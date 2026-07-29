El PSOE y Compromís abandonan el último pleno del curso en la Diputación de Alicante ante la incredulidad de Toni Pérez

El último pleno del curso político en la Diputación de Alicante ha terminado este miércoles con el PSOE y Compromís fuera del salón y el presidente de la institución, Toni Pérez, tratando todavía de entender qué acababa de ocurrir. La sesión avanzaba con tranquilidad cuando, al pasar del punto 13 al 14, el portavoz socialista, Vicente Arques, se ha levantado junto al resto de sus diputados y ha abandonado el hemiciclo. El portavoz valencianista, Ximo Perles, ha hecho lo mismo en solidaridad con ellos.

“Entiendo que esto es un abandono de la sesión por parte del grupo socialista”, ha preguntado Pérez ante una bancada de la oposición que ya comenzaba a vaciarse. El presidente ha pedido después que la salida constara en acta y ha lamentado una situación que ha asegurado no haber vivido nunca. El pleno ha continuado durante apenas unos minutos más con los puntos restantes, las daciones de cuenta y un turno de ruegos y preguntas que ha quedado desierto.

El detonante ha sido la inadmisión de una moción socialista que reclamaba la puesta en marcha urgente de un servicio provincial de transporte a demanda para los municipios con menor población. Una decisión de escaso peso aparente para provocar la salida de toda la oposición y romper el último pleno del curso. La iniciativa pretendía facilitar el acceso de sus vecinos a centros sanitarios, dependencias administrativas, comercios y servicios educativos mediante una inversión estimada en 300.000 euros.

El PSOE acusa al PP de utilizar el Reglamento para evitar un debate incómodo. Arques ha defendido que la moción era distinta a la presentada en marzo, centrada entonces en la creación de un Plan Provincial de Movilidad Rural. La registrada ahora exigía ejecutar un servicio anunciado por la propia Diputación en 2025 y planteaba medidas concretas para ponerlo en marcha durante 2026 y 2027.

El PP utiliza el Reglamento para impedir debates cuando una propuesta le incomoda Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

Los socialistas han recurrido la inadmisión y sostienen que la propuesta superó previamente la Junta de Portavoces sin que representantes políticos ni funcionarios formularan objeciones. Desde esa lectura, consideran que el gobierno de Pérez ha convertido el Reglamento en “un instrumento para silenciar a la oposición” y vinculan el episodio con la parálisis que llevan meses reprochando al equipo provincial.

El PP niega de plano esa acusación. La vicepresidenta primera, Ana Serna, atribuye la decisión a la secretaria de la Diputación, Amparo Koninckx, encargada de aplicar las normas con criterios de profesionalidad y neutralidad. La versión popular es que la iniciativa coincidía sustancialmente con la debatida en marzo y que el Reglamento impide volver a tratar el mismo asunto mediante una moción hasta que transcurran nueve meses.

“El grupo socialista miente una vez más”, ha respondido Serna, que ha rechazado cualquier intervención del equipo de gobierno en la inadmisión y ha definido la protesta como una “pataleta de malos perdedores”. También ha reprochado a los diputados del PSOE que se marcharan antes del turno de ruegos y preguntas, donde podrían haber expresado su desacuerdo, y ha mostrado su sorpresa por que Compromís se sumara al abandono.

La propia secretaria ha exteriorizado su malestar al término de la sesión. “Qué mal perder tienen, de verdad”, ha afirmado después de que Pérez solicitara explicaciones administrativas sobre lo sucedido. El presidente ha calificado la marcha como una “falta de respeto” a la provincia y ha recordado que todavía quedaban asuntos incluidos en el orden del día. La sesión ha concluido poco más de diez minutos después de comenzar y con los últimos puntos tramitados sin oposición.

Abandonar la sesión supone una falta de respeto a la provincia que todos representamos Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante (PP)

El abandono ha puesto un cierre abrupto a un curso político marcado por la falta de iniciativa del equipo de gobierno y por el estallido del caso Baño. La investigación sobre la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 ha salpicado de lleno a la Diputación y obligó a abrir una comisión que terminó entre reproches por su cierre en falso, la falta de documentación y la ausencia de Carlos Mazón entre los comparecientes.

La oposición también cuestionó que Carlos Baño utilizara su intervención para defender su actuación sin responder a las preguntas de los grupos. Apenas unas semanas después, la institución recuperó por sorpresa el bono comercio con una dotación de 25 millones, tras dos años sin convocatoria y entre advertencias al PP para que no repita los errores vinculados al caso.

Ese clima de fondo ha convertido una discrepancia reglamentaria en la última batalla del curso. El PSOE ha presentado su salida como una protesta frente al bloqueo de la oposición; el PP la ha leído como una escenificación incapaz de aceptar una decisión técnica. Compromís ha elegido acompañar a los socialistas. Toni Pérez se ha quedado presidiendo un pleno sin la izquierda y pidiendo que todo constara en acta. El curso político provincial ha terminado con la oposición abandonando el salón y el equipo de gobierno denunciando que también se había abandonado a la institución.