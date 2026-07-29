Las ONG de la Comunidad rechazan la “prioridad nacional” en los Presupuestos: “alimenta la confrontación social”

Un nuevo rechazo a las condiciones que Vox ha impuesto para aprobar los presupuestos del PP en las Cortes Valencianas. Esta vez, el reproche procede de la Coordinadora Valenciana de ONGD, entidad que agrupa 110 organizaciones de cooperación internacional en la Comunidad, que cree que el planteamiento de la formación de ultraderecha, aceptado por el PP, “introduce una división injusta entre personas de primera y de segunda en función de su origen, estigmatiza a determinados colectivos, alimenta la confrontación social y cuestiona el principio de que los derechos fundamentales y la dignidad humana son universales”.

Según ha expresado la entidad a través de que un comunicado, “la prioridad de las administraciones públicas debe ser la defensa de la dignidad humana, la garantía del bienestar para el conjunto de la sociedad y el respeto al derecho de toda persona a buscar una vida mejor”.

Además, entienden que “eslóganes como el de la 'prioridad nacional' no representan el sentir de la sociedad valenciana”, que consideran que es “tolerante, acogedora, defensora de los derechos humanos y que ha demostrado con creces su solidaridad ante cualquier crisis”. En este sentido hablan del ejemplo de la dana, de la acogida de familias que huían de Ucrania ante la invasión rusa, de las ayudas a los afectados por los terremotos en Venezuela o ante la crisis humanitaria en Gaza.

Desde la Coordinadora consideran que “las dificultades sociales necesitan políticas públicas eficaces, justas e incluyentes, no discursos que enfrenten a quienes comparten situaciones de precariedad o vulnerabilidad”, y creen que “restringir las políticas sociales bajo la premisa del origen o la nacionalidad no supone eliminar privilegios, sino recortar la protección de personas que ya enfrentan mayores obstáculos y agravar su exclusión”.

Recuerdan, a su vez, que “el acompañamiento y las políticas de inclusión permiten que las personas en situación de vulnerabilidad desarrollen sus capacidades, construyan proyectos de vida dignos y participen plenamente en la vida social, comunitaria y económica de nuestro territorio”. Y afirman que “una sociedad que protege e incluye a quienes atraviesan mayores dificultades es una sociedad más cohesionada, segura y democrática para todas las personas”.

Los presupuestos autonómicos, aprobados el pasado 22 de julio en las Cortes Valencianas, incluyen el principio de "prioridad nacional" tras el acuerdo del PP y de Vox y después de que la formación del Consell que preside Juanfran Pérez Llorca aprobara 99 de las 100 enmiendas planteadas por los ultras.

La “prioridad nacional” consta en criterios de arraigo para acceder a ayudas públicas o a programas de vivienda, y se materializa en otras cuestiones como la conversión de la Oficina Valenciana de Inclusión en la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno, en el “fomento sobre el retorno voluntario de personas migrantes a sus países de origen en el ámbito local” o en estudios que vinculan la inmigración con la delincuencia, entre otros aspectos.