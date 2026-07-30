Compromís lleva a Antifraude los presuntos tratos de favor del jefe de Bomberos de la Diputación de Alicante

El jefe de Bomberos de la Diputación de Alicante, en el punto de mira. Compromís ha llevado a la Agencia Antifraude las posibles irregularidades que, según la coalición valencianista, se podrían haber cometido en varios procesos de selección y formación gestionados por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise) y el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).

El beneficiario de estos procesos habría sido el número tres de Emergencias durante la dana, Alberto Martín Moratilla, actual jefe de Bomberos en la Diputación de Alicante y en el momento de las inundaciones director general de Emergencias. Según los valencianistas, Moratilla pudo recibir un trato de favor, y recuerdan que el jefe de Bomberos se ha visto salpicado por la investigación judicial sobre el audio manipulado que se compartió desde el Consell a medios afines para incriminar a los técnicos de la Aemet en las decisiones que se tomaron quitando importancia a la magnitud de las inundaciones horas antes de que estas se produjeran.

Pese a su papel en el día de la dana y la investigación a la que está sometido, Moratilla ascendió profesionalmente “desde que forma parte del círculo de confianza de Mazón”, dicen desde Compromís en referencia al expresidente de la Generalitat. En este contexto, la coalición pide a Antifraude que examine el proceso de selección en el que Moratilla participó y en el que creen que se vulneraron los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad exigibles en el acceso al sector público. De ser así, los valencianistas afirman que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación.

Entre los hechos denunciados está la convocatoria realizada por Sgise el 29 de octubre de 2025, un año después de la dana, para cubrir once puestos vacantes a través de un proceso que habría tenido un plazo para presentar solicitudes de tan solo siete horas. La convocatoria, además, no imponía un examen, explican desde Compromís, “ni un baremo detallado de méritos ni criterios objetivos de selección”, sino que “se habría limitado a solicitar el nombre, el DNI y la preferencia de puesto a los aspirantes”.

Según Isaura Navarro, síndica adjunta en las Cortes Valencianas, “un plazo de estas características impide en la práctica una concurrencia real y plantea la posibilidad de que determinadas personas hubieran recibido información previa o privilegiada sobre la apertura del proceso”, por lo que la diputada ha pedido que Sgise entregue el expediente completo de la convocatoria y el registro de entrada de todas las solicitudes.

Por otra parte, la denuncia señala posibles anomalías en la fase de prácticas del XI Curso Selectivo de Formación para personal a escala de mando de los servicios de bomberos. Afirman que pese a que la formación representaba el 60 % de la puntuación total, “los criterios de ponderación habrían sido modificados mediante una nota aclaratoria publicada meses después de las bases iniciales”. En este aspecto, apuntan que el periodo de formación y prácticas de Moratilla “no coincide con el del resto de aspirantes”, que en su mayoría realizaron esta fase entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre de 2024, mientras que al actual jefe de Bomberos de la Diputación “se le atribuyen periodos diferentes y fragmentados”.

Navarro ha pedido en nombre de Compromís “saber qué ha ocurrido y que se investigue”, y ha acusado al PP de hacer “política de amiguismo”.