero construir el Alicante que merecemos con ilusión, compromiso y un corazón alicantino Trini Amorós — Alcaldable del PSOE en Alicante para 2027

Barceló ha situado además la elección de su sucesora dentro del objetivo de recuperar el Ayuntamiento. A su juicio, Alicante necesita “un gobierno progresista, sólido y cercano a la ciudadanía” y ha mostrado su convencimiento de que Amorós contará con apoyos suficientes para articular esa alternativa.

Las palabras de ambas dirigentes llegan después de que Ferraz hiciera oficial una decisión adelantada por INFORMACIÓN. La Comisión Federal de Listas ha aplicado un procedimiento singularizado para la agrupación de Alicante, dirigida desde hace más de un año por una gestora, y ha descartado la celebración de elecciones internas para escoger a la candidata.

La dirección federal ha atendido así la petición formulada desde el PSPV de Diana Morant, que llevaba semanas trabajando en la apuesta por Amorós. El proceso se aceleró después de que Barceló comunicara que no volvería a concurrir a las municipales, lo que dejó libre una candidatura para la que también habían circulado otros nombres, entre ellos el del diputado autonómico José Díaz.

La elección de Amorós supone que el PSOE presentará por octava vez consecutiva a una persona distinta como aspirante a la Alcaldía de Alicante. Desde que Ángel Luna repitió en 1995, los socialistas han concurrido con José Antonio Pina, Blas Bernal, Etelvina Andreu, Elena Martín, Gabriel Echávarri, Francesc Sanguino y Ana Barceló. Ninguno tuvo una segunda oportunidad al frente de la candidatura.

Alicante necesita un gobierno progresista y cercano a la ciudadanía para afrontar la nueva etapa Ana Barceló — Portavoz municipal del PSOE en Alicante

Amorós, nacida en Alicante en 1971, ejerce como concejala en el Ayuntamiento desde 2019. Llegó al grupo municipal como número dos de Sanguino y volvió a formar parte de la candidatura cuatro años después, en aquella ocasión en el quinto puesto de la lista encabezada por Barceló. En el actual mandato ocupa la portavocía adjunta.

Su trayectoria política se remonta mucho más atrás. Fue diputada autonómica entre 1999 y 2003, alcaldesa de Guadalest entre 2007 y 2011 y jefa de Gabinete tanto en la Subdelegación del Gobierno como en la Conselleria de Sanidad durante la etapa del Botànic. También ha trabajado como asesora en la Diputación y como administrativa en el Síndic de Greuges. En 1991 fue elegida Bellea del Foc.

La candidatura inicia ahora su recorrido hacia unas elecciones en las que Amorós tendrá enfrente a Luis Barcala, ya confirmado por el PP para intentar revalidar la Alcaldía. Los populares gobiernan de manera ininterrumpida desde 2018, mientras el PSOE solo ha dirigido el Ayuntamiento durante tres de los últimos 31 años.

El primer reto de Amorós será convertir su designación en un proyecto reconocible para la ciudad y reforzar un grupo municipal que ha centrado buena parte de su oposición en el urbanismo y, durante los últimos meses, en el caso Les Naus. Su mensaje inaugural evita por ahora entrar en propuestas concretas y se apoya en una idea de pertenencia. La nueva candidata abre el camino hacia 2027 reivindicando Alicante como raíz, historia y motor de su candidatura.