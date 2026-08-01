El PSPV redobla la presión para que la Generalitat compre las viviendas a la venta de Les Naus

El PSPV ha exigido este sábado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que «tome cartas en el asunto para que las viviendas de Les Naus vuelvan a formar parte del parque público de vivienda». En este sentido, la formación socialista ha reclamado al Consell que ejerza el derecho de tanteo y retractocon el fin de «evitar que estos inmuebles acaben en manos de fondos buitre o de operaciones especulativas».

Así lo ha trasladado el diputado socialista en las Cortes, José Díaz, quien insta a la Generalitat a actuar «de forma inmediata» y ha recordado que dispone de instrumentos legales para recuperar los pisos que salgan a la venta en la urbanización de La Condomina. Una posibilidad que ya estudia la Conselleria de Vivienda, según confirmaron fuentes del departamento autonómico este viernes.

La adquisición preferente por parte del Gobierno autonómico, sin embargo, no está decidida. Vivienda se encuentra estudiando la operación y deberá valorar las condiciones jurídicas y económicas de cada transmisión. Por el momento, se conoce la intención de venta de los pisos de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y del responsable de la empresa Fraorgi y gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana.

Renuncia del Ayuntamiento

La opción de que estas viviendas pasen a manos públicas a través de una compra preferente depende ahora de la Administración autonómica, después de que el gobierno local de Luis Barcala haya descartado ejercer el derecho de tanteo y retracto y deshiciera el compromiso que asumió el alcalde en febrero.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, confirmó la renuncia a esta posibilidad durante el pleno celebrado este jueves, en respuesta a una pregunta del PSOE, y explicó que la compra de los pisos no es una medida sostenible ni responde a las necesidades reales de vivienda de la ciudad.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, evitó valorar este viernes la decisión del Ayuntamiento y zanjó que «de la compra de esas viviendas no se ha tratado nada» en el Ejecutivo autonómico. Una negación que no impide que los servicios de Vivienda estén analizando el posible ejercicio del tanteo, según confirmaron posteriormente fuentes del departamento.

Incorporar los pisos al parque público

Así las cosas, el diputado socialista ha señalado que «la Generalitat no puede permanecer de brazos cruzados y sin garantizar el acceso a la vivienda». En términos más directos, Díaz ha criticado que «no puede seguir pasando el tiempo mientras los jetas del PP disfrutan de viviendas públicas pagadas con el dinero de todos los alicantinos y alicantinas».

Además, ha lamentado que el Consell «mire hacia otro lado en lugar de defender lo público y el derecho a una vivienda digna» y le ha acusado de «renunciar a utilizar todas las herramientas a su alcance para ampliar el parque público de vivienda».

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Finalmente, José Díaz ha urgido al Gobierno de Pérez Llorca a «acabar con la especulación y empezar a trabajar de verdad para garantizar el derecho a la vivienda» y ha defendido que «la prioridad de un gobierno debe ser proteger el interés general y aumentar el parque público de vivienda, no permitir que continúen operaciones que benefician a unos pocos».