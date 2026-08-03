Vox y Compromís se atascan en Alicante: la elección del candidato a la Alcaldía va para largo

La anticipación con la que el PP y el PSOE han designado a sus candidatos a la Alcaldía de Alicante para 2027 no han hecho reaccionar a las otras formaciones que ostentan representación en el Ayuntamiento. Ni parece que sus movimientos definitivos se vayan a producir en el corto plazo. Mientras los dos principales partidos ya han designado a Luis Barcala (actual alcalde) y Trini Amorós respectivamente como candidatos, en el resto de casos todo hace pensar que la elección de los cabezas de lista se retrasará hasta pasado el verano, incluso más allá.

Vox

En el caso de la ultraderecha, actualmente quien más posibilidades parece tener para repetir como cabeza de lista es la portavoz actual, Carmen Robledillo. Desde su entorno dan por hecho que será así, aunque recuerdan que en la designación por parte de la cúpula del partido llegó, en las últimas municipales, en enero de 2023, a solo cuatro meses de las elecciones.

Sin embargo, su candidatura aún no está cerrada y voces de la formación recuerdan que la última palabra siempre la tiene la dirección del partido en exclusiva y que la participación interna es inexistente más allá de las relaciones directas entre el Comité Ejecutivo Provincial, liderado por Eduardo Gutiérrez de Cabiedes, y el círculo que rodea al presidente de la formación, Santiago Abascal. En este caso, la secretaria general adjunta de Vox a nivel nacional, Montse Lluís, es quien hasta ahora ha tenido la última palabra en las decisiones vinculadas al partido en Alicante, y voces de la formación admiten que en la dirección no renuncian a estudiar otros perfiles, especialmente una “cara conocida”, para encabezar la candidatura.

En este último caso cabe tener en cuenta que Vox ha sondeado al presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, para integrarlo en uno de los puestos de salida (no el primero) de la lista municipal, oferta que el dirigente de la Fiesta alicantina ha rechazado.

Compromís

A la izquierda del PSOE las cosas no están más claras. Fundamentalmente porque aún no se sabe si Compromís y Esquerra Unida (EUPV) formarán una confluencia para acudir conjuntamente a las elecciones municipales. Esta es la intención de EU y de parte de Compromís, especialmente del sector ligado a Iniciativa, mayoritario a nivel local y al que pertenece el portavoz municipal, Rafa Mas, que ha expresado su voluntad de repetir como candidato y que cuenta, en este último aspecto, con el apoyo de la ejecutiva de su partido.

Sin embargo, la decisión final dependerá de lo que se decida en València. A día de hoy está claro quien liderará las listas municipales en València y Castellón, que serán respectivamente la exvicepresidenta Mónica Oltra y la diputada autonómica Verònica Ruiz. En Elche se da por hecho que Iniciativa, partido al que pertenece Oltra, liderará la lista, dado el peso de esta formación en la tercera ciudad más poblada de la Comunidad. El protagonismo de Iniciativa en las candidaturas municipales quiere ser compensado por Més, el antiguo Bloc, formación con más militantes dentro de Compromís, liderando las listas a las Cortes Valencianas, pero la propuesta aún no cuenta con el consenso necesario y no se descarta que un cambio de planteamiento pudiera apartar a Rafa Mas de encabezar la candidatura, aunque a día de hoy esta opción se contempla como “poco probable”.

Todo esto se negocia mientras sobrevuela la propuesta de hacer sitio a EUPV en las listas municipales. Una posibilidad que hace meses se contemplaba más factible y que actualmente muchos militantes con peso en la formación, especialmente de Més, discuten. “No queremos una suma de siglas porque sí, Compromís ya tiene un liderazgo consolidado”, dice una voz destacada de la formación a nivel local. Otra persona reconoce que, tras el resultado en las elecciones de Andalucía, donde Adelante Andalucía superó de largo los votos obtenidos por la coalición de Izquierda Unida y Podemos, “existe la sensación de que las fuerzas arraigadas al territorio son más aceptadas entre los votantes”.

En cuanto a EU, la organización ya ratificó en mayo al actual concejal y portavoz, Manolo Copé, como candidato, pero con la expectativa de explorar una confluencia que está lejos de cerrarse. “No nos hemos sentado a hablar formalmente con Compromís”, dicen desde la formación, que admiten que el resultado de las negociaciones en Alicante dependerá “de lo que se acuerde a nivel global”, en referencia a los pactos con trascendencia en la Comunidad Valenciana, por lo que Alicante no constituye una carpeta singular para estas negociaciones. Por último, en EU afirman que no tienen “miedo a ir solos” en caso de que la confluencia no sea posible, pero creen que esta solución sería “la más sensata”.