El aniversario del atentado de ETA en Mutxamel ya es el Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad

Este martes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado el acuerdo de la Conselleria de Justicia, dirigida por Nuria Martínez, que oficializa el 16 de septiembre como Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad Valenciana.

Esta fecha coincide con el aniversario del atentado de ETA en Mutxamel, que se produjo en 1991 y tenía como objetivo la residencia de los agentes de la Guardia Civil y sus familias. Aunque el intentó fracasó, murieron dos agentes de la Policía Local tras considerar el coche bomba como un vehículo abandonado y proceder a su remolque para trasladarlo. También falleció un empleado del servicio de retirada de vehículos, y hubo decenas de heridos en un atentado que se produjo poco antes de las 10 de la mañana.

Portada de INFORMACIÓN del 17 de septiembre de 1991, un día después del atentado. / INFORMACIÓN

El pasado viernes el Consell anunció esta iniciativa tras aprobarla en el Pleno del Consell celebrado aquel día, 31 de julio. En el acuerdo publicado en el DOGV, el ejecutivo autonómico defiende que “las víctimas del terrorismo y sus familias han sido objeto de un especial reconocimiento por parte de los poderes públicos, en atención a la singularidad del daño causado por una forma de violencia que no solo afecta a quienes las sufren directamente, sino que proyecta sus consecuencias sobre el conjunto de la sociedad”.

Por ello, en virtud de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del terrorismo, el Consell promueve “la preservación de esa memoria”, que “requiere también actuaciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la ciudadanía, que permitan conocer y reconocer la experiencia de las víctimas, así como mantener presente la dimensión humana, familiar y social del daño sufrido”.

En el acuerdo, además, se recuerda que el atentado de Mutxamel, del que en septiembre se cumplirán 35 años, fue “el más mortal cometido en la Comunidad Valenciana por la organización terrorista ETA”, hecho que ha contribuido a la elección de ese día concreto “con el fin de impulsar la difusión y el reconocimiento” a las víctimas.