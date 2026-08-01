El PSPV arrancará el curso político en Alicante con el foco en las políticas sociales y rodeado de "influencers" e históricos

El PSPV abrirá en septiembre el curso electoral en Alicante con una conferencia política que reunirá a "influencers" de izquierdas, tertulianos, históricos y dirigentes socialistas para empezar a perfilar el proyecto de Diana Morant hacia 2027. La cita, prevista para los días 19 y 20 en la Universidad de Alicante, combinará la elaboración de propuestas sociales con un formato más abierto y mediático que el de las convenciones tradicionales. El encuentro servirá además para proyectar a los principales cargos y candidatos del partido en la provincia, aunque previsiblemente llegará con algunas plazas relevantes todavía por despejar, entre ellas Orihuela, Benidorm o San Vicente del Raspeig.

La nómina prevista combina perfiles políticos, mediáticos y sociales. Junto a Morant participarán "influencers" progresistas, tertulianos, figuras históricas de la izquierda, dirigentes estatales, expertos, representantes sindicales, colectivos o víctimas de la dana. El cartel busca ampliar la conferencia más allá de la estructura orgánica del partido y combinar la elaboración programática con formatos de mayor proyección pública.

La conferencia política servirá para avanzar un plan de gobierno de una década (2027-2037) con el que el PSPV quiere articular la alternativa de Morant a la Generalitat. Bajo el lema "Recuperar lo que importa", el partido pretende ordenar sus propuestas alrededor de los principales problemas sociales y económicos de la Comunidad Valenciana, incorporar aportaciones territoriales y sectoriales y convertir el encuentro en el punto de partida de su programa electoral.

Trini Amorós, Rubén Alfaro y Bárbara Soler tendrán protagonismo como apuestas ya decididas para 2027

El debate se distribuirá en cinco bloques centrados en bienestar y cuidados, vivienda y territorio, empleo y economía de futuro, respuesta ante emergencias y cambio climático y educación, derechos e identidad valenciana. Cada área contará con su propio espacio de trabajo y deberá desembocar en un documento con diagnóstico, prioridades y propuestas concretas, además de incorporar aportaciones territoriales y sectoriales para nutrir el programa socialista.

La parte más clásica de la conferencia, con plenarios, ponencias y comisiones de trabajo, se completará con debates informales, música, exposiciones y actividades abiertas a invitados que no serán estrictamente delegados. Los distintos espacios llevarán nombres vinculados a Alicante, como El Postiguet, Tabarca, Aitana o Las Salinas, en un guiño al territorio elegido para abrir el curso político. La cita estaba prevista inicialmente para mayo, aunque el PSPV decidió aplazarla al coincidir con las elecciones andaluzas y trasladarla finalmente al mes de septiembre.

Entre los perfiles mediáticos figuran las tertulianas Sarah Santaolalla y Glòria Marcos, además de "influencers" de izquierdas como Elena Reines, María González y el alicantino José Rubio. La dirección socialista quiere aprovechar su presencia para abrir la conferencia a públicos menos vinculados a la estructura orgánica y trasladar parte del debate político a formatos más próximos a las redes y a la conversación pública.

Derechos y feminismo

La conferencia contará también con figuras históricas de la izquierda como Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid por Ahora Madrid; las abogadas Cristina Almeida y Paca Sauquillo; y Manolo Mata, exsíndic socialista en las Cortes. Su presencia permitirá al PSPV combinar la renovación que quiere proyectar con perfiles de larga trayectoria política y social, vinculados a debates sobre derechos, feminismo, justicia y calidad democrática.

Junto a Morant también participarán Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE; Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del partido; y Arcadi España, ministro de Hacienda. El PSPV quiere sumar también a Pedro Sánchez, aunque su presencia no estaría confirmada hasta última hora. La eurodiputada y exministra Leire Pajín coordinará el espacio dedicado a Europa, mientras el exrector de la UA Andrés Pedreño intervendrá en el debate sobre inteligencia artificial. La programación incorporará además a los responsables autonómicos de UGT y CCOO, representantes de colectivos sociales y víctimas de la dana.

El encuentro estaba previsto para mayo y los socialistas lo aplazaron al coincidir con las andaluzas

El protagonismo alicantino recaerá, entre otros, en Trini Amorós, designada esta misma semana por Ferraz candidata del PSOE a la Alcaldía de Alicante sin pasar por primarias. La actual portavoz adjunta relevará a Ana Barceló y será la octava cabeza de cartel socialista distinta en las últimas ocho elecciones municipales. Está previsto que tenga un papel destacado en la apertura o la clausura junto a Rubén Alfaro, Rubén Alfaro, secretario provincial del PSOEy alcalde de Elda.

Entre las candidaturas ya encarriladas figuran Lorena Zamorano en Alcoy, tras los 16 años de Toni Francés, Maria Josep Ripoll en Dénia, Héctor Díez en Elche y Bárbara Soler en Torrevieja. También se prevé la continuidad de Irene Navarro en Petrer, Fulgencio Cerdán en Villena y Vicente Arques en l’Alfàs del Pi, quien además ejerce como portavoz socialista en la Diputación. El PSPV aprovechará la conferencia para dar visibilidad a estos aspirantes de cara a 2027.

El mapa municipal conservará, a priori, varias incógnitas cuando se celebre la conferencia. En Benidorm continúan como opciones Mario Villar y Pere Rostoll, ambos dispuestos a concurrir a unas primarias. Orihuela y Sant Vicent siguen también sin candidato definido, al igual que otras plazas como Calp, Crevillent, El Campello o la Vila Joiosa. La dirección socialista deberá decidir si resuelve estos procesos en septiembre o los desplaza hasta noviembre. El PSPV llegará así a su gran escaparate de septiembre con un formato diseñado para proyectar el liderazgo de Morant, aunque todavía con algunas decisiones territoriales relevantes pendientes de cerrar.